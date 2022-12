Qué pasa si publico material sexual en TikTok y Bumble

TikTok y Bumble usarán una herramienta de moderación de contenido sexual en sus plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las plataformas de redes sociales tienen normas muy específicas que limita la publicación de material sexual, y en la mayoría de los casos la cuenta se puede bloquear.

En el caso de TikTok se indica que “se eliminará cualquier contenido (incluido vídeo, audio, livestream, imágenes, comentarios, enlaces y texto) que infrinja las normas (...)”, y además la plataforma estará capacitada para suspender de manera temporal o permanente las cuentas y los usuarios responsables de incumplimientos graves o repetidos”.

Es por eso que la plataforma de videos cortos tienen una sección específica en la que se pueden ver todos y cada uno de los escenarios posibles de generación de contenido sexual dentro de su aplicación.

TikTok y Bumble tienen formas de prevenir la publicación de fotografías con contenido sexual por medio de un software desarrollado por Meta. REUTERS/Andrew Kelly

Contenido censurable en TikTok

En TikTok está prohibida la difusión de imágenes que se refieran o muestren de forma implícita o explícita genitales, muslos, pezones femeninos, fetiches sexuales e incluso lenguaje sexualmente explícito.

Además, se eliminará contenido en cualquier formato en el que se incluyan muestras o referencias descriptivas de actos sexuales.

Sin embargo, no hace referencia explícita al contenido sexual con fines educativos, por lo que ese aspecto en particular no está claro en el documento publicado en su página web oficial.

Lo que sí se afirma es que todo el contenido relacionado con actividades sexuales es evaluado y puede llegar a ser retirado de la exposición en algunas regiones en las que se pueda considerar como ofensivo o culturalmente inapropiado.

Los usuarios y cuentas que publiquen contenido sexualmente explícito de forma reincidente serán eliminados de forma definitiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El caso de Bumble y los desnudos

Esta aplicación de citas, al igual que otras, tiene normativas relacionadas con la publicación de contenido sensible y se solicita que todas las publicaciones que se realicen en perfiles deben cumplir con las normas de la comunidad. No difundir imágenes con contenido pornográfico es una de ellas.

Aquellas que sean publicadas deben evitar incluir a niños desnudos, fotografías frente a espejos, que incluyan algún tipo de marca de agua o texto adicional dentro de las imágenes. No se permite mostrar el torso desnudo, las fotos en ropa interior o lencería, al igual que ropa de baño en espacios cerrados.

“Estas normas de moderación de fotos maximizará tus opciones de tener notoriedad en la aplicación”, se indica en la página web oficial de la plataforma y no hace referencia a si la consecuencia de no respetar estos lineamientos es la de eliminar la cuenta del usuario o dejar de mostrar su perfil a otras personas.

Bumble no permite mostrar el torso desnudo, las fotos en ropa interior o lencería, al igual que ropa de baño en espacios cerrados. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

Herramienta virtual para ayudar a cumplir con las normas de la comunidad

Ambas aplicaciones se han unido a una iniciativa que tiene el objetivo de reducir la difusión de contenido sexualmente explícito o pornográfico dentro de estas plataformas, lo que incluye imágenes y videos capturados sin consentimiento de las personas.

Esta herramienta virtual, que fue desarrollada por Meta en colaboración con la organización llamada “Alto al abuso de imágenes intimas no consensuadas”, ayudará a la detección y bloqueo de este tipo de imágenes. Tanto Facebook como Instagram la utilizarán para poder prevenir este tipo de incidentes en sus propias aplicaciones.

Seguir leyendo: