La misión de Kamala Harris: tenderles la mano a los votantes de Donald Trump

Donald Trump habla durante un acto de campaña en el Madison Square Garden de Nueva York (Kenny Holston/The New York Times)

Durante casi una década, los demócratas han intentado presentar a Donald Trump como una aberración de las normas democráticas y las tradiciones políticas del país. Para Hillary Clinton en 2016, Trump estaba ejecutando “un ataque sin precedentes” contra la democracia estadounidense. Cuatro años después, Joe Biden argumentó que Trump había erosionado “el alma de la nación”.

Y ese también fue el tono que usó la vicepresidenta Kamala Harris cuando el martes por la noche, mientras estaba en el lugar del discurso más infame de Trump donde incitó a sus partidarios a asaltar el Capitolio, intentó --en su tercera campaña presidencial-- unificar a la nación contra él.

Calificó a su oponente como un “tirano mezquino”. Como un presidente destituido que busca volver al “poder sin restricciones”. Y como un delincuente convicto decidido a perseguir a sus enemigos políticos y a mantener a los estadounidenses “divididos y temerosos unos de otros”.

Kamala Harris habla ante la prensa (REUTERS/Eduardo Munoz)

Y, sin embargo, envueltos en esos puntiagudos ataques estaban los signos de un cambio de enfoque. Más que ninguno de los candidatos presidenciales demócratas que la precedieron, Harris trató de equilibrar lo existencial con lo cotidiano, entrelazando su argumento con las preocupaciones económicas que movilizan a muchos votantes estadounidenses.

“Esto es lo que les prometo: siempre los escucharé, aunque no voten por mí”, dijo. “El primer día, si fuera elegido, Donald Trump entraría a ese despacho con una lista de enemigos. Cuando sea elegida, yo entraré con una lista de cosas por hacer”.

Su planteamiento equivale a admitir tácitamente una realidad política ineludible. Trump no es una figura marginal. Los atronadores aplausos en el Madison Square Garden el domingo por la noche, no solo para Trump sino para algunos de los actos más oscuros que lo precedieron, ofrecieron un vívido recordatorio de que se ha convertido en el alma del Partido Republicano. Gane o pierda el próximo martes, casi la mitad de la nación ya lo apoya.

En los últimos días de su campaña, Harris intenta separar al hombre de su movimiento. Atrás ha quedado enmarcar a los republicanos como “MAGA extremos”, la frase de ataque adoptada por Biden durante las elecciones intermedias de 2022. En su lugar, en mayor o menor medida, Harris tiende una mano abierta a los republicanos que pudieron haber votado por el expresidente en el pasado.

La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, habla durante un mitin de campaña en el Reno Events Center de Reno, Nevada (AP Foto/Susan Walsh)

Ha viajado por los estados más disputados para celebrar actos con republicanos, incluida la exrepresentante Liz Cheney, líder conservadora de Wyoming quien es una de las opositoras más fuertes a la campaña de Trump. Ha prometido nombrar a un republicano en su gabinete. Su campaña ha hecho una serie de llamamientos directos a quienes votaron anteriormente por Trump, recordándoles que nadie más ve lo que ocurre en la intimidad de la cabina electoral.

Algunos en el Partido Demócrata --incluido quien vive en la Casa Blanca-- aún parecen estar considerando este nuevo enfoque. Justo antes de que subiera al escenario, el presidente Biden pareció referirse a quien apoya a Trump como "basura", en un llamado de campaña que rápidamente tuvo repercusiones en internet y que fue aprovechado por los republicanos y el propio presidente no tardó en tratar de aclararlo en las redes sociales. Biden dijo que solo se refería al comediante que dijo que Puerto Rico era una "isla de basura" durante su participación en el mitin de Trump celebrado el domingo pasado.

Harris se ha esforzado por evitar cualquier confusión de este tipo. Cuando le preguntaron en una entrevista con Fox News este mes si los votantes que apoyaban a Trump eran “estúpidos”, Harris respondió: “Oh, Dios. Nunca diría eso del pueblo estadounidense”.

Trump, dijo, es “quien tiende a rebajar, menospreciar y empequeñecer al pueblo estadounidense”.

Sin embargo, aunque Harris tacha a Trump de divisivo, lo ha situado en un marco político mucho más tradicional de un político desconectado y rico.

