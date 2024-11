Harris y Trump, muy reñidos en estados de tendencia electoral incierta, según sondeos del Times/Siena

Presidential Election of 2024Harris, Kamala DTrump, Donald JPolls and Public OpinionElectoral CollegeNew York Times/Siena College PollPennsylvaniaGallego, Ruben (1979- )Baldwin, Tammy Suzanne GreenCasey, Robert P JrCruz, TedLake, Kari ASlotkin, ElissaRogers, Michael J (1963- )ArizonaMichiganNorth CarolinaNevadaWisconsinGeorgiainternal-paywall-exempt-elections-app

Kamala Harris muestra una nueva fuerza en Carolina del Norte y Georgia, mientras que el expresidente Donald Trump borra su ventaja en Pensilvania y mantiene la suya en Arizona.

La contienda presidencial parece precipitarse hacia un cierre muy reñido. El último conjunto de encuestas del New York Times y el Siena College revela que la vicepresidenta Kamala Harris muestra una nueva fuerza en Carolina del Norte y Georgia, mientras que el expresidente Donald Trump borra la ventaja de Harris en Pensilvania y mantiene la suya en Arizona.

Hacía décadas que las encuestas no mostraban a la nación ante una contienda presidencial tan reñida en tantos estados tanto del Cinturón del Sol como del Cinturón Industrial. Lo reñido del panorama hace que la contienda siga siendo muy incierta en las últimas horas de la campaña.

Según los sondeos, Harris lleva ahora una estrecha ventaja en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que Trump lidera en Arizona. Los sondeos muestran que están muy igualados en Míchigan, Georgia y Pensilvania. Pero los resultados en los siete estados están dentro del margen de error de muestreo, lo que significa que ninguno de los candidatos tiene una ventaja definitiva en ninguno de ellos.

[Aunque el resultado general de las encuestas no ha variado en gran medida desde los anteriores sondeos del Times/Siena, se han producido algunos cambios notables, escribe Nate Cohn].

Ambos candidatos disponen de múltiples vías para conseguir los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para proclamarse vencedores, suponiendo que las encuestas no subestimen drásticamente el apoyo a uno u otro. En una contienda tan reñida, incluso un pequeño error sistémico en las encuestas podría inclinar la contienda decisivamente en cualquier dirección.

Pero hay indicios de que los últimos decisores se decantan por Harris: entre el 8 por ciento de los votantes que dijeron que apenas habían decidido su voto recientemente, la vicepresidenta gana este grupo por un 55 por ciento frente a un 44 por ciento. (A pocas horas de las elecciones, el 11 por ciento de los votantes seguía indeciso o persuadible, por debajo del 16 por ciento de hace un mes).

El sondeo se produce cuando ya han votado más de 70 millones de estadounidenses, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Aproximadamente el 40 por ciento de los encuestados por el Times/Siena en los siete estados dijeron que habían votado. Harris gana entre esos votantes por un margen de ocho puntos porcentuales, según los sondeos. Trump tiene ventaja entre los votantes que dicen que es muy probable que voten, pero que aún no lo han hecho.

[Sigue las últimas encuestas y consulta los promedios actualizados del enfrentamiento entre Harris y Trump].

Trump ha ido ganando terreno en Pensilvania, donde Harris tenía una ventaja de cuatro puntos porcentuales en todas las encuestas anteriores del New York Times/Siena College en el estado desde que entró en la contienda. Ahora la contienda está empatada, lo que indica una contienda cada vez más competitiva en el estado, que los estrategas de ambas campañas creen que podría inclinar la elección.

William Renfro, estudiante de electricidad de Las Vegas que trabaja como camarero a medio tiempo, dijo que se consideraba libertario. "Fiscalmente, soy más conservador", dijo. "Socialmente, soy más liberal".

Dijo que había decidido apoyar a Harris porque le preocupaba el modo en que Trump había difundido falsedades sobre inmigrantes haitianos en Ohio que comían perros y gatos, había hecho declaraciones incendiarias y había aparecido con Laura Loomer, una activista de extrema derecha. "Pero cuando tienes, ya sabes, eso de Laura Loomer, y luego cosas sobre los migrantes haitianos en Ohio", dijo, "te preguntas: '¿Por qué quiero que esta persona dirija el país en el que vivo?".

Los índices de voto anticipado son especialmente altos en Carolina del Norte, donde más de la mitad de los votantes dijeron que ya habían votado. Harris gana entre los votantes anticipados en el estado por ocho puntos porcentuales, lo que quizá contribuya a su ventaja de tres puntos porcentuales en la encuesta del estado. A pesar de la reciente devastación causada allí por el huracán Helene, más de nueve de cada diez votantes de Carolina del Norte dijeron que la tormenta y sus secuelas no han tenido ningún impacto en su capacidad de votar.

