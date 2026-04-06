Mueren siete palestinos en nuevos ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este lunes de que al menos siete palestinos han muerto en nuevos ataques de Israel durante las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego alcanzado para poner en marcha el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad ha informado en un comunicado de que otras 17 personas han resultado heridas durante el último día en el enclave. Esto sitúa en 723 los muertos y 1.990 los heridos desde la entrada en vigor de la tregua.

Además, 759 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes, según estas mismas informaciones, recogidas por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo armado.

Asimismo, ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial-- se han documentado 72.302 "mártires" y 172.090 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra podría aumentar.