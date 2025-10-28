¿Debo comer si estoy resfriado y contenerme si tengo fiebre?

P: A menudo oigo a la gente decir que, cuando estás enfermo, debes "alimentar un resfriado y matar de hambre una fiebre". ¿Funciona?

La gente repite con frecuencia esta frase pegadiza sobre los días de enfermedad. Alimenta tu cuerpo cuando estés resfriado, dice el refrán, y contenlo cuando te suba la temperatura.

Pero ¿realmente debes saltarte alguna comida cuando te sube la fiebre? Hay muy pocos estudios sobre cómo afecta lo que comes (o lo que no comes) a la capacidad de tu cuerpo para combatir las infecciones. Sin embargo, basándose en lo que los expertos sí saben sobre biología, dicen que probablemente puedes ignorar este consejo.

Lo más probable es que no sea más que "un cuento de señoras mayores", dijo David Schneider, jefe del departamento de medicina familiar y comunitaria del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, en Dallas.

Aun así, hay algunas pautas relacionadas con la comida y la bebida que debes tener en cuenta cuando te sientas mal.

Lo que la comida puede y no puede hacer

Una razón para cuestionar estos consejos es que, en el fondo, no tienen sentido, dijo Benjamin Hurrell, profesor adjunto de Nutrición e Inmunología de la Universidad de California en Davis.

Por ejemplo, dijo, es posible tener fiebre y resfriado al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, ¿cómo podría alguien alimentar su resfriado pero matar de hambre su fiebre?

Otra razón para ser escéptico es que estar bien alimentado ayuda a reforzar el sistema inmunitario. Las investigaciones sugieren que quien está crónicamente desnutrido o padece ciertas deficiencias nutricionales graves tiene más dificultades para combatir diversas infecciones, como la neumonía y las infecciones gastrointestinales, dijo Geeta Sood, profesora adjunta de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Por ejemplo, quien padece desnutrición crónica puede producir menos células inmunitarias que combatan las infecciones.

Pero si satisfaces tus necesidades nutricionales, dijo Sood, "no hay muchos datos científicos sólidos" que sugieran que lo que comas mientras estés enfermo --ya sea de un resfriado o de algo peor-- influya mucho en tu recuperación.

Cuando estás enfermo, comer alimentos nutritivos como frutas y verduras puede ayudar a satisfacer las necesidades energéticas de tu cuerpo, dijo Michael Hanak, médico de medicina familiar del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago. Esto puede ser especialmente útil si tienes fiebre, ya que tu cuerpo necesita energía extra para mantenerla.

Sin embargo, si no tienes apetito durante uno o dos días, no te obligues a comer, dijo Hanak. Lo más probable es que tu cuerpo pueda abastecerse con las reservas de energía que ya tiene, pero si te sientes muy débil, busca atención médica.

Es probable que los suplementos vitamínicos o minerales tampoco te ayuden a recuperarte más rápidamente, dijo Sood. Hay algunas investigaciones que sugieren que los suplementos de zinc, tomados antes o poco después de que aparezcan los síntomas del resfriado, pueden reducir ligeramente la duración de la enfermedad. Pero otros estudios sugieren que no ofrece ningún beneficio. Y a pesar de las afirmaciones populares de que la vitamina C puede evitar los resfriados, las investigaciones no sugieren que esto sea cierto.

Sin embargo, la miel puede ayudar a calmar la tos, dijo Sood. En una revisión de 2021 de 14 ensayos clínicos, en algunos de los cuales participaron solo niños, los investigadores descubrieron que consumir miel en diversas formas --sacada directamente del tarro, con leche o café, o en un jarabe mezclado con otros ingredientes-- reducía la gravedad y la frecuencia de la tos en comparación con un placebo u otro tratamiento habitual como la difenhidramina (conocida a menudo como Benadryl).

Hay otra situación en la que los alimentos --y la respuesta del organismo a ellos-- podrían afectar a la susceptibilidad a la infección y a la recuperación. Las investigaciones sugieren que las personas con niveles elevados de azúcar en sangre, como quienes padecen diabetes no controlada, tienen más dificultades para combatir las infecciones bacterianas, en parte porque los altos niveles de glucosa en sangre pueden alimentar a las bacterias y ayudarlas a prosperar, dijo Sood.

Los líquidos son fundamentales

Los expertos con los que hablamos coincidieron en que, cuando se padece cualquier enfermedad, es importante mantenerse hidratado, aunque no se tenga sed.

Cuando estás resfriado, puedes perder más líquidos a través de la mucosidad que produces, dijo Hanak. Mantenerse hidratado también ayuda a diluir la mucosidad, lo que facilita sonarse la nariz y alivia la congestión. Aunque las necesidades de hidratación de cada persona son distintas, Hanak recomendó beber de dos a cuatro litros de líquidos al día, y evitar el alcohol, que puede ser deshidratante.

Mantenerse hidratado es especialmente importante cuando tienes fiebre, porque puedes perder líquidos a través del sudor o la diarrea, dijo Sood. Recomendó consumir bebidas con electrolitos, que pueden ayudar a reponer los minerales perdidos. Si la fiebre es superior a 39 grados, o si padeces una enfermedad cardiaca o un trastorno convulsivo, también puedes consultar a un médico e intentar reducir la fiebre con analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno.

Sin embargo, por lo general, los líquidos y el reposo son los únicos remedios reales que necesitas cuando combates un resfriado o una fiebre leve, dijo Hanak.

"Lo más frecuente es que te mejores", dijo. "El proverbio más apropiado con los resfriados y la gripe puede ser simplemente: 'El tiempo cura todas las heridas'".