El único estado en el que, según la encuesta, Trump ganó entre quienes dijeron que ya habían votado fue Arizona. Allí, el 46 por ciento de los votantes dijeron que ya habían votado, y Trump ganó en ese grupo por un 50 por ciento frente al 46 por ciento.

Las encuestas también revelan un cambio en los temas prioritarios para los votantes en la recta final de la contienda. La economía sigue siendo su principal preocupación, pero en estados como Wisconsin, donde Harris ha mantenido una ventaja constante, el aborto casi iguala ahora a la economía como tema más importante para los votantes. Y en Arizona, donde Trump lleva la delantera, la migración también sigue aumentando como tema crucial que impulsa la decisión de los votantes.

Dakota Parrish, de 31 años, que trabaja en una compañía de seguros, dijo que apoyaba a Trump porque cree que el país era más próspero económicamente cuando él era presidente.

"En este caso, no se trata tanto de Donald Trump como persona", dijo Parrish, quien vive en Surprise, Arizona. "La gente podía permitirse más cosas, podía vivir una vida más feliz con las políticas que se pusieron en marcha".

La encuesta muestra que Trump ha seguido manteniendo el núcleo de la coalición que lo apoyó en sus dos últimas candidaturas presidenciales --los votantes blancos que no asistieron a la universidad y los hombres--, al tiempo que ha ampliado su apoyo entre los votantes más jóvenes, no blancos, y nuevos. Está superando su porcentaje de votos de 2020 en Arizona y Míchigan, dos estados que no ganó hace cuatro años.

Harris está obteniendo resultados más bajos que el presidente Biden en 2020 entre los votantes más jóvenes, los votantes negros, en particular las mujeres negras, y los votantes latinos. Pero ha mejorado sus cifras con estos grupos desde que Biden abandonó la contienda en julio.

La brecha de género sigue siendo amplia en los siete estados, siendo Harris la favorita de las mujeres y Trump el preferido por los hombres. Para las mujeres y los votantes más jóvenes, el aborto supera ahora a la economía como la cuestión más importante que impulsa el voto.

La batalla por el Senado

Junto con la campaña presidencial, la carrera por el control del Senado también se ha endurecido. En los tres estados del "muro demócrata" del Norte, la ventaja demócrata ha disminuido notablemente en los últimos días de la campaña.

En Pensilvania, el senador demócrata Bob Casey lleva una ventaja de cinco puntos porcentuales, frente a los nueve de septiembre. En Wisconsin, la senadora demócrata Tammy Baldwin aventaja por cuatro puntos porcentuales, frente a los ocho de septiembre.

Y en la contienda por el escaño vacante de Míchigan, la representante Elissa Slotkin, demócrata, y su oponente republicano, el exrepresentante Mike Rogers, están empatados.

Los candidatos demócratas tienen una mayor ventaja en las contiendas del Cinturón del Sol, donde el representante Rubén Gallego aventaja a Kari Lake en Arizona por cinco puntos porcentuales y la senadora Jacky Rosen tiene una ventaja de nueve puntos sobre su contrincante republicano, Sam Brown, en Nevada.

Todos los candidatos demócratas al Senado superan a Harris, un indicio de que una franja potencialmente crucial de votantes podría dividir sus boletas apoyando tanto a Trump como al candidato demócrata al Senado de su estado.

Georgia Micola von Fürstenrecht, republicana de Phoenix, dijo que había votado tanto por Trump como por Gallego porque no le gusta Lake, la candidata republicana.

"La mujer está desquiciada. Rubén Gallego sirvió a nuestro país como marine de los Estados Unidos y yo vengo de una familia militar", dijo Micola von Fürstenrecht, de 60 años. "Puede que él tampoco lo haga todo bien, pero yo le confiaría mi vida antes que a ella. A ella le importa un bledo".

Los demócratas tienen actualmente una mayoría de 51 escaños en el Senado, pero los republicanos están a punto de conseguir un escaño en Virginia Occidental tras la jubilación del senador Joe Manchin III, un independiente que milita con los demócratas.

Para que los demócratas conserven el control del Senado, deben defender sus escaños en las cinco contiendas, además de vencer a los aspirantes republicanos en Ohio y en Montana, donde el senador Jon Tester, demócrata en el cargo, va rezagado, según los promedios de las encuestas del New York Times sobre la contienda. Los últimos sondeos muestran que los demócratas pueden tener la oportunidad de derrotar al senador Ted Cruz, el republicano por Texas, aunque su candidato, el representante Colin Allred, sigue siendo una posibilidad remota en la contienda.

