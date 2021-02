Primeras impresiones del celular Galaxy S21 5G que llegará a la Argentina este mes

Primeras impresiones Galaxy S21

A menos de un mes del evento global Samsung Unpacked 2021 y en tiempo récord (la pandemia y las nuevas necesidades de los usuarios aceleraron la fabricación y salida al mercado), los nuevos celulares Galaxy S21 llegarán a la Argentina durante febrero . Los tres modelos (S21, S21+y S21 Ultra) tienen conectividad 5G, diseño renovado y permiten grabar en 8K (como su antecesor, el S20), con un combo de cámaras que, combinado con nuevas funciones, es uno de los grandes atractivos.

Los nuevos celulares de la familia Galaxy vienen en tres modelos de 6,2″, 6,7″ y 6,8″, con pantalla plana. En este último caso, el S21 Ultra redobla la apuesta: tiene la pantalla más luminosa que un Galaxy haya podido tener, con 1500 nits, un 25% más brillante que el Ultra. Además cuenta con un combo de cámaras mejorado (suma un gran angular, tiene dos teleobjetivos, un sensor profesional de 108MP y space zoom de 100X) y se puede usar con el S Pen, el lápiz óptico característico de la línea Galaxy Note (se compra aparte).

Caja compacta para los nuevos Galaxy S21: sin cargador ni auriculares

Antes de su llegada al mercado en las próximas semanas, Infobae probó el modelo S21 5G. A primera vista, llama la atención el tamaño de la caja, totalmente compacta, que ha reducido su tamaño. Es que ninguno de los tres modelos incluye cargador ni auriculares , una tendencia que comienza a aparecer en el mercado (lo mismo ocurre con el iPhone 12). Incluye un cable USB-C.

Primeras impresiones Galaxy S21: incluye cable USB-C

El celular presenta un diseño renovado, futurista, con un housing de cámaras más integrado, ubicado en el borde superior izquierdo (con menor protuberancia, manteniendo la forma rectangular, pero más delgada y las cámaras levemente menos sobresalidas). Combina material mate (efecto neblina) y brillante.

La pantalla plana está protegida con Gorilla Glass Victus y este modelo no es de cristal en la parte trasera, sino que cuenta con un tipo de plástico (símil vidrio), que el fabricante denomina glastic (híbrido entre glass -vidrio- y plastic). El S21 de 6,2″ llegará a la Argentina en violeta, gris, rosa y blanco, mientras que el modelo S21+ vendrá en negro, violeta y plata.

El modelo S21 posee una pantalla Dynamic AMOLED HDR10+, resolución FHD+ (2400 x 1080 píxeles); una tasa de refresco máxima de 120Hz (es la cantidad de veces que la pantalla puede actualizar la imagen mostrada cada segundo, algo que mejora respecto de otros fabricantes, con más nitidez/fluidez, y una mejor experiencia gráfica al, por ejemplo, jugar videojuegos); 8GB RAM (el S21+ también, el Ultra tiene 12/16 GB); con una versión de 128GB de almacenamiento y otra de 256GB, sin bandeja para tarjeta microSD; y procesador Exynos 2100 (con módem 5G integrado), que mejora el redimiento un 10% respecto del modelo anterior y reduce el consumo energético un 20%.

El celular tiene Android 11 con la versión del software One UI 3.1, el sistema operativo de Samsung. Cuenta con batería mejorada de 4.000 mAh (4.800 mAh el S21+ y 5.000 mAh, el Ultra, batería que usa IA, con reconocimiento de patrones de usabilidad, para mayor optimización y eficiencia). Resistente al agua, con IP68, cuenta con altavoces estéreo AKG; admite el protocolo Wifi 6; tiene lector de huellas ultrasónico de Qualcomm, más rápido para la detección; y desbloqueo facial 2D.

El Galaxy S21 también presenta una nueva herramienta para proteger y monitorear la privacidad, con la cual el usuario puede eliminar de forma segura los metadatos de ubicación de las fotos antes de compartirlas. Además, con la nueva función Intercambio Privado es posible controlar quién tiene acceso al contenido que se envía, y cuánto tiempo estará disponible.

Las cámaras: nuevas funciones

Dibujos AR (realidad aumentada), Video profesional y Perspectiva de director, de las nuevas funciones de los Galaxy S21

Los Galaxy S21 y S21+ tienen el mismo combo de cámaras: una cámara frontal de 10MP (el Ultra tiene 40MP) con apertura f/2.2, y 3 cámaras traseras: una lente de 12MP y apertura f/1.8, un gran angular de 12MP con apertura f/2.2 y un zoom 3x de 64 MP y apertura f/2.0. Es posible grabar en 8K a 60 cuadros por segundo, o hacerlo en 4K también.

Una de las nuevas funciones más destacadas de los nuevos Galaