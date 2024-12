En 'Beatles' 64' vemos a los músicos de Liverpool en el inicio de su estrellato

Documentary Films and ProgramsBeatles, TheTedeschi, DavidMaysles, AlbertMaysles, David

En este nuevo documental de David Tedeschi, los fanáticos pueden ver el efecto que tuvieron los músicos de Liverpool en la cultura pop de Estados Unidos.

Pocos acontecimientos culturales del siglo XX han resistido tanto escrutinio como el primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, pero el documental Beatles '64, dirigido por David Tedeschi, frecuente colaborador de Martin Scorsese, ofrece un sólido compendio de los comienzos de la Beatlemanía.

Tedeschi (quien dirigió junto con Scorsese el documental 50 años de rebeldía) revisa el entusiasmo que rodeó la llegada de los músicos de Liverpool a través de los ojos de los primeros fanáticos. Entre los más improbables entusiastas de los Beatles que aparecen está el cineasta David Lynch, quien asistió al concierto de la banda en 1964 en el Washington Coliseum y recuerda la música que podía inspirar "lágrimas de felicidad".

El escritor Jamie Bernstein recuerda un flechazo infantil con George Harrison. Su ardor seguramente ayudó a convencer a su padre, el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, para que opinara sobre los méritos del rocanrol. "Creo que esta música tiene algo terriblemente importante que decirnos a los adultos", dice en un video de archivo. El músico Smokey Robinson describe su "euforia" cuando los Beatles versionaron "You've Really Got a Hold on Me", aunque, no lo supo hasta que salió el disco. "Hay mil millones de canciones en el mundo", dijo. "Que alguien como los Beatles, que son grandes compositores, de entre esos mil millones de canciones, escojan una de las mías y la graben No puedo superarlo como compositor".

Las secuencias actuales pueden parecer autorreflexivas hasta el punto de la parodia: Paul McCartney guía al equipo del documental en una visita a la exposición Paul McCartney del Museo de Brooklyn. Ringo Starr aparece pasando el rato con Scorsese, productor de este documental y director de otro anterior sobre Harrison.

Pero en lo que corresponde al estatus de Harrison como Beatle silencioso, la estrella silenciosa de Beatles '64 es el magnífico metraje de los hermanos Albert y David Maysles, a quienes está dedicada la película, y quienes siguieron a los Beatles durante aquellas dos semanas. (Realizaron su propio documental de 1964, What's Happening! The Beatles in the USA). Viendo a la banda en el Hotel Plaza y a los seguidores en las calles, con la esperanza de vislumbrar a sus ídolos, no puedes evitar dejarte arrastrar por un fervor de hace 60 años.

Beatles '64Sin clasificación. Duración: 1 hora y 46 minutos. Ver en Disney+.