Tumblr debe hacer cambios en su contenido de pornografía y temas LGBTIQ

Esta es una de las primeras ocasiones que los reguladores de un país han resuelto acusaciones relacionadas a la prohibición de contenido en una red social. En este caso la señalada es Tumblr y deberá revisar un proceso de apelaciones de usuarios de la comunidad LGBTIQ y contenido de pornografía.

De acuerdo con The Verge, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York (CCHR, por sus siglas en inglés) y Tumblr, resolvieron las acusaciones de discriminación relacionada a la prohibición de contenido para adultos en 2018, que los reguladores de la ciudad señala que afectó a los usuarios LGBTIQ.

Dicho acuerdo requiere que Tumblr revise su proceso de apelaciones de usuarios y capacite a sus moderadores humanos en temas de diversidad e inclusión, además de revisar miles de casos antiguos y contratar a un experto para buscar posibles sesgos en sus algoritmos de moderación.

A pesar de que no involucró una queja legal, el acuerdo firmado el pasado mes es uno de los primeros en donde reguladores llegan a un acuerdo para modificar las políticas de una red social a causa de un sesgo en su algoritmo.

En este se resuelve una investigación iniciada por el CCHR en 2018, poco después de que Tumblr prohibiera el contenido sexual explícito y la desnudez a través de un sistema de eliminación automático que, según usuarios, muchas veces se equivocaba borrando contenido que no necesariamente entraba en esas categorías.

Según expresó la secretaria de prensa de CCHR, Alicia McCauley al citado medio, la organización tomó cartas en el asunto luego de ver los información sobre la prohibición de contenido que afectaría a los usuarios LGBTIQ de Tumblr.

“Si alguien está haciendo negocios en la ciudad de Nueva York, tenemos la autoridad para investigar si está afectando negativamente a las personas”, dijo.

McCauley añadió que la Ley de derechos humanos de la ciudad estadounidense da amplia protección en contra de los prejuicios basados en categorías como identidad de género y la orientación sexual.

El acuerdo otorga a Tumblr 180 días para contratar a un experto en temas de orientación sexual e identidad de género y brindar capacitación relacionada a los moderadores. También debe contratar a alguien con experiencia en esta área, así como en la clasificación de imágenes, que revisará los algoritmos de moderación de Tumblr para ver si es más probable que marquen el contenido LGBTQ.

Como parte de una revisión general, Tumblr volverá a examinar 3 mil casos antiguos en los que algún usuario haya apelado con éxito una eliminación, en busca de patrones que pudieran indicar parcialidad.

Parte de este acuerdo se debería debido a que el propietario de WordPress.com, Automattic, que adquirió Tumblr de Verizon en 2019, ayudó a la CCHR en el caso, según dijo para el citado medio el abogado de la organización, Alberto Rodríguez.

El litigante señaló que este podría marcar un inicio a un movimiento regulatorio en Estados Unidos, en el que las empresas de redes sociales estén sujetas a una mayor regulación gubernamental.

Cabe recordar que a las limitaciones en Tumblr, recientemente se añadieron entradas sobre ‘Tony the tiger’ (la mascota de los cereales Kellogg’s), ‘Mary Jane’ (personaje de Spiderman) o el actor Eugene Levy (el padre de Jim en American Pie), junto a expresiones como ‘no rebloguear’, como señaló el medio TechCrunch, que se unen a otras más fácilmente vinculables con el contenido sensible como sexo, drogas y porno, según la lista no oficial hecha por usuarios de la plataforma.

