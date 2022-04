Playlist para mascotas: cuáles son las mejores canciones para peluditos y escamosos

Listas de reproducción para mascotas (Foto: Spotify)

Las mascotas no solamente son animales de compañía, son miembros de la familia. Las personas ya no temen mostrar públicamente que los tratan como amigos y no como animales, comprándoles galletas, ropa, accesorios, entre otras cosas. En ese sentido, ya también los ponen a escuchar las playlist de animales de Spotify.

Aprovechando que los perros, gatos, lagartos, hamsters y más son tratados de forma especial, la plataforma de streaming, en el marco del Día Nacional de las Mascotas en los EE. UU., lanzó su experiencia Pet Playlists para todos sus usuarios.

Y aunque quizá los animales no entiendan por completo la música, es verdad que en algunas ocasiones mueven sus orejas al escuchar ciertos coros, voces y más, de ahí que Spotify halla lanzado esta modalidad por primera vez en 2020.

En el último año, millones de usuarios no han parado de crear listas de reproducción para mascotas. En esta ocasión, Spotify invita a las personas a contar algo sobre su mascota para recibir una lista de reproducción personalizada, basada en los hábitos de escucha y la personalidad del animalito. Cabe apuntar que esta dinámica solo está disponible en Estados Unidos.

Playlist para mascotas (Foto: Spotify)

Los cachorros son los favoritos

La plataforma de streaming revisó las tendencias de música para cachorros, perros, gatos, pájaros y más, encontrando que “a la gente le encanta tocar música para sus mascotas”. De entre ellos, para las personas los favoritos son los perritos, ya que las búsquedas de “cachorro” en Spotify han aumentado casi un 700 % desde enero de 2020.

“Desde su lanzamiento a principios de 2021, las reproducciones de la lista de reproducción This Is Calming Music for Dogs de Spotify han aumentado más de un 330 % en Estados Unidos”. Además de esta lista, los usuarios han creado sus propias playlists en la plataforma, en donde las canciones más agregadas a las listas de “cachorro” son: “Sugar” de Maroon 5 , “Wolves” de Selena Gomez y Marshmello , y “Roar” de Katy Perry.

Gatitos, hamsters, aver y más

Aunque los cachorritos son los preferidos entre los usuarios de la plataforma, no son los únicos, también los emplumados, escamados y el resto de los peluditos tienen su lugar. Según Spotify, desde enero de 2020, ha habido un aumento del 800 % en las búsquedas de “gatito”, un aumento de casi el 700 % en búsquedas de “hámster” y un aumento de casi el 600 % en las búsquedas de “pájaro”.

(Foto: Spotify)

Para los felinos, las canciones más comunes son: “Dangerous Woman” de Ariana Grande , “Heathens” de Twenty One Pilots y “Sweet But Psycho” de Ava Max encabezando la categoría de la lista de reproducción “gatito”.

Para los reptiles, las canciones son más de rock an roll, y las más usadas son: “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses y “Reptilia” de The Strokes hasta “Creep” de Radiohead.

Cabe recordar que la opción de recibir una playlist basada en los gustos del usuario y la personalidad de la mascota solo está disponible en Estados Unidos, aún así, cada quien puede hacer su propia lista de reproducción con las canciones que considere son las más adecuadas para su amigo.

Para crear una lista de reproducción propia, simplemente se debe de hacer una lista como cualquier otra desde la plataforma. En caso de que se intente hacer desde la modalidad de pets, el sitio dirá que algo ocurrió mal y que la función no se encuentra disponible y recomendará una playlist para el tipo de mascota que se seleccionó.

