En un acuerdo histórico, EA Sports adquiere la licencia de Atlético Nacional de Colombia

Atlético Nacional es el actual líder de la liga colombiana. Foto de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

El pasado 1 de octubre se estrenó en todo el mundo FIFA 22, la última edición del videojuego de fútbol de EA Sports que llega a hacerle competencia a e-football, un nuevo título con el que Konami reemplazó a la mítica saga Pro Evolution Soccer (PES).

Sin embargo, en medio de la competitividad de estas dos empresas las licencias con las que cuente cada una de estas es un punto determinante para los gamers que quieren disfrutar de sus juegos con la mayor realidad posible, tanto en su jugabilidad como en sus gráficos y por supuesto los nombres de sus equipos y futbolistas favoritos.

Por esto, EA Sports ha considerado como un nuevo triunfo sobre Konami el acuerdo que realizó con Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes de Colombia en el que ambas instituciones se comprometen a la realización de actividades de marketing en conjunto entre las que también se incluye un “licenciamiento con una duración de dos años”.

“EA Sports tendrá presencia en los canales oficiales de Atlético Nacional y trabajará en generar nuevas y mejores experiencias a los seguidores del club antioqueño y a todos los jugadores y jugadoras de la saga FIFA”, detalla un comunicado oficial.

Asimismo, el documento añade que con esta negociación ambas empresas podrán beneficiarse de la creación de contenidos digitales, “con la participación de integrantes del club y nuevos formatos interactivos”.

Cabe recordar que con esta nueva negociación, el equipo colombiano se convierte en el único de su país en tener un acuerdo con la famosa empresa de videojuegos, justo en el marco del estreno de FIFA 22.

“Atlético Nacional se une a grandes equipos latinoamericanos que cuentan con acuerdos de colaboración con EA Sports como Boca Juniors, Tigres UANL, Pumas UNAM, Chivas de Guadalajara, Club Atlético Independiente, Racing Club, entre otros que serán anunciados en los próximos días”, añade la información.

(Colprensa)

Selección Colombia por fuera de FIFA 22

La negociación entre Atlético Nacional y la desarrolladora de FIFA 22 parece ser un aliciente que nace en medio del rechazo que mostró un sector de los gamers en Colombia al mítico videojuego cuando se enteraron que la selección de fútbol de ese país no tendrá presencia en este nuevo juego.

La decisión, que fue detallada semanas antes de su estreno, rompió una racha de 10 años ininterrumpidos en los que la Selección Colombia apareció en la saga de FIFA.

No obstante, Colombia no será el único país sudamericano que no aparecerá en esta nueva entrega; de hecho solo Argentina y Brasil tendrán presencia en este videojuego, dejando por fuera también a Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A continuación la lista completa de selecciones que fueron retiradas de FIFA 22, aparte de las sudamericanas:

- Bulgaria

- Camerún

- Costa de Marfil

- Egipto

- India

- Eslovenia

- Sudáfrica

- Suiza

- Turquía

En cuanto a la Liga BetPlay (liga profesional de fútbol colombiana), EA Sports al carecer de los derechos de esta competencia solo pudo incluir a aquellos clubes colombianos que tienen o tuvieron participación en la edición 2021 de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Así, los equipos ‘cafeteros’ que estarán disponibles son: América, Nacional, Santa Fe, Junior, Equidad, Tolima, Cali y Pasto.

Por su parte, Millonarios F.C., otro de los clubes grandes del país, también participará del juego a pesar de no haber ingresado a ningún torneo internacional en 2021. Al ser un equipo ‘partner’, es decir un club que tiene contratos individuales con EA Sports, la productora decidió incluirlo en la sección conocida como ‘Resto del mundo’.

