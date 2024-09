El papel de Estados Unidos en el mundo ya era difícil, y ahora se ha vuelto mucho más complicado

La elección en Estados Unidos va a ser determinante para la influencia de la superpotencia en Medio Oriente. (Photo by Michael M. Santiago/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Últimamente me encuentro comenzando así los discursos sobre los retos de política exterior a los que se enfrenta el próximo presidente: “Quiero dirigirme hoy a todos los padres de la sala: Mamá, papá, si su hijo o hija vuelve a casa de la universidad y dice: ‘Quiero ser secretario de Estado de EE.UU. algún día’, diganle: ‘Cariño, lo que quieras ser está bien, pero por favor, por favor, no seas secretario de Estado. Es el peor trabajo del mundo. Secretario de Educación, de Agricultura, de Comercio... no hay problema. Pero prométenos que no serás secretaria de Estado”.

La razón: el trabajo de dirigir la política exterior de Estados Unidos es mucho, mucho más difícil de lo que la mayoría de los estadounidenses han considerado nunca. Es casi imposible en una época en la que hay que gestionar superpotencias, supercorporaciones, individuos y redes con superpoderes, supertormentas, superestados fallidos y superinteligencia, todo ello entremezclado entre sí, creando una red increíblemente compleja de problemas que hay que desenredar para conseguir algo.

En la Guerra Fría, la diplomacia heroica estaba siempre al alcance de la mano. Pensemos en Henry Kissinger. Sólo necesitó tres monedas de diez centavos, un avión y unos meses de diplomacia itinerante para alcanzar los históricos acuerdos de retirada entre Israel, Egipto y Siria tras la guerra de octubre de 1973. Utilizó diez centavos para llamar al Presidente Anwar Sadat de Egipto, diez centavos para llamar a la Primera Ministra Golda Meir de Israel y diez centavos para llamar al Presidente Hafez al-Assad de Siria. Presto: tic-tac-toe - Egipto, Siria e Israel en sus primeros acuerdos de paz desde los acuerdos de armisticio de 1949.

Kissinger trataba con países. Antony Blinken no tuvo tanta suerte cuando se convirtió en el 71º Secretario de Estado en 2021. Blinken -junto con el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el director de la CIA, Bill Burns- ha jugado bien una mano difícil, pero basta comparar Oriente Próximo con el que han tenido que lidiar con Kissinger. La región se ha transformado y ha pasado de ser una región de sólidos estados-nación a estar cada vez más formada por estados fallidos, estados zombis y hombres furiosos con superpoderes armados con cohetes de precisión.

Me refiero a Hamás en Gaza, Hezbollah en Líbano y Siria, los Houthis en Yemen y las milicias chiíes en Irak. Prácticamente en todas partes donde Blinken, Sullivan y Burns miraron cuando montaron su diplomacia de lanzadera después del 7 de octubre de 2023, vieron doble: el gobierno oficial libanés y la red de Hezbolá, el gobierno oficial yemení y la red Houthi, y el gobierno oficial iraquí y las redes de milicias chiíes dirigidas por Irán.

Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, junto a Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En Siria, hay un gobierno sirio al mando en Damasco, y el resto del país es un mosaico de zonas controladas por Rusia, Irán, Turquía, Hezbollah y las fuerzas estadounidenses y kurdas. Sólo se podía llegar a la red de Hamás en Gaza a través de mediadores qataríes y egipcios. E incluso Hamás tenía un ala militar dentro de Gaza y un ala política fuera de Gaza.

Mientras tanto, Hezbollah es la primera entidad no estatal de la historia moderna que ha establecido la destrucción mutua asegurada con un estado-nación. Hoy Hezbollah puede amenazar de forma creíble con destruir el aeropuerto de Tel Aviv con sus cohetes de precisión tanto como Israel puede amenazar con destruir el aeropuerto de Beirut. Eso no era cierto la última vez que se enfrentaron en una guerra, en 2006.