Con frecuencia argumenta que Trump vendería las necesidades económicas de la clase media a sus amigos multimillonarios. Sus propuestas políticas se han centrado en cuestiones económicas táctiles, como el aumento de la cobertura de la atención a la tercera edad, la reducción de los costos del cuidado infantil, la creación de subvenciones para los nuevos compradores de viviendas y la lucha contra los elevados precios de los comestibles. Incluso el aborto se ha reformulado a través del enfoque de la libertad personal y las realidades médicas, en lugar de cuestiones más elevadas de fe o moralidad.

“Me comprometo a buscar un terreno común y soluciones de sentido común para mejorar vuestras vidas”, dijo Harris a la multitud el martes por la noche. “No pretendo ganar puntos políticos. Busco el progreso”.

Su esfuerzo es un intento de ampliar el campo político que abarca. Para ganar las elecciones, Harris debe inyectar energía a una base demócrata que vilipendia a Trump, al mismo tiempo que se gana el apoyo de los votantes independientes y republicanos, más preocupados por sus bolsillos.

Solo el 7 por ciento de los votantes dijo que la democracia era la cuestión más importante en relación con su elección para presidente, según una encuesta reciente del New York Times y el Siena College.

Trump ha tomado un rumbo muy diferente.

Ha renunciado a la estrategia tradicional de unificar el partido tras unas primarias divisivas, y ha hecho pocos intentos de acercarse a los republicanos que apoyaron a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Aunque ella continúa apoyándolo, Trump prefiere hablar de lo "gravemente" que derrotó a Haley en su estado natal.

En las últimas semanas, ha intensificado sus ataques contra el "enemigo interno", insistiendo cuando le presionan los entrevistadores conservadores en que se refiere directamente a los políticos demócratas y a los activistas liberales que se oponen a él.

Y su acto en el Madison Square Garden fue una ostentosa exhibición del poder de su base y de las quejas que la animan. El programa de casi seis horas contó con los partidarios más incondicionales de su movimiento, un grupo que incluía ayudantes, artistas conservadores y una serie de familiares.

Sin embargo, el propio Trump trató de sacar provecho del comentario de Biden sobre la basura en el escenario de Pensilvania el martes por la noche, con la esperanza de que los votantes pudieran ver más allá de la manera en la que él mismo demoniza a los demócratas o de quienes no están de acuerdo con él llamándolos “comunistas” y “alimañas”.

“Eso es terrible”, dijo, estableciendo un paralelismo con el comentario de Bill Clinton en 2016 sobre la “cesta de deplorables”, que los republicanos utilizaron como grito de guerra durante años.

Trump no expresó una condena similar de los comentarios realizados en su acto 48 horas antes, cuando Sid Rosenberg, un locutor de radio conservador, describió a todo el Partido Demócrata como "un montón de degenerados, malnacidos, odiadores de judíos y rastreros".

Fue exactamente ese tipo de lenguaje incendiario el que Harris prometió superar el martes por la noche. Reconoció que el país está dividido, pero en el centro de su campaña está la promesa de que no tiene por qué seguir así.

“El hecho de que alguien no esté de acuerdo con nosotros no lo convierte en ‘el enemigo interior’”, dijo. “Estados Unidos, durante demasiado tiempo, nos ha consumido demasiada división, caos y desconfianza mutua. Y puede ser fácil olvidar una simple verdad: no tiene por qué ser así”.

Pero aunque Harris consiga reunir una coalición para derrotar a Trump, puede que se vea obligada a enfrentarse a lo férreo que sigue siendo el control del expresidente sobre su partido.

Sus mentiras sobre las elecciones de 2020 impregnan el Partido Republicano, amplificadas durante cuatro años por medios de comunicación, políticos y famosos conservadores. Si gana, sus partidarios no solo verán un nuevo futuro, sino una legítima restauración. Y si pierde, ya están preparados para esperar una fechoría.

A medida que se acerca el día de las elecciones, Trump ha añadido una afirmación más a su lista de ataques a los demócratas. El partido, ha asegurado sin fundamento, "va a hacer trampa" en la contienda.

"Es la única forma que tienen de ganar", dijo este mes, en Juneau, Wisconsin. "Y no podemos permitir que vuelva a ocurrir".

