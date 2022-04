Elon Musk habla de un virus ante caída de suscriptores de Netflix

Elon Musk, directivo de Tesla y Space X hizo referencia a la caída de suscriptores de Netflix (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Elon Musk hizo referencia a la caída de suscriptores de Netflix. El emprendedor lo atribuyó al “virus Woke”. Esto fue lo que escribió en Twitter:

“El virus de la mente Woke está haciendo que Netflix no se pueda ver”. ¿A qué se refiere exactamente? Se conoce como Woke o cultura Woke a la toma de conciencia respecto del racismo que se vive en todo el mundo. La palabra Woke en inglés significa “despierto” y hace alusión al despertar a esta situación.

Aunque con el tiempo se extendió el uso para hablar de la toma de conciencia respecto de otro tipo de injusticias como la desigualdad social en relación al género u orientación sexual. En la actualidad, básicamente se emplea para hablar de cualquier tipo de cuestiones de injusticia social.

"El virus de la mente Woke está haciendo que Netflix sea imposible de ver", dijo Musk

El término se comenzó a usar de forma más extensiva de la mano del movimiento Black Lives Matter. Luego también se empleó en relación a las acusaciones de acoso y abuso que fueron denunciadas en el marco del movimiento Me Too. Pero este concepto no es del todo nuevo, sino que ha vivido un revival.

Woke se comenzó a usar en los años cuarenta. “En el primer volumen de 1942 de Negro Digest, J. Saunders Redding usó el término en un artículo sobre los sindicatos”, se lee en un artículo de The Conversation, donde también se reproduce este extracto de un discurso que dio Martin Luther King Jr. el 14 de junio de 1965, en el marco de una graduación en Oberlin College. El discurso habla de “Permanecer despiertos (woke)”:

No hay nada más trágico que dormir durante una revolución […] Soplan vientos de cambio, y vemos en nuestros días y en nuestra era un desarrollo significativo […] El gran desafío que enfrenta cada individuo que se gradúa hoy es permanecer despierto durante este revolución social.

Desde algunos sectores de la sociedad, sobre todo aquellos más orientados a una visión política de derecha, se ha dicho que esta cultura Woke ha traído consigo una preocupación excesiva por ser políticamente correcto en todos los ámbitos. Esto ha hecho, por ejemplo, que se eviten tocar, en conversaciones, obras de arte o películas, ciertas temáticas o bromas que pueden derivar en potenciales conflictos.

El miedo a la cancelación que puede traer aparejado decir o mostrar algo que puede resultar molesto o hiriente para algún grupo que se considere víctima de injusticias sociales o minorías ha transformado el arte. Esta es la postura que sostiene algunos. A esto se puede inferir que hace referencia Musk.

El directivo de Space X publicó también este otro tuit en relación a la plataforma de streaming:

“¿Pueden, por favor, limitarse a hacer ciencia ficción y fantasía que al menos (sea mayoritariamente) sobre ciencia ficción y fantasía?”

Elon Musk pidió que la plataforma haga más contenido de ciencia ficción

Y luego respondió con un “cierto”, mostrando su aval, a un usuario que dijo lo siguiente sobre su primer posteo en relación al “virus de la mente Woke”: “No sólo Netflix. Las películas en general, los videojuegos, la televisión, todo está infestado de la moda woke por miedo a ofender a un friki de pelo verde junto al botón de cancelar”.

Elon Musk puso "cierto" al comentario del usuario que hace alusión al movimiento woke y la cultura de la cancelación

La caída de suscriptores de Netflix

Netflix informó el martes de una pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década y predijo una mayor contracción en el segundo trimestre, un raro revés para una empresa que ha sido un motor de crecimiento fiable para los inversores.

Netflix perdió 200.000 suscriptores en su primer trimestre, quedando muy por debajo de sus modestas predicciones de que añadiría 2,5 millones de suscriptores, y su acción caía 23% en Wall Street en las transacciones posteriores al cierre.

El gigante del streaming explicó que este descenso se debe principalmente a la dificultad de conseguir nuevos abonados en todo el mundo, y también a la suspensión del servicio en Rusia.

Netflix perdió 200.000 suscriptores en su primer trimestre (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La plataforma tuvo un fuerte crecimiento durante la pandemia. El mercado esperaba una corrección, pero no tan fuerte.

“La suspensión de nuestro servicio en Rusia y la disminución progresiva del número de abonados pagos rusos llevó a una pérdida neta de 700.000 suscripciones. Sin este impacto, habríamos tenido 500.000 abonados adicionales” sobre el último trimestre de 2021, precisó la empresa en un comunicado.

Además, esta semana la agencia oficial rusa TASS informó que usuarios rusos han demandado a Netflix por 60 millones de rublos (733.772 dólares o 677.071 euros) por la suspensión de sus servicios en el país. La demanda colectiva fue presentada en el tribunal de Jamovnicheski de Moscú, según señaló a la agencia el abogado Konstantín Lukoyánov.