Lo que tampoco era cierto entonces era que Israel dispusiera de tecnología para matar o herir a cientos de miembros de Hezbollah de un solo golpe, como hizo el martes utilizando herramientas cibernéticas similares a las de “Matrix” para detonar sus localizadores a la vez, mientras los diplomáticos estadounidenses trabajaban febrilmente en un alto al fuego entre ambas partes. Así que, justo cuando los diplomáticos estadounidenses intentan calmar el campo de batalla en el espacio físico, estalla el del ciberespacio.

Adiós al tres en raya. Hoy en día, conseguir que los intereses de todas estas entidades se alineen a la vez para garantizar un alto el fuego en Gaza es tan fácil como conseguir que todos los mismos colores se alineen en una cara de un cubo de Rubik.

Así pues, sólo hay una cosa clara para mí sobre este nuevo mundo de la geopolítica que nuestro próximo presidente tendrá que gestionar: Necesitamos muchos aliados. Este no es un trabajo para una “Estados Unidos solo”. Es un trabajo para “Estados Unidos y sus amigos”.

Por eso la elección en estas elecciones para mí también está clara. ¿Quieren a Donald Trump -cuyos dos mensajes de calcomanía para nuestros aliados son básicamente “Salgan de mi césped” y “Paguen o los entregaré a Putin”- como presidente o a Kamala Harris, que viene de una administración Biden cuyo principal logro en política exterior ha sido su capacidad para construir alianzas? Ese es el mayor legado de Joe Biden, y es un legado importante.

El legado de Joe Biden es su capacidad de formar alianzas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En Asia-Pacífico, el equipo de Biden utilizó las alianzas para contrarrestar militar y tecnológicamente a China. En Europa, las utilizó para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania. En Medio Oriente, las utilizó el 13 de abril para derribar los cerca de 300 drones y misiles que Irán disparó contra Israel. Y en diplomacia encubierta, reunió a nuestros aliados para el complejo y multinacional canje de prisioneros que liberó, entre otros, al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, encarcelado deshonestamente por Vladimir Putin.

¿Cuál es la razón número 1 por la que Rusia, Irán y China quieren que Trump sea elegido? Porque saben que es tan transaccional cuando se trata de tratar con la OTAN y otros aliados de Estados Unidos que nunca podrá armar alianzas sostenibles contra ellos.

No tengan dudas: El mundo en el que nuestro próximo presidente y secretario de Estado tendrá que liderar es más desafiante que en cualquier otro momento desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso me ha resultado muy útil leer ahora un nuevo libro que acaba de publicar Michael Mandelbaum, titulado “The Titans of the Twentieth Century: How They Made History and the History They Made”, un estudio del impacto en la historia de Woodrow Wilson, V.I. Lenin, Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Mohandas Gandhi, David Ben-Gurion y Mao Zedong.

Los capítulos sobre Churchill y Roosevelt son especialmente relevantes en la actualidad. Estos dos grandes líderes democráticos del siglo XX reconocieron muy pronto lo que eran las dictaduras de Alemania y Japón, y sabían que amenazaban a Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero también comprendieron que ninguno de sus países podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial por sí solo (o sin la Unión Soviética). Las alianzas eran cruciales.

“Mantener las alianzas nunca es fácil”, me dijo Mandelbaum. “Churchill y F.D.R. no estaban personalmente tan unidos como a menudo se ha dicho y tenían importantes desacuerdos políticos. Sin embargo, cada uno comprendió que necesitaba al otro e hicieron que su asociación funcionara”. Mantener y reforzar las alianzas globales de Estados Unidos ante un mundo peligroso será una de las principales tareas del próximo Comandante en Jefe.

“Churchill y F.D.R. no estaban personalmente tan unidos como a menudo se ha dicho y tenían importantes desacuerdos políticos. Sin embargo, cada uno comprendió que necesitaba al otro e hicieron que su asociación funcionara”. (AP)

Esto es especialmente cierto en un momento en el que no estamos tan preparados militarmente para el mundo en el que estamos entrando como necesitamos estarlo. Rusia, Irán y China llevan años acumulando importantes recursos militares. Nosotros, en cambio, carecemos hoy literalmente del armamento necesario para luchar en los tres frentes a la vez. La única forma de hacer frente a ese problema potencial no es abandonar una o varias de esas regiones, sino sumar la fuerza de los demás a la nuestra mediante alianzas, que fue, casualmente, la clave de nuestro éxito en las dos Guerras Mundiales y en la Guerra Fría.

