Trump elige a Pete Hegseth, veterano y presentador de Fox News, como secretario de Defensa

La elección de Hegseth, partidario incondicional del presidente electo en su primer mandato, se sale de la norma de la elección tradicional para el puesto.

El presidente electo Donald Trump eligió el martes a Pete Hegseth, presentador de Fox News y veterano de las guerras de Irak y Afganistán, para ser su próximo secretario de Defensa, elevando así a un aliado televisivo para dirigir el Pentágono y liderar a 1,3 millones de soldados en servicio activo.

La elección de Hegseth se salió de la norma del secretario de Defensa tradicional. Pero Hegseth, un partidario entregado de Trump durante su primer mandato, defendió sus interacciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abrazó su agenda "América primero" de intentar retirar los soldados estadounidenses del extranjero y asumió con energía la causa de los veteranos de combate acusados de crímenes de guerra.

En un comunicado en el que anunció su elección, Trump alabó la experiencia en combate de Hegseth y su apoyo a las fuerzas armadas y a los veteranos. "Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en América primero", dijo Trump. "Con Pete al timón, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestro ejército volverá a ser grande y Estados Unidos nunca retrocederá".

Hegseth es copresentador de Fox & Friends. Se unió a la cadena como colaborador en 2014 y ha sido el anfitrión de la cobertura de Año Nuevo de Fox durante años.

Sirvió en el Ejército en Afganistán e Irak y en Guantánamo, Cuba.

Natural de Minnesota, Hegseth se graduó en la Universidad de Princeton, donde fue editor de The Princeton Tory, una revista conservadora, para la que escribió sobre cómo vio derribada la estatua de Sadam Husein en Bagdad en 2003.

"Las ideas conservadoras han funcionado, funcionan y seguirán funcionando", escribió Hegseth. "La lista es larga: un ejército fuerte es absolutamente esencial para traer paz y estabilidad a largo plazo al mundo".

Tiene un máster en políticas públicas por la Harvard Kennedy School, según Fox.

En 2019, Hegseth presionó mucho en favor del suboficial mayor Edward Gallagher, un miembro de los SEAL de la Marina que fue absuelto de graves crímenes de guerra en Irak. Trump revocó una degradación ordenada como castigo y luego despidió al secretario de la Marina, a quien Hegseth había criticado agresivamente.

Hegseth defendió a Gallagher en Fox News y habló varias veces con Trump sobre el caso. "Desde el principio, se trató de fiscales demasiado entusiastas que no daban el beneficio de la duda a quienes apretaban el gatillo", dijo.

El libro de Hegseth, el best-seller del New York Times The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free, se publicó en junio. "Nuestras 'élites' son como los irresponsables hombres de negocios drogadictos del Nakatomi Plaza, que miran con desprecio al John McClane de Bruce Willis en Die Hard", escribió Hegseth en el libro. "Pero llegará el día en que se den cuenta de que necesitan a John McClane, que, de hecho, la capacidad de ellos para vivir en paz y prosperidad siempre ha dependido de que tipos como él sean honorables, poderosos y letales".

En su declaración, Trump elogió el libro de Hegseth, del que dijo "revela la traición de la izquierda a nuestros guerreros, y cómo debemos devolver a nuestros militares a la meritocracia, la letalidad, la responsabilidad y la excelencia".

Pero es probable que Hegseth se enfrente a la oposición de altos mandos militares y quizás de legisladores que han servido en el Ejército por su aceptación de las narrativas de los soldados que infringieron las normas de la justicia militar. Un exfuncionario del Pentágono del primer mandato de Trump cuestionó la falta de experiencia de Hegseth --aparte de servir en el Ejército-- y planteó dudas sobre su capacidad para obtener la confirmación del Senado, incluso con una mayoría republicana.

En un comunicado emitido el martes, Fox News calificó a Hegseth de "excepcional presentador en Fox & Friends y Fox Nation y autor de best-sellers para Fox News Books durante casi una década".

"Sus ideas y análisis, especialmente sobre el Ejército, calaron hondo en nuestros telespectadores e hicieron del programa el gran éxito que es hoy", decía el comunicado.

