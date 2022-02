La manera más sencilla para instalar Linux en Mac o MacBook con chip M1

Linux en Mac, MacBook Air o MacBook Pro. (foto: Applesfera)

La forma de pensar de Apple con sus dispositivos es brindar una experiencia unificada. Software, hardware y servicio en perfecta sincronía. Este también es el caso en sus laptops o computadora de escritorio.

Si en el pasado se podía instalar Windows o Linux de forma nativa y coexistir con macOS, la llegada de los procesadores M1 o Apple Silicon ha complicado esta tarea. Sin embargo, el buen rendimiento de estos nuevos procesadores es que cabe la posibilidad usar Windows y Linux de forma virtual.

Para crear máquinas virtuales en un Mac, MacBook Air o MacBook Pro con M1, actualmente se cuenta con la propuesta comercial de Parallels y la recomendación UTM de código abierto. El segundo, además de ser gratuito , también es muy fácil de usar. Y si necesita hacer algo fuera de lo común, puede recurrir a la línea de comandos, ya que está basado en QEMU, un software de máquina virtual muy completo.

Linux y la arquitectura ARM no es imposible, pero tampoco sencilla

Lo primero que se le puede ocurrir es que instalar Linux en un Mac M1 debería ser algo sencillo. Primero, porque macOS está basado en UNIX. Y segundo, porque hay muchas distribuciones de Linux que ya soportan la arquitectura ARM, que se basa en los chips M1 de Apple. Pero en realidad, es más complicado.

En primer lugar, Apple asume que solo importa macOS como sistema operativo para sus computadoras Mac, por lo que para admitir Linux tendrán que dedicarle tiempo y recursos. Hay desarrolladores de Linux trabajando solo en eso.

Entonces, la realidad es que para usar Windows o Linux en una Mac con el M1, necesitará sí o sí una máquina virtual. La buena noticia es que gracias al buen rendimiento de este procesador, usar la máquina virtual no debería ser un problema excepto para usos específicos como ejecutar juegos.

Arquitectura ARM. (foto: MyComputer)

Así puede instalar Linux en su Mac, MacBook Air o MacBook Pro utilizando UTM

Se mencionó anteriormente que UTM es la forma más conveniente de crear máquinas virtuales en Mac con M1 para la instalación de Linux. La razón es que es gratuito y de código abierto.

Es compatible con Intel y Mac M1. En otras palabras, puede crear máquinas virtuales x86/x64 en Intel Mac. Y en este caso le permite crear máquinas virtuales para sistemas operativos x86/x64 pero también ARM6.

Eso sí, necesita especificarlo en la configuración de la máquina virtual, desde System (Sistema) > Hardware > Architecture (Arquitectura).

Y como ya se especificó en lineas anteriores, no es la mejor opción para ejecutar videojuegos, ya que no emula la GPU en Windows y no acelera 3D a través de OpenGL o DirectX.

Para ello, es mejor recurrir a soluciones especializadas como CrossOver o el propio Parallels. Pero para ejecutar aplicaciones comunes, UTM nos será muy útil.

(foto: https://mac.getutm.app)

Si se habla de lo técnico, UTM utiliza QEMU para operar. Pero debido a que QEMU es difícil de administrar, al usar la línea de comandos, UTM agrega menús gráficos para crear máquinas virtuales y personalizarlas.

Exactamente solo tiene que descargar UTM para Mac con M1, instalarlo y abrirlo. Crear una nueva máquina para la instalación de Linux es tan simple como hacer clic en un botón para abrir el asistente de la máquina virtual.

Como es habitual con VirtualBox o Parallels, debe decirle a la UTM qué sistema operativo va a emular con la opción Virtualize > Linux.

Linux en MacBook. (foto: ComputerHoy)

Luego deberá señalarle la ubicación del instalador, generalmente una imagen ISO. Cuando usa Mac con M1, es mejor usar un ISO compatible con la arquitectura ARM.

A continuación, indique la cantidad de RAM que emulará, CPU y espacio en disco. Para ello, tiene que tener en cuenta los requisitos de cada Linux y/o la capacidad de su Mac. Por ejemplo, en el sitio oficial de UTM, para Ubuntu 20.04 sugieren 8 GB de RAM y 10 GB de espacio en disco. Finalmente, guarde esta configuración.

La primera vez que inicie esta máquina virtual, realizará una instalación de Linux. El proceso de instalación de Linux en una máquina virtual es un proceso común.

El instalador reconocerá la máquina virtual como la real y le permitirá instalar Linux. A partir de ahora, cuando arranque la máquina, disfrutá de las ventajas de Linux como si lo hubiera instalado de forma nativa en el Mac.

Linux en MacBook Pro. (foto: Pplware)

