Maduro asegura que está "bien y firme" tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela

Las restricciones financieras que afectan al equipo legal de Nicolás Maduro han generado preocupación acerca de la continuidad de su defensa en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro primero otorgó, y luego revocó, una licencia que habilitaba el pago de honorarios legales por parte del Gobierno venezolano, lo que deja a los abogados de Maduro en una situación incierta respecto a la posibilidad de recibir fondos sin infringir las sanciones impuestas. Este escenario pone en cuestión el derecho de defensa del mandatario, según argumentó Barry Pollack, su representante legal, quien remarcó que la falta de acceso legítimo a recursos viola las garantías constitucionales de su defendido.

Según publicó Europa Press, el presidente venezolano transmitió un mensaje desde las redes sociales, donde afirmó encontrarse en buen estado junto a su esposa, Cilia Flores, tras su última comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York. Maduro expresó agradecimiento por el respaldo recibido de diferentes sectores de la sociedad, mencionando comunicaciones, mensajes, correos, cartas y oraciones que habrían llegado hasta él y su familia. El mandatario destacó que cada muestra de apoyo y solidaridad los ha fortalecido espiritualmente y describió su situación como “bien, firmes y en oración permanente”.

En dicho comunicado, Maduro hizo un llamamiento a los ciudadanos para reforzar la cohesión interna y mantener abiertos los canales de diálogo político. Subrayó la importancia de avanzar en la consolidación de la paz, la unión nacional y la reconciliación. Instó a no abandonar la vía del diálogo, la convivencia y el respeto, los cuales, afirmó, son elementos esenciales para el bienestar de la nación venezolana.

El mensaje del presidente venezolano fue difundido tras su comparecencia ante el tribunal federal en Nueva York, en el contexto del proceso judicial que se sigue en su contra. El juez Alvin Hellerstein, quien está a cargo del caso, decidió rechazar la solicitud de desestimar la causa. El magistrado también evaluó cuestiones relativas a las sanciones de Estados Unidos, especialmente en lo relativo al acceso a fondos necesarios para sufragar la defensa, aunque dictaminó que el juicio debía continuar.

De acuerdo con Europa Press, las restricciones se deben a que tanto Maduro como Cilia Flores permanecen incluidos en la lista de personas sancionadas por el gobierno estadounidense. Por esta razón, cualquier desembolso destinado a la cobertura de gastos legales requiere de permisos especiales otorgados por las autoridades, para evitar la violación de las sanciones vigentes. Barry Pollack, abogado principal del presidente, advirtió en febrero que si no se resolvía este obstáculo podría verse obligado a cesar su representación, puesto que no sería posible percibir honorarios sin autorización legal.

El contexto de este proceso se remonta al 3 de enero, cuando, según detalló Europa Press, Maduro y Cilia Flores fueron capturados en una operación militar de fuerzas estadounidenses. En el operativo se registraron más de cien fallecidos. Posteriormente, ambos fueron trasladados y encarcelados en Nueva York, donde comparecieron ante el tribunal. Durante el proceso, el presidente y la primera dama se declararon no culpables de los cargos que les imputa la justicia estadounidense, los cuales están relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para ingresar cocaína en territorio estadounidense.

A lo largo de las audiencias judiciales, la defensa de Maduro ha argumentado que la imposibilidad de pagar a sus abogados como consecuencia de las sanciones afecta gravemente su capacidad para responder a las acusaciones de manera adecuada. Europa Press destacó que el juez evaluó estos planteos, aunque por el momento determinó que el proceso debe proseguir según lo establecido.

Maduro, por su parte, reiteró en cada mensaje público la importancia de que los venezolanos mantengan la estabilidad interna, aboguen por el reencuentro y el perdón, y resistan ante las divisiones políticas. Según Europa Press, el mandatario instó expresamente a no apartarse del camino del entendimiento político, en un contexto marcado tanto por su situación personal como por el panorama de crisis institucional que atraviesa Venezuela.

El desarrollo del caso seguirá condicionado por las decisiones del tribunal federal de Nueva York, así como por las políticas de sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense. Europa Press subrayó que la situación legal de Maduro, junto con la respuesta institucional y ciudadana en su país, continúa en el centro del debate tanto en la esfera política internacional como en el ámbito interno venezolano.