Usuarios de iCloud en Microsoft afirman que están apareciendo fotos que no son propias en su biblioteca de Apple

Desconocidos en iCloud. (foto: Techrom/Composición/Jose Arana)

Hace solo unos días, Apple y Microsoft anunciaron la integración de la biblioteca de fotos de iCloud en la aplicación Fotos de Windows 11. Sí, después de años de estar en la misma industria, ambas compañías finalmente se han esforzado por hacer que ambos sistemas sean compatibles.

Pero no parece haber funcionado bien, ya que algunos usuarios informan que los videos y las fotos se podrían estar compartiendo con otras personas.

Una lista de quejas en línea recopiladas por MacRumors informaron sobre el problema.

El primero y más común de ellos es una violación de datos. Después de tomar fotos o videos con un iPhone, los usuarios de iCloud que utilizan esta app en Windows encienden sus computadoras para mirar lo que capturaron. La sorpresa es que, según las palabras de estos, los archivos figuran dañados.

Te puede interesar:





Primer error: videos “corrompidos”

Los usuarios lo describen como una serie de líneas negras que aparecen al reproducir un video grabado con un iPhone en una computadora.

Este problema parece afectar principalmente a los usuarios de los iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro.

Hasta el momento, ni Microsoft ni Apple se han pronunciado al respecto.

“iCloud para Windows está dañando los videos grabados desde un iPhone 14 pro max, lo que resulta en videos negros con líneas de escaneo”, explica un usuario adjuntando el siguiente video:

Usuarios de iCloud en Windows 11 ven imágenes y videos personas desconocidas en su galería

Segundo error: fotos y videos de desconocidos en la galería de iCloud

Otro problema, y probablemente el más grave, es que los usuarios reportan fotos de personas desconocidas en la galería de iCloud para Windows.

Muchos usuarios se sorprenden al ver fotos y videos de personas que nunca han conocido o visto en su vida.

De hecho, una persona comentó: “ingresé en la mañana a la nueva integración de iCloud con Windows y, en algunos videos, se insertan imágenes dentro de estos de fuentes desconocidas, posiblemente de otras cuentas de iCloud”.

Otro usuario comentó: “se me han mostrado fotos de la familia de otras personas que no he visto en mi vida, juegos de futbol y otras fotos aleatorias. Obviamente, es extremadamente preocupante y no me hace sentir seguro al usar iCloud”.

Así finaliza una de las víctimas que ha recopilado el medio anteriormente mencionado.

Usuarios de iCloud en Windows muestran capturas de fotos que no son suyas en la galería. (foto: MacRumors)

Te puede interesar:





Usuarios a la espera de una respuesta oficial de Apple o Microsoft

Aunque aún no hay pronunciamiento, algunos analistas dicen que el problema estaría en algún lugar de los servidores de Apple. Si bien es cierto que la aplicación en cuestión está en el sistema operativo de Windows, los de Redmond no tienen acceso a dicha información.

Es muy probable que la gente de Cupertino arregle este problema muy pronto. Después de todo, afirman tomarse muy en serio la seguridad de sus usuarios; al menos en lo que al acceso de terceros respecta.

Por lo tanto, si se tiene el mismo problema, solo queda esperar actualizaciones que puede recibir iCloud para Windows en los próximos días.

Seguir leyendo: