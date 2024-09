Por qué de repente todo se está descontrolando para Israel

El humo se eleva tras un ataque en Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, en medio del conflicto entre Israel y Hamás. REUTERS/Shir Torem

¿Qué haría usted?

No hay otra pregunta que el gobierno de Israel haya planteado al mundo con más frecuencia desde que Hamás invadió Israel el 7 de octubre y Hezbollah atacó a Israel el 8 de octubre. ¿Qué haría su país si los terroristas cruzaran su frontera occidental y mataran, mutilaran, secuestraran o abusaran sexualmente de cientos de israelíes con los que se encontraran y al día siguiente sus aliados de Hezbollah lanzaran cohetes sobre su frontera norte, ahuyentando a miles de civiles, todo ello aplaudido por Irán?

¿Qué haría usted?

Es una pregunta poderosa y pertinente, que los críticos de Israel a menudo eluden. Pero no son los únicos que la eluden. Este gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, quiere que usted, yo, cada israelí y todos los amigos de Israel (e incluso enemigos) creamos que siempre hubo una sola respuesta correcta a esa pregunta: invadir Gaza, perseguir a todos los dirigentes y combatientes de Hamás, matar hasta el último de ellos y no dejarse disuadir por las bajas civiles, y luego golpear a Hezbollah en el Líbano, y hacer ambas cosas sin perder tiempo en planificar una estrategia de salida para ninguna de ellas.

Desde el primer día he sostenido que se trataba de una trampa, una trampa en la que, lamento decirlo, la administración Biden no fue lo suficientemente firme para impedir que Israel cayera en ella ni lo suficientemente firme para insistir en un camino mejor, un camino que no se tomó.

No es momento de andarse con rodeos. El Estado judío de Israel está hoy en grave, grave peligro. Y el peligro proviene tanto de Irán como de la actual coalición gobernante israelí.Verá, nunca me he hecho ilusiones sobre las razones macroeconómicas por las que se produjo esta guerra. Es el desarrollo de una gran estrategia iraní para destruir lentamente el Estado judío, debilitar a los aliados árabes de Estados Unidos y socavar la influencia estadounidense en la región (al tiempo que se disuade a Israel de atacar las instalaciones nucleares de Irán) utilizando a los representantes iraníes para desangrar a Israel hasta la muerte. Esa es la historia macroeconómica.

El detonante y el objetivo inmediatos de la guerra fueron los intereses de Hamás e Irán de sabotear la iniciativa diplomática del equipo de Biden de forjar un círculo de paz entre Israel, la Autoridad Palestina y Arabia Saudita. La contraestrategia iraní-Hamás fue la de crear un anillo de fuego alrededor de Israel, utilizando a Hamás, Hezbollah, los hutíes, las milicias chiítas proiraníes en Irak y militantes de Cisjordania armados por Irán con armas contrabandeadas a través de Jordania. La estrategia iraní es exquisita desde el punto de vista de Teherán: destruir Israel sacrificando tantos palestinos y libaneses como sea necesario, pero nunca arriesgar una sola vida iraní. Los iraníes están dispuestos a dejar morir hasta el último libanés, el último palestino, el último sirio y el último yemení para eliminar a Israel (y distraer al mundo de los abusos del régimen iraní contra su propio pueblo y del control imperialista sobre Líbano, Yemen, Irak y Siria).

El problema para los israelíes y el pueblo judío es que, si bien el gobierno de Netanyahu tenía razón en su diagnóstico de que se trataba de una guerra de aniquilación, se negó a llevarla a cabo de la única manera que podía tener esperanzas de éxito, porque esa estrategia iba en contra de los intereses políticos del primer ministro y los intereses ideológicos mesiánicos de su coalición.

Israel enfrenta una amenaza existencial desde el exterior, y su primer ministro y sus aliados han estado priorizando sus propios intereses políticos e ideológicos por encima de eso. Incluso han resucitado recientemente su intento de golpe judicial para aplastar a la Corte Suprema israelí, en medio de una guerra de supervivencia nacional mientras los rehenes se pudren en Gaza. Es uno de los episodios más vergonzosos de la historia judía, y vergüenza para el lobby pro israelí del AIPAC en Washington por no haber hablado en contra.

Para contrarrestar esta red de amenazas iraníes, Israel necesitaba cuatro cosas: mucho tiempo, porque este anillo de fuego no se podía extinguir de la noche a la mañana; muchos recursos, en particular de los Estados Unidos y otros aliados occidentales; Muchos aliados árabes y europeos, porque Israel no puede librar una guerra de desgaste solo; y, quizás lo más crucial de todo, mucha legitimidad.El presidente Biden y su equipo ofrecieron a Israel una hoja de ruta para esa contraestrategia, pero, lamentablemente, nunca tuvieron la firmeza para imponérsela a Netanyahu con una combinación de influencia, diplomacia y ultimátums. Esa hoja de ruta habría implicado persuadir a los aliados árabes de Estados Unidos para que reformaran radicalmente la Autoridad Palestina en Cisjordania con un liderazgo nuevo y creíble y luego lograr que Israel aceptara abrir negociaciones con ese liderazgo de la Autoridad Palestina sobre una vía a largo plazo hacia una solución de dos Estados.