En Carolina del Norte, Josh Stein, candidato demócrata a gobernador, mantiene una ventaja sustancial de 17 puntos porcentuales sobre su oponente, Mark Robinson, vicegobernador republicano con un historial de comentarios ofensivos.

El aborto en las urnas

En Arizona y Nevada, la mayoría de hombres y mujeres también apoyan las enmiendas para codificar el derecho al aborto en sus constituciones estatales.

Una medida de este tipo cuenta con un apoyo notablemente mayor en Nevada, donde el 64 por ciento de los votantes dicen respaldar una enmienda a la constitución de su estado. En Arizona, el 55 por ciento de los votantes apoya una enmienda similar.

Los votantes se han puesto del lado del derecho al aborto en los siete estados en los que la cuestión ha aparecido en las boletas desde que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade, la decisión que había establecido el derecho constitucional al aborto.

Aunque los votantes han respaldado el derecho al aborto en estados más conservadores, como Kansas y Kentucky, el apoyo a las medidas nunca ha superado el 60 por ciento en ninguno de esos estados.

Linda Guggia, de 46 años, agente inmobiliaria de Henderson, Nevada, dijo que apoyó la enmienda sobre el derecho al aborto en su estado. Pero también votó por Trump, quien cree que será más fuerte en cuestiones económicas.

"Ahora mismo, eso no es un punto central en mi familia. Tengo un hijo", dijo, refiriéndose al derecho al aborto. "Así que no es importante, pero entiendo los derechos de otras mujeres y los respeto".

Camille Baker, Christine Zhang y Elena Shao colaboraron con este reportaje desde Nueva York.

______

Cómo se realizaron estas encuestas

He aquí lo más importante que hay que saber sobre estas encuestas del New York Times y el Siena College:

Los entrevistadores hablaron con 7879 probables votantes de los siete estados disputados, incluidos 1025 votantes de Arizona, 1004 votantes de Georgia, 998 votantes de Míchigan, 1010 votantes de Nevada, 1010 votantes de Carolina del Norte, 1527 votantes de Pensilvania y 1305 votantes de Wisconsin, entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre. Las encuestas del Times/Siena se realizan por teléfono, con entrevistadores en directo, tanto en inglés como en español. En general, más del 98 por ciento de los encuestados fueron contactados por teléfono móvil para estos sondeos. Puedes ver las preguntas exactas que se hicieron y el orden en que se hicieron aquí. Los votantes se seleccionan para la encuesta a partir de una lista de votantes registrados. La lista contiene información sobre las características demográficas de cada votante inscrito, lo que nos permite asegurarnos de llegar al número adecuado de votantes de cada partido, raza y región. Para estas encuestas, los entrevistadores realizaron unas 850.000 llamadas a más de 320.000 votantes. Para asegurarnos aún más de que los resultados reflejan a toda la población votante, no solo a quienes están dispuestos a responder a una encuesta, damos más peso a los encuestados de grupos demográficos que están infrarrepresentados entre los encuestados, como las personas sin título universitario. Puedes ver más información sobre las características de los encuestados y la muestra ponderada al final de la página de resultados y metodología, en "Composición de la muestra." El margen de error de muestreo entre los votantes probables es de más o menos 1,3 puntos porcentuales en los siete estados disputados y de unos más o menos 3,5 puntos porcentuales en cada encuesta estatal. En teoría, esto significa que los resultados deberían reflejar las opiniones de la población general la mayoría de las veces, aunque muchos otros retos crean fuentes de error adicionales. Cuando se computa la diferencia entre dos valores --como la ventaja de un candidato en una contienda-- el margen de error es del doble de tamaño. Las encuestas del Times/Siena de Pensilvania en 2024 se realizaron en colaboración con el Philadelphia Inquirer y se financiaron en parte con una subvención del Instituto Lenfest de Periodismo. La encuesta se diseñó y realizó independientemente del instituto. Puedes ver los resultados completos y una metodología detallada aquí. Si quieres leer más sobre cómo y por qué realizamos nuestras encuestas, puedes ver las respuestas a las preguntas más frecuentes y enviar tus propias preguntas aquí. Lisa Lerer es reportera política nacional del Times, radicada en Nueva York. Ha cubierto la política estadounidense durante casi dos décadas. Más de Lisa Lerer Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times que conduce encuestas y analiza y reporta sobre los resultados. Más de Ruth Igielnik Camille Baker, Christine Zhang y Elena Shao colaboraron con este reportaje desde Nueva York.