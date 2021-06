Windows 11: se filtraron imágenes y nuevas características de lo nuevo de Microsoft

"Puede que esté escuchando demasiado, pero ¿el nuevo sonido de inicio de Windows 11 suena un poco como una versión moderna del sonido de inicio de Windows 95?", señala el periodista Zac Bowden de Windows Central en un tuit en su cuenta

El próximo 24 de junio, Microsoft realizará un evento para contar las novedades en actualizaciones y su próximo sistema operativo. Sin embargo, esta semana han aparecido filtraciones con imágenes de lo que sería el sucesor de Windows 10, con imágenes y características.

Una versión interna del próximo sistema operativo Windows 11 se filtró en diferentes foros. La semana pasada, el sitio chino Baidu subió fotos de la interfaz de usuario de lo que se denominaría Windows 11 (en este sentido, la compañía habría dejado de desarrollar Windows 10X, como supuestamente iba a llamarse el sistema operativo sucesor de Windows 10, para trabajar en este proyecto).

De acuerdo a información de Windows Central (que se suma a otras filtraciones como la publicada en el sitio The Verge por el periodista Tom Warren) la empresa ha estado trabajando en Windows 11, un sistema operativo que presenta una nueva UX (experiencia de usuario). Sería revelado el 24 de junio en el evento de la compañía.

Así luciría el nuevo sistema operativ Windows 11 (Windows Central)

La filtración ha confirmado que hablar de “Windows 11” sería correcto y muestra la nueva interfaz de usuario de escritorio de Microsoft junto con otros cambios y mejoras en el sistema operativo. Su interfaz de usuario está centrada en el estilo de lo que se conoció de Windows 10X con un nuevo diseño de menú de inicio y también un botón de inicio animado.

Asimismo, las ventanas de aplicaciones serían redondeadas, con un diseño más moderno, carpetas de colores (en lugar de las clásicas color amarillo), una nueva experiencia de configuración y nuevos sonidos.

En este sentido, el periodista de tecnología Zac Bowdenha ha publicado en su cuenta de Twitter cómo sonaría el inicio de sesión señalando: “Puede que esté escuchando demasiado, pero ¿el nuevo sonido de inicio de Windows 11 suena un poco como una versión moderna del inicio de Windows 95?”.

La filtración también destaca que habrán nuevos fondos de pantalla predeterminados y un nuevo panel de “widgets” para el calendario, noticias, clima y otros temas. De acuerdo a la información filtrada, Windows 11 podría tener diferentes versiones enfocadas en diferentes necesidades, así surgiría Windows 11 Pro, Enterprise, Home y más.

Este nuevo sistema operativo podría estar disponible como una actualización de rutina a finales de octubre de este año, de forma gratuita para todos los dispositivos con Windows 10 actuales. Sin embargo, es probable que los usuarios tengan la opción de posponer la actualización para más adelante.

Asimismo, ha trascendido que un nuevo Windows 10, para uso corporativo, podría coexistir por un tiempo con esta nueva versión para permitir que las empresas se adapten a la nueva UX.

Nueva experiencia de usuario en Windows 11

Todo, finalmente, se conocerá el próximo 24 de junio y serán anunciadas también actualizaciones para su sistema operativo actual. El encuentro virtual, tal como anuncia la compañía en su web, será a las 11:00 de la mañana (hora local de Estados Unidos). En el sitio de la empresa, se encuentra una convocatoria abierta al público en general, con el mensaje: “Join us to see what’s next for Windows” (únete a nosotros para ver lo próximo de Windows).

En el evento para desarrolladores de la compañía, Build, su CEO, Satya Nadella, señaló que lo quw viene será “una de las actualizaciones más significativas de la última década para desbloquear una mayor oportunidad económica para los desarrolladores y creadores”.

En ese evento, Nadella también ha señalado: “En todas las cosas que he destacado hoy, Windows está implícito. Nunca ha sido más importante. Más de 1.300 millones de personas utilizan Windows 10 para trabajar, aprender, conectarse y jugar. Y todo comienza con Windows como caja de desarrollo. Windows reúne todas las herramientas de desarrollo y colaboración en un solo lugar. Le permite elegir el hardware que desee, funciona con Linux y Windows como uno solo y tiene una terminal moderna”.

