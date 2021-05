WhatsApp no eliminará cuentas ni limitará las funciones de quienes no acepten sus nuevos términos (hasta nuevo aviso)

"Para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas", explicaron desde la compañía

El 15 de mayo era la fecha que tenían los usuarios para aceptar las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp. Quienes no lo hicieran, luego de esa fecha iba a ver limitadas muchas funciones vinculadas con la app como la posibilidad de enviar y recibir mensajes y llamadas. La novedad es que, por ahora, no se tomarán medidas contra quienes no hayan aceptado esta actualización.

Es decir que quienes no hayan aceptado las nuevas políticas que entrarán en vigencia el 15 de mayo, podrán seguir utilizando como siempre sus cuentas: no tendrán ninguna función limitada ni tampoco se borrarán sus cuentas. Al menos por ahora.

“Pasamos los últimos meses proporcionando más información acerca de nuestra actualización a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”, dijo un vocero de WhatsApp a Infobae.

En este punto hay que aclarar que, tal como se remarca en el comunicado, los usuarios seguirán recibiendo avisos respecto de la nueva política que está vinculada con el tratamiento de los datos que recopila WhatsApp, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

Cabe recordar que las nuevas políticas iban a entrar en vigencia en febrero, pero tras la inquietud que se generó en todo el mundo, la plataforma decidió retrasar la fecha y comenzar a implementarla el 15 de mayo. En el trascurso de este tiempo estuvo notificando a los usuarios, con mayor detalle, a través de banners e información en los estados, cuáles son los cambios.

¿Qué pasa después de que recibo un recordatorio persistente? En ese momento, te encontrarás con una funcionalidad limitada en WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones. Esto no sucederá para todos los usuarios al mismo tiempo, explican desde la empresa

Qué aspectos cambiarán con la nueva política de uso

Los cambios están vinculados a actualizaciones relacionadas con las funciones opcionales para las compañías. En este sentido está la opción de habilitar el servicio de atención al cliente, el cual simplificará el proceso a la hora de chatear con negocios que podrían usar los productos para empresas de Facebook.

Por otra parte, las empresas podrán utilizar los servicios de alojamiento web de Facebook si así lo desean. Cuando esto ocurra, el usuario verá una notificación en el chat con la compañía para que pueda decidir si quiere seguir conversando o no con esa cuenta.

Al igual que con otros anuncios en Facebook, si se elige hacer clic en ellos, esta información podría utilizarse para personalizar los anuncios que se vean en esa red social. Es importante recordar que, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido de los mensajes cifrados de extremo a extremo.

Algunas empresas con tiendas en Facebook o Instagram también pueden tener la tienda en su perfil de empresa de WhatsApp. Esto permitirá observar los productos de una empresa en Facebook e Instagram y hacer la compra directamente en WhatsApp. Si se elige interactuar con las tiendas, se informará en WhatsApp cómo se comparten sus datos con Facebook.

Qué aspectos no cambian con la nueva política de uso

La privacidad y seguridad de los mensajes y llamadas personales no cambian: seguirán estando protegidas por cifrado de extremo a extremo. Es decir que ni WhatsApp ni Facebook ni ninguna otra entidad o persona puedan ver esos mensajes privados.

No habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes. Tampoco se podrán ver las ubicaciones que se envíen ni compartir contactos con Facebook.

Cabe recordar que el usuario que así lo desee puede exportar sus chats y descargar un informe de su cuenta. Si se necesita ayuda para esto último se puede contactar a la compañía a algunos de los correos mencionados aquí. También puede eliminarla fácilmente ingresando en Ajustes/Cuentas/Elminar mi cuenta.

