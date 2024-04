Por qué algunos multimillonarios respaldarán a Trump

El ex presidente estadounidense Donald Trump. EFE/Andy Manis

Según se informa, la campaña de Donald Trump tiene problemas de efectivo. Las donaciones de pequeñas cantidades están muy por detrás del ritmo de 2020. Los grandes mítines de Trump no están generando sus mayores ganancias de efectivo. Algunos donantes de grandes cantidades de dinero dudan, en parte porque les preocupa (con razón) que su dinero no se utilice para la campaña sino para pagar sus facturas legales. Por eso ha estado cortejando a multimillonarios de derecha.

No tengo idea de qué tan exitoso será, pero parece muy probable que al menos algunos multimillonarios proporcionen sumas sustanciales a un hombre que intentó anular las últimas elecciones y ha sido abierto sobre sus intenciones autoritarias, utilizando al Departamento de Justicia para ir después de sus oponentes políticos, acorralando a millones de inmigrantes indocumentados y encerrándolos en campos de detención y más.

Lo que plantea la pregunta: ¿Por qué los multimillonarios apoyarían a una persona así?

Después de todo, no es que hayan estado sufriendo bajo el gobierno del presidente Joe Biden. Los economistas, incluido yo mismo, a menudo recuerdan a la gente que el mercado de valores no es la economía. El bajo desempleo y el aumento de los salarios reales (que, por cierto, la economía de Biden ha logrado, incluso si mucha gente no lo cree) tienen mucha más relevancia para la vida de la mayoría de las personas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/POTUS

Pero los precios de las acciones son probablemente un indicador mucho mejor de cómo les va a los muy ricos, que poseen muchos activos financieros. Y aunque en 2020 Trump predijo una caída de las acciones si ganaba Biden, el mercado, de hecho, ha alcanzado niveles récord bajo la administración actual.

¿Por qué, entonces, respaldar a un candidato que más o menos promete desatar el caos social y político?

Una respuesta sencilla es que es casi seguro que los ricos pagarán impuestos más bajos (y las corporaciones estarán menos reguladas) si Trump gana que si Biden permanece en el cargo.

Si crees, como algunos izquierdistas, que los republicanos y los demócratas son básicamente iguales (que ambos sirven a los intereses de las corporaciones y de la élite), estás equivocado. El Partido Demócrata moderno no es, a pesar de lo que digan los republicanos prominentes, marxista ni socialista. Sin embargo, tiene un historial de aumentar los impuestos a los ricos para pagar programas sociales. En particular, la Ley de Atención Médica Asequible utilizó nuevos impuestos sobre las personas de altos ingresos para pagar los subsidios de atención médica.

Estos nuevos impuestos ayudaron a provocar un aumento en la tasa impositiva federal efectiva para el 0,01% de la población con mayores ingresos: el presidente Barack Obama redistribuyó el ingreso mucho más de lo que mucha gente cree. Trump, por el contrario, aprobó un gran recorte fiscal que favoreció a los ricos y revirtió en gran medida el aumento de la tasa impositiva efectiva de la era Obama. (¿Por qué la gente todavía se refiere a Trump como populista?)

El ex presidente estadounidense Barack Obama. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Biden propone ahora importantes aumentos de impuestos a las corporaciones y a los ricos. Y ni siquiera tendría que aprobar legislación para presidir los aumentos de impuestos: la mayoría de las disposiciones del recorte de impuestos de Trump expirarán a fines del próximo año a menos que el Congreso lo renueve.

Pero yo diría que la perspectiva de impuestos más bajos no debería ser suficiente para que los multimillonarios apoyen a Trump.

Después de todo, ¿cuánto importaría realmente el dinero extra a las personas cuyos estilos de vida ya son increíblemente lujosos? Mi sensación, mirando desde fuera, es que entre los muy ricos, ganar más dinero tiene menos que ver con lo que pueden permitirse y más con el prestigio: ganar más que otros en su grupo de pares. Y lo que pasa con los impuestos más altos es que, como se aplicarían a todos, no alterarían la carrera de ratas: tus supuestos rivales recibirían el mismo golpe que tú.

Y un regreso de Trump al poder haría de Estados Unidos un lugar más aterrador, lo que debería importar mucho más incluso a los multimillonarios que unos pocos puntos porcentuales en su tasa impositiva.

¿Pero entienden eso?

El año pasado, al escribir sobre el breve enamoramiento de los técnicos con Robert F. Kennedy Jr., señalé que los muy ricos a menudo están menos informados sobre lo que sucede en el mundo que muchos ciudadanos comunes y corrientes, porque viven en una burbuja social. El peligro que Trump representa para la democracia estadounidense es (o debería ser) obvio. Sin embargo, puede resultar menos obvio para las personas que, debido a su riqueza, parecen creer que saben más y pueden rodearse de confidentes que les aseguren que saben más.

Consideremos el caso de Elon Musk. ¿Necesito decir mas?

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y propietario de X. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo/Foto de archivo

También especularía que incluso los multimillonarios que reconocen las tendencias autoritarias de Trump probablemente imaginen, si piensan en ello, que su riqueza los protegerá de ejercicios arbitrarios de poder.

Deberían aprender, pero no lo harán, de la experiencia de los oligarcas rusos que ayudaron a llevar a Vladimir Putin al poder. Finalmente descubrieron que una vez que has instalado un dictador, tu riqueza no es el escudo que pensabas que era y aún así puedes terminar enviado a Siberia. Y antes de decir que ese pensamiento del peor de los casos no puede aplicarse en Estados Unidos, tengamos en cuenta que los alarmistas de Trump en su mayoría han tenido razón y los apologistas en su mayoría se han equivocado; Tengo edad suficiente para recordar cuando el exjefe de gabinete interino de Trump escribió: “Si pierde, Trump cederá con gracia”.

Entonces, ¿Trump obtendrá el apoyo de los multimillonarios? Probablemente. Si gana, ¿acabarán arrepintiéndose de su elección? Supongo que lo harán, pero para entonces será demasiado tarde.

© The New York Times 2024