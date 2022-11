Más de 40 aplicaciones se pueden usar sin contraseñas en el iPhone usando Passkey

Función Passkeys de Apple (9to5mac)

Con la llegada de la actualización de iOS 16 también se incluyó Passkey en los dispositivos de Apple que son compatibles. Esta nueva función de seguridad para el acceso a las cuentas de los usuarios evita el uso de contraseñas en sitios web y aplicaciones que habilitan esta opción.

Según el sitio web de Apple, Passkey permite iniciar sesión en una cuenta utilizando una clave de autenticación biométrica, que puede ser Face ID o Touch ID. Esto también incluye la creación de cuentas pues “no hay necesidad de crear o gestionar contraseñas (...) Es posible usar un iPhone para ingresar a aplicaciones y sitios web en dispositivos que no son de Apple”.

Luego de los primeros días del lanzamiento del sistema operativo se tenía una cantidad limitada de aplicaciones que habilitaban la opción de usar Passkeys como una forma de acceso a las cuentas. Sin embargo, en la actualidad los usuarios pueden encontrar un total de 43 sitios web, aplicaciones y servicios que tienen activa esta función.

El Passkey de Apple evita que los usuarios inicien sesión en aplicaciones o sitios web por medio de una contraseña, sino por medio de un reconocimiento biométrico.

Aplicaciones compatibles con Passkey

Dentro de la lista de sitios web y aplicaciones que han habilitado esta opción, que puede ser utilizada como un método de inicio de sesión como de autenticación de doble factor, están algunas plataformas de tecnología, finanzas, viajes, salud, entre otras.

Microsoft, Github, Google, Yahoo, Twitter, Zoho, Proton Mail, Name Cheap, Cloudflare, DocuSign, GoDaddy y Nvidia son algunas de las aplicaciones que implementaron esta función como un método de autenticación de doble factor.

Mientras tanto, plataformas como Best Buy, Card Pointers, KAYAK, Kenword, Microsoft, Nescafé, Nvidia, PayPal, Robin Hood y Pastery, entre otras, habilitaron este método de identificación biométrica como una forma de acceso directo a cuentas relacionadas.

Uso de Passkey en la aplicación de Kayak de iOS 16 (9to5mac)

En total son 43 aplicaciones entre plataformas y servicios que permiten que Passkey tenga la posibilidad de dar acceso a las cuentas y se generen nuevas que no tengan la necesidad de generar una contraseña al momento de crearlas.

Si bien esta es la lista completa por el momento, es posible que con el tiempo se pueda ampliar la variedad de aplicaciones que implementen esta forma de acceso y los usuarios interesados en mantenerse al tanto sobre qué plataformas se añaden pueden ingresar a la web de passkeys.directory.

Más características de Passkeys

Otra de las características que posee Passkeys es que permite su uso en dispositivos de Apple, pero también es posible que los usuarios puedan iniciarse una sesión desde un teléfono que tenga sistema operativo Android. Esto es posible por medio del escaneo de un código QR con un iPhone o iPad y luego usar un reconocimiento biométrico para verificar la autenticidad de la persona.

Passkey de Google. (foto: Google)

Para los usuarios preocupados de que Apple pueda acceder a la información del Passkey, esta función está protegida por un cifrado de extremo a extremo, lo que indica que la información está segura y que la compañía no puede tener acceso a esos datos.

Apple ha implementado la tecnología de Passkey para dispositivos iPhone con iOS 16, además de iPadOS y macOS Ventura, las versiones más recientes de los sistemas operativos de la compañía, que aún no han sido lanzados a los usuarios. En el caso de estos dispositivos, todos se encontrarán sincronizados con el mismo usuario de iCloud para poder acceder a los sitios a través de todos ellos sin problemas.

Debido a que esta función no necesita contar con una contraseña real, los usuarios no pueden ser víctimas de campañas de phishing pues no existe una clave de acceso a la cuenta que pueda ser robada por cibercriminales.