Eso habría hecho lo siguiente: 1) Abrir el camino para aislar y presionar a Hamas para que acepte un alto el fuego en el que Israel salga de Gaza a cambio de todos los rehenes, poniendo fin a la guerra allí y eliminando la excusa de Hezbolá para atacar a Israel desde el norte. 2) Abrir el camino para que Arabia Saudita normalice las relaciones con Israel, un golpe devastador para Hamas e Irán. 3) Abrir el camino para que los Emiratos Árabes Unidos se asocien con una Autoridad Palestina reformada para poner tropas en el terreno en Gaza y hacer lo que Hamas más odiaría: reemplazarla como autoridad gobernante allí, respaldada por cientos de millones de dólares para reconstruir Gaza, lo que probablemente la convertiría en la fuerza palestina más popular en Gaza de la noche a la mañana.

Hasta ahora, sin embargo, Bibi ha rechazado a Biden (mientras se codea abiertamente con Donald Trump) porque el primer ministro habría tenido que romper con los locos de derecha que lo llevaron al poder y formar una coalición de gobierno diferente con partidos más moderados. Bibi ha priorizado su seguridad política personal por encima de la seguridad nacional de Israel. Y durante meses, ha estado manipulando al mundo y a su propio pueblo para disfrazarlo.

Netanyahu pensó que podía simplemente decirle al mundo que Israel estaba defendiendo la frontera de la libertad contra Hamás, Hezbollah, los hutíes e Irán y todos se alinearían detrás de Israel. ¿Qué haría usted? Pero el único lugar del mundo donde eso le merece una ovación de pie es en el Congreso de Estados Unidos.

El resto del mundo, en particular los estados árabes moderados y los europeos, le dijeron: Bibi, no tienes una historia limpia. No se puede decir al mundo que se está defendiendo la frontera de la libertad contra Hamás y Hezbollah mientras se expande, cada vez más violentamente, la ocupación de los colonos israelíes sobre los palestinos en Cisjordania. No se tiene una historia limpia.

Así que el primer ministro israelí optó en cambio por la doctrina Netanyahu: luchar solo en tres frentes (Gaza, Líbano y Cisjordania) sin ningún plan para la mañana siguiente en ningún lado. Al hacerlo, rechazó la estrategia de Biden: integrar a Israel en una coalición de Estados Unidos, Israel, árabes moderados que aislaría a Irán y sus representantes, brindaría alguna esperanza de que tal vez algún día veamos dos estados para dos pueblos indígenas entre el río Jordán y el Mediterráneo y dejaría en claro al mundo que la fuente de los problemas en la región no es el Partido de Dios en Israel, sino los Partidos de Dios en el Líbano, Yemen e Irán.

La estrategia de Netanyahu es un desastre. Como me dijo en privado un veterano comandante militar estadounidense que ha observado de cerca la estrategia de guerra israelí en Gaza, cualquiera que tenga dos ojos en la cabeza sabe que la única manera de derrotar a Hamás es una estrategia de “despejar, mantener y construir”: destruir al enemigo, mantener el territorio y luego construir una autoridad de gobierno palestina local alternativa y legítima. La estrategia de Israel en Gaza, dijo, ha sido: “Despejar, salir, volver, volver a despejar el mismo lugar, volver a salir, volver y volver a despejar”.

Es un ejemplo clásico de cómo transformar a Hamas, añadió, “de una insurgencia cuasi militar a una insurgencia clásica”. ¿Leyó usted el artículo principal de Haaretz online el día del notable ataque israelí con un buscapersonas a Hezbollah? Si lo hubiera hecho, se habría encontrado con cuatro jóvenes soldados israelíes muertos ese día luchando contra Hamas en Gaza, casi un año después de que comenzara la guerra allí. Casi a diario ahora también leemos sobre grandes cantidades de civiles de Gaza muertos en una operación israelí contra unos pocos combatientes de Hamas que vivían entre ellos. Mientras tanto, nadie gobierna Gaza.

Sí, sí, conozco la crítica: usted es delirante. ¿Qué líder israelí o palestino se uniría en torno a un plan así? Bueno, dos amigos míos lo han hecho: el ex primer ministro israelí Ehud Olmert y el ex ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina Nasser al-Qudwa. Puede consultar su plan para una solución de dos Estados aquí mismo. Biden debería invitarlos a ambos a la Oficina Oval el jueves para abrazar su proyecto, que está totalmente en línea con los intereses de Estados Unidos.

Repito: Israel está en un peligro terrible. Está librando la guerra más justa de su historia (en respuesta al asesinato y secuestro brutal e injustificado de mujeres, niños y abuelos por parte de Hamás) y, sin embargo, hoy Israel es más un Estado paria que nunca.

¿Por qué? Porque cuando se libra una guerra como esta sin horizonte político durante tanto tiempo (que niega cualquier posibilidad de que los palestinos más moderados gobiernen Gaza), la operación militar israelí allí empieza a parecer una matanza sin fin por el mero hecho de matar. Eso es precisamente lo que quieren Hamás, Hezbollah e Irán.

Siempre hubo un camino que no se tomó. ¿Estoy seguro de que funcionaría? Por supuesto que no. Lo único que sé con certeza es que el camino que Netanyahu tiene ahora a Israel bloqueado es un camino a la ruina, rodeado por un anillo de fuego. Si sigues ese rumbo, la gente más talentosa de Israel comenzará a irse y el Israel que conocías desaparecerá para siempre.

© The New York Times 2024.