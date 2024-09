Un político brasileño golpea a su oponente con una silla en pleno debate

Debates (Political)Politics and GovernmentElections, MayorsSao Paulo (Brazil)Marcal, Pablo (1987- )Datena, Jose LuizAssaults

El ataque, televisado en directo, podría cambiar el rumbo de la contienda por la alcaldía de São Paulo, la ciudad más grande de América Latina.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

La contienda por la alcaldía de São Paulo, la ciudad más grande de América Latina, se ha visto transformada en las últimas semanas por la irreverente candidatura de un entrenador de autoayuda de derecha que ha tenido un ascenso meteórico en las encuestas irritando a sus oponentes con ataques duros y a veces engañosos.

El domingo, en un debate televisado en directo entre seis candidatos a la alcaldía, Pablo Marçal volvió a hacer de las suyas, insultando vulgarmente a José Luiz Datena, un periodista de televisión de programas policiales, y sacando a relucir acusaciones de acoso sexual contra él que luego fueron retiradas.

"Hace poco cruzaste el escenario del debate para abofetearme", dijo Marçal, hablando de un debate anterior en el que Datena se acercó a Marçal. "Ni siquiera eres lo bastante hombre para hacer eso".

Luego miró a su derecha y, desde fuera del cuadro, Datena llegó blandiendo una silla de hierro y golpeó a Marçal en la espalda.

Fue un momento de sorpresa incluso para las payasadas políticas, a menudo escandalosas, que se suelen ver en Brasil --un candidato agrediendo a otro en directo por televisión-- y un despliegue de violencia política con potencial para cambiar el rumbo de las elecciones más importantes que se llevarán a cabo en el país este año.

Marçal no tardó en sacar provecho de la situación, publicando varios videos en redes sociales tras el ataque, incluyendo un clip dramatizado en el que se le veía siendo trasladado de urgencia al hospital y respirando con la ayuda de una máscara de oxígeno. También publicó un video desde el hospital, donde aparecía vestido con una bata y con un brazo en cabestrillo.

Aunque el hospital no dio detalles sobre sus lesiones, el equipo de Marçal dijo inicialmente que se creía que se había roto una costilla y que tenía dificultades para respirar. Un video tomado dentro de la sala de debates tras la agresión mostraba a Marçal y a Datena gritándose el uno al otro.

Marçal ha encontrado inspiración para su estilo político en líderes de derecha desvergonzados como Donald Trump y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El domingo por la noche también publicó una imagen del ataque con la silla junto a fotos del intento de asesinato de julio contra Trump y un apuñalamiento que Bolsonaro sufrió durante su campaña de 2018. "¿Por qué tanto odio?", escribió.

Inicialmente, había calificado al incidente de "intento de asesinato". Sin embargo, al salir del hospital el lunes por la mañana, dijo que solo había sufrido un "golpe".

El equipo de Marçal dijo que había denunciado el incidente a la policía.

Un seguidor de Instagram preguntó a Marçal en un comentario si valía la pena ser atacado para postularse a alcalde. "Valdrá la pena", fue su respuesta.

Actualmente Marçal está en un triple empate en el primer puesto de las encuestas para liderar São Paulo, una de las ciudades más grandes del mundo, con 11,5 millones de habitantes. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 6 de octubre.

Datena, un centrista que se hizo famoso por presentar un programa de televisión que informa sobre la delincuencia en todo Brasil, ocupa el quinto lugar, con solo el 7 por ciento de los votantes diciendo tener la intención de votar por él.

Los otros candidatos principales son el actual alcalde de derecha, Ricardo Nunes, quien recibió el apoyo de Bolsonaro, y Guilherme Boulos, un diputado de izquierda respaldado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras el episodio, Datena dijo que "perdió la calma", pero no llegó a disculparse. También afirmó que seguiría en la contienda. "Cometí un error, pero no me arrepiento en absoluto", dijo.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas