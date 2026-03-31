El Ibex 35 sube levemente en la apertura y recupera los 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 107 dólares

La madrugada registró un ataque considerado directo de Irán contra un petrolero kuwaití anclado y completamente cargado en un puerto emiratí, un hecho que, según la Corporación de Petróleo de Kuwait y reportó el medio original, ha causado daños materiales y plantea la posibilidad de un vertido, aunque sin víctimas. El incidente ocurre en un momento de máxima tensión por la guerra en Oriente Próximo, donde el estrecho de Ormuz, paso por el que transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, sigue siendo un foco estratégico tanto para la economía internacional como para el desarrollo del conflicto. En este contexto de volatilidad, el Ibex 35 comenzó la jornada del martes con una subida del 0,28%, logrando superar de nuevo los 17.000 puntos, mientras el precio del barril de Brent se ubicaba en 107 dólares, cifra significativamente superior a los 72 dólares que cotizaba antes del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, según detalló el medio consultado.

De acuerdo con la información publicada, el precio del crudo Brent bajó un 0,4% al inicio de las principales plazas europeas, alcanzando los 107,1 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,2% y se situaba en los 102,61 dólares. Estos movimientos del mercado energético se presentan en paralelo a la escalada militar en la zona y a las amenazas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió a Irán de una posible destrucción total de sus infraestructuras y de la isla de Jark, principal punto de exportación de hidrocarburos iraní, si no se concreta un acuerdo pronto y el paso por el estrecho de Ormuz sigue cerrado. Ante estos desafíos, Estados Unidos habría comenzado a considerar una posible desescalada en Irán, aunque continúan los ataques y las incertidumbres sobre el desenlace del conflicto, reportó la misma fuente.

El efecto de estos acontecimientos sobre los mercados financieros se refleja, según consignó el medio consultado, en los índices de referencia internacionales. El Dow Jones cerró la jornada anterior con un pequeño avance del 0,1%, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió un 0,7%; las previsiones para ambos apuntan a incrementos menores al 1%. Mientras tanto, las Bolsas asiáticas acusaron caídas acusadas: el Kospi coreano bajó un 4,3%, el Hang Seng de Hong Kong descendió un 0,4%, la Bolsa de Shenzhen perdió un 0,7% y el Nikkei japonés cayó alrededor de un 1,2%. Al mismo tiempo, las Bolsas europeas iniciaron el martes con cifras en positivo: París subió un 0,08%, Fráncfort un 0,43%, Milán avanzó un 0,14% y Londres un 0,32%.

El comportamiento sectorial en el Ibex 35 mostró descensos notables en empresas como Arcelormittal, que cayó un 1,21%, Bankinter, que cedió un 1,12%, y Repsol, con un retroceso del 0,99%. En contraste, destacaron los avances de Enagás, con una subida del 1,24%, e Indra, que ganó un 1,1%. En este clima de cautela y selectividad inversora, el interés por los valores defensivos y las compañías menos expuestas al conflicto geopolítico ha sido visible en la evolución de las cotizaciones durante los primeros minutos de negociación, según informó el medio original.

Por el lado empresarial, CaixaBank comunicó la culminación de su séptimo programa de recompra de acciones, tras alcanzar el límite previsto de 500 millones de euros en las 19 semanas desde que se inició el programa. Además, Airtificial hizo público el cierre de un nuevo acuerdo de venta de contratos de servicios de ingeniería de su división 'Aerospace & Defense', lo que se traduce en ingresos previstos de 9,7 millones de euros entre los meses de abril y mayo de este año, detalló la fuente citada. Otro movimiento destacado vino de la mano de Atrys Health, cuyo balance de 2025 exhibió ingresos de 141 millones de euros, un incremento del 8,5% en comparación con 2024. Este crecimiento se atribuye al desarrollo sostenido del negocio recurrente, una vez excluido el impacto derivado de la venta de Aspy al grupo Echevarne, operación concluida en enero del presente año.

En el mercado de divisas, el euro registró una cotización frente al dólar de 1,1468, mientras que el rendimiento exigido al bono español a diez años bajó hasta el 3,561%, según añadieron medios financieros citados por la fuente original. Estos datos muestran el impacto de la geopolítica en la percepción de riesgo y en los flujos hacia activos considerados seguros por parte de los inversores internacionales.

El análisis de la situación revela cómo la evolución del conflicto en Oriente Próximo, especialmente el cierre de facto del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, marca tanto el discurso político internacional como la dinámica de los mercados. Si bien Irán ha señalado que permite el paso a buques que no se alinean con sus adversarios, las amenazas de mayores restricciones persisten y aumentan las preocupaciones por la estabilidad del suministro energético global, consignó la fuente consultada.

Este panorama genera especial atención en torno a la reacción de los mercados a los últimos acontecimientos y a las perspectivas económicas de las empresas vinculadas a los sectores energético y financiero. Las fluctuaciones en el precio del crudo, la respuesta de los grandes índices bursátiles y las iniciativas empresariales comunican el grado de incertidumbre que domina actualmente en el ámbito financiero y económico, según los datos publicados por el medio original.

El medio consultado también subrayó que el contexto de tensión en el estrecho de Ormuz y la postura de Estados Unidos influyen de manera determinante sobre el comportamiento del mercado del petróleo. El paso marítimo resultó ser uno de los principales focos de la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel, y la respuesta de Irán mediante el bloqueo de tráfico genera disrupciones inmediatas tanto para las navieras internacionales como para los precios del crudo, con implicaciones directas en la economía mundial y los balances de numerosas compañías del sector.

Frente a este escenario, la evolución de los principales índices bursátiles refleja la inquietud y el seguimiento constante de la situación geopolítica y sus posibles derivaciones sobre la economía y la estabilidad de los mercados internacionales, según reiteraron fuentes financieras al medio original.