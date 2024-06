Biden asegura que aceptará el resultado del juicio de su hijo

United States Politics and GovernmentIsrael-Gaza War (2023- )Presidential Election of 2024World War II (1939-45)Biden, HunterBiden, Joseph R JrNetanyahu, BenjaminTrump, Donald JIsraelRafah (Gaza Strip)Amnesties, Commutations and Pardons

En una entrevista concedida a ABC News, el presidente estadounidense afirmó que no indultaría a Hunter Biden en caso de ser declarado culpable en el juicio por delito grave con armas de fuego.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

El presidente Joe Biden afirmó el jueves que no concedería un indulto a Hunter Biden en caso de que llegara a ser condenado en su juicio por delito grave de armas, un comentario inusual sobre los problemas legales que enfrenta su hijo.

Cuando se le preguntó durante una entrevista con ABC News si aceptaría el resultado del juicio a su hijo, que enfrenta cargos entre los que incluyen haber mentido en una solicitud para obtener un arma en octubre de 2018, Biden respondió: "Sí."

Durante la entrevista, en la que se tocaron varios temas, el presidente también defendió sus políticas fronterizas y reiteró su apoyo a una propuesta de alto al fuego en la guerra en Gaza. Cuando el tema cambió al expresidente Donald Trump y su reciente condena por delito grave, Biden afirmó que su oponente tenía que "dejar de socavar la autoridad del Estado de derecho."

La semana pasada, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago de dinero a una actriz porno, en una conspiración ilegal para ayudar a su campaña presidencial de 2016. Desde entonces, ha repetido sus críticas al juez del caso y ha insinuado que podría procesar a sus oponentes políticos si vuelve a ser elegido. En un mitin de campaña realizado en Arizona el jueves, Trump dijo que su juicio había sido "amañado" y que los cargos habían sido "inventados".

Biden se mostró más tajante cuando se le preguntó acerca de las críticas de su oponente político a la reciente orden ejecutiva que permite la suspensión del asilo en la frontera entre EE. UU. y México. El expresidente calificó la medida de "débil y patética".

"¿Se está describiendo a sí mismo al decir débil y patético?", afirmó Biden en la entrevista, que tuvo lugar en el contexto de su visita a las playas de Normandía, en Francia, para celebrar el 80 aniversario del Día D.

Biden agregó que la Casa Blanca había apoyado un proyecto de ley del Senado que habría aumentado la financiación para las agencias de inmigración e impuesto importantes restricciones en la frontera, pero los republicanos lo rechazaron, haciendo caso a Trump, quien no quería que Biden asegurara una victoria en el año electoral.

"Teníamos un acuerdo que era mucho más amplio que este, mucho mejor, mucho más aceptado en todos los ámbitos", dijo Biden. "Y él tomó el teléfono y les dijo a los republicanos: no lo apoyen".

También se preguntó a Biden acerca del reto que supone gestionar los conflictos que actualmente dominan su agenda de política exterior.

El presidente advirtió el mes pasado que Estados Unidos bloquearía algunos envíos de armas si Israel atacaba zonas densamente pobladas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza; sin embargo, Israel ha continuado con los ataques aéreos en esta ciudad que hace frontera con Egipto.

A pesar de que un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza mató a decenas de personas el jueves en un complejo escolar de la ONU, Biden señaló que creía que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aún lo escuchaba. El presidente agregó que Israel había estado considerando "entrar de lleno en Rafah".

"Entrar en la ciudad, acabar con ella", dijo Biden en la entrevista. "Eso no lo han hecho".

Biden reiteró que Israel había aceptado una propuesta que el presidente apoyó públicamente la semana pasada en la Casa Blanca que podría conducir a un "cese permanente de hostilidades." No obstante, desde que fue presentada, ni Israel ni Hamás han adoptado una postura definitiva sobre dicha propuesta.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca, y cubre la gestión de Biden. Más de Zolan Kanno-Youngs