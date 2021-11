Cómo bloquear contenido de Pinterest cuando se buscan imágenes en Google

Foto de archivo. |Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

A través de diferentes foros, muchos internautas han expresado su incomodidad ante el elevado flujo de imágenes de Pinterest que aparecen en una búsqueda de imágenes de Google.

Cabe resaltar que Pinterest no se trata de un sitio web negativo, es más, con más de 442 millones de usuarios alrededor del mundo, la plataforma de colecciones de imágenes resulta una excelente opción para compartir creaciones o buscar inspiración; no obstante, el problema radica en que la página no permite ver las imágenes a tamaño completo si la persona no se encuentra registrada, incluso le complica la labor a sus propios usuarios que acceden desde el buscador de Google. Esta dificultad para ver las imágenes correctamente, se suma a su buen posicionamiento dentro de los buscadores, lo que ocasiona que un gran número de las imágenes que arrojan los resultados provenga de este sitio web.

Además de lo anterior, otro problema que surge al momento de buscar imágenes es que, al hacer click en una imagen de Pinterest desde Google, esta no nos llevará directamente a la foto seleccionada, sino que llevará a los usuarios a la galería completa para tener que buscar de nuevo la foto, y si no se está registrado, ver cómo salta el archivo de registro para una mejor visualización, tanta tiempo que toma el proceso para muchas veces no poder la imagen, es por estas razones que muchos usuarios han buscado algo qué hacer al respecto.

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Brendan McDermid

Cómo bloquear resultados de Pinterest de la búsqueda de imágenes de Google

Lejos de ser un caso aislado, son tantas las personas molestas por la cascada de resultados de Pinterest que ha motivado a la creación y a la masiva descarga de una extensión de Google Chrome y Firefox llamada ‘Unpinterested!’, cuya función es simple; no mostrar ningún contenido de Pinterest en cualquier búsqueda que se hace en Google.

La extensión, que ya tiene más de 20.000 usuarios, ha recibido críticas positivas, y tras unos fallos iniciales, ha recibido las actualizaciones suficientes para seguir funcionando actualmente.

A pesar del éxito de esta extensión, no es la única opción para lograr este objetivo, pues como señalan algunos usuarios, en este caso Javier Lacort, los usuarios podrán realizar su búsqueda normalmente añadiendo “-pinterest” al final, con ello, los resultados de dicha página también serán excluídos, al contrario de la extensión de Chrome y Firefox, esta función está disponible en cualquier navegador, así que ya será decisión de las personas cuál opción elegir, aunque siempre estará la opción de seguir permitiendo contenido de Pinterest, que no es malo, solo hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho para evitar molestias o malentendidos a la hora de la búsqueda.

