Amazon Music amplia su biblioteca de música sin publicidad

Amazon Music ha decidido dar un paso al frente y, a partir de hoy, ofrece todo su catálogo de música a los suscriptores de Prime sin anuncios ni costos adicionales. Así, los usuarios ahora pueden acceder a 100 millones de canciones sin molestos cortes publicitarios.

Este es definitivamente un gran salto de los 2 millones de canciones que antes podían reproducirse sin anuncios.

Pero eso no es todo, porque ahora Amazon también permite escuchar algunos de sus podcasts más importantes sin anuncios. Estos incluyen producciones de Wondery, ESPN, CNN y The New York Times, entre otros, así como nuevas producciones exclusivas de la compañía.

Una reproducción aleatoria

Sin embargo, vale la pena señalar que hay un pequeño truco en la nueva noticia de Amazon Music dirigido los suscriptores de Prime. Aunque ya está disponible todo el catálogo sin anuncios ni pagos extra, no está disponible bajo demanda, sino de forma aleatoria.

¿Qué significa eso? Que los usuarios no pueden seleccionar una canción o álbum específico y reproducirlo directamente, sino que tienen que seleccionar el material del disco, el artista o la lista de reproducción y el servicio se encarga de reproducir aleatoriamente el contenido.

Es básicamente lo mismo que Spotify permite a los titulares de cuentas que no son Premium, excepto que Amazon Music no saturará a los suscriptores Prime con anuncios. Es cierto que la mezcla no es del agrado de todos, pero puede verse como un compromiso que muchos pueden aceptar para poder acceder a todas las pistas de Amazon Music sin interrupciones patrocinadas.

Amazon Music Unlimited sigue teniendo opciones avanzadas exclusivas

Aquellos que ya están suscritos a Prime pero nunca han estado interesados en Amazon Music se beneficiarán al máximo de esta nueva opción. Está claro que la compañía fundada por Jeff Bezos está tratando de seducir a aquellos que hoy pueden optar por alternativas como Spotify o Apple Music.

Eso sí, aquellos que quieran más opciones de acceso gratuito al catálogo de música y podcasts de Amazon Music deberán pagar la suscripción Unlimited. El mismo, que cuesta USD$ 9,99 al mes o USD$ 99 euros al año para clientes Prime, ya no limita a los usuarios a la reproducción aleatoria y permite descargar música para escucharla sin conexión. También ofrece soporte de audio sin pérdidas y Dolby Atmos.

El vicepresidente de Amazon Music, Steve Boom, explicó a The Verge que la principal razón para liberar el catálogo en Prime fue la demanda del público. En particular, la elección de 2 millones de canciones ya faltaba en las preferencias del usuario. “Si lo piensas, es realmente el mejor servicio de música que puedes obtener sin tener que pagar 10 dólares o más cada mes”, dijo.

A ver si el nuevo Amazon Music consigue captar nuevos suscriptores Prime. Sobre todo aquellos que están impactados por el aumento de precio de Apple Music y Spotify y que quieren optimizar su gasto.

Amazon añadió más inteligencia artificial a los Echo Dot

El gigante tecnológico presentó una nueva generación de Echo Dot con una mejora en el audio y su inteligencia. Los cambios estéticos de este próximo dispositivo no son muy grandes, están direccionados más a los cambios LED en el reloj, que ahora también será una pantalla para ver, por ejemplo, los títulos de las canciones, temperatura o incluso un cálculo matemático.

Adicionalmente, la inclusión del procesador AZ2 Neural Edge le dará a Alexa una mayor velocidad de respuesta y también permitirá que los asistentes funcionen como un repetidor de Wifi, lo que ayudará mucho a la experiencia de conectividad en casa.

También se introdujeron cambios en el sistema de audio del Echo Dot. Aquí hay una movida con varios puntos destacados, porque la compañía incluyo todo un nuevo hardware que permite que el dispositivo tenga hasta el doble de graves que su versión anterior.

El cambio en toda la arquitectura no afectará nada del diseño y por el contrario se añadió un controlador de rango, que ayuda a que las voces sean mucho más claras, lo que se traduce en una mejor experiencia al escuchar música, podcast e incluso al mismo asistente.