Además, “un líder a veces tiene que pedir sacrificios”, añadió Mandelbaum. “Esa petición sólo puede ser eficaz si el líder tiene una reputación de credibilidad. Y la credibilidad, a su vez, requiere franqueza”. Tanto Roosevelt como Churchill “comunicaron las opciones a las que se enfrentaban sus países con claridad, honestidad y elocuencia”.

Aquí, tengo que decir, Trump todavía puede tener una ventaja: es honesto sobre sus horribles puntos de vista. Ha señalado que no le importa si Ucrania gana o pierde ante Rusia. Por desgracia, cuando a Harris le preguntaron en el debate: “¿Cree que tiene alguna responsabilidad en la forma en que se produjo la retirada?” en Afganistán, que provocó la muerte de 13 miembros del servicio estadounidense, esquivó totalmente la pregunta. Claro error. Estoy seguro de que los votantes indecisos se dieron cuenta, lo que no benefició a Harris.

Su respuesta debería haber sido: “Esas muertes me destrozaron. Nunca olvidaré las noticias en la Sala de Situación, porque ahí es donde termina la responsabilidad. Pero, sobre todo, nunca olvidaré lo que aprendí de aquella experiencia. Nunca se repetirá en mi presidencia”. Habría ganado votos con una respuesta así, de votantes a los que les preocupa que sea mucho más “de izquierdas” de lo que aparenta.

Por desgracia, hay otra razón por la que China prefiere a Trump. No sólo detesta la inmigración ilegal, sino que, como presidente, reprimió la inmigración legal para atraer a los nativistas de derechas. Eso es música para los oídos de China. Debilita la ventaja clave de Estados Unidos sobre China: nuestra capacidad para atraer talento de todas partes.

Las políticas migratorias de Trump son música para los oídos de China. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Por ejemplo, ¿cuántos estadounidenses saben que la revolución de la inteligencia artificial liderada por Estados Unidos dio un paso de gigante en 2017 cuando Google dio a conocer al mundo uno de los algoritmos tecnológicos más importantes jamás escritos? Estableció una arquitectura de aprendizaje profundo -el “transformador”- para procesar el lenguaje que “dio el pistoletazo de salida a una era completamente nueva de la inteligencia artificial: el auge de la Inteligencia Artificial generativa”, como Bard y ChatGPT, en palabras del Financial Times.

Ese algoritmo fue escrito por un equipo de ocho investigadores de Google A.I. en Mountain View, California. Eran, según el FT: Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Jakob Uszkoreit, Illia Polosukhin y Llion Jones, “así como Aidan Gómez, un becario que entonces estudiaba en la Universidad de Toronto, y Niki Parmar, una recién licenciada del equipo de Uszkoreit, de Pune, al oeste de la India». El octavo autor fue Lukasz Kaiser, también académico a tiempo parcial en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia”.

Su “diversidad educativa, profesional y geográfica -procedían de entornos tan variados como Ucrania, India, Alemania, Polonia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos- los hacía únicos”, escribió el FT. También era ”absolutamente esencial para que este trabajo se llevara a cabo”, dice Uszkoreit, que creció entre Estados Unidos y Alemania.

Estoy seguro de que Harris está a la altura del cargo de comandante en jefe. Pero más franqueza de su parte ahora -para demostrar que tiene el acero para asumir los retos más imposibles en política exterior y enfrentarse a su propia base progresista si lo necesita- convencería a más votantes indecisos de que tiene el acero para enfrentarse a Putin.

En cuanto a Trump, es fuerte y se equivoca en las dos cuestiones clave de política exterior: las alianzas y los inmigrantes. Su opción por defecto -Estados Unidos por su cuenta- es una receta para un EE.UU. débil, aislado, vulnerable y en declive.