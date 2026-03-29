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Kuwait, Emiratos y Baréin dicen que han interceptado ataques aéreos procedentes de Irán

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Redacción internacional, 29 mar (EFE).- Los Gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin informaron este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, que ya dejaron el sábado dos heridos por el impacto en una fábrica de aluminio bareiní.

"Las Fuerzas Armadas de Kuwait confirman que cualquier explosión que se pueda escuchar es el resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles", apunta en X en un comunicado el Ejército kuwaití.

Esta nueva ronda de ataques llega después de que el sábado los sistemas de defensa de Kuwait derribaran una oleada de ataques con 15 drones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de EAU dijo en un comunicado que sus defensa aéreas actuaron contra "misiles y drones procedentes de Irán", sin aportar más detalles.

Al igual que las autoridades de Kuwait, el ministerio emiratí apuntó que los sonidos son resultado de la "intercepción" de la ofensiva lanzada por la nación persa.

En Baréin, que desde ayer y hasta nuevo aviso quedó prohibido el uso de drones, se "activaron las sirenas de alarma" para pedir a los ciudadanos y residentes que se trasladaran al "lugar seguro más cercano" ante nuevos ataques aéreos, indicó el Ministerio de Interior.

El sábado, un ataque lanzado por Irán impactó contra instalaciones de la empresa Aluminios de Baréin (Alba) y dejó dos personas con heridas leves, según un comunicado de la compañía que recoge la agencia pública Bahrain News Agency.

"La seguridad de los empleados de Alba sigue siendo nuestra máxima prioridad", apuntó en un comunicado la empresa al remarcar que evalúan la magnitud de los daños en sus instalaciones.

Estos ataques se producen en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio. EFE

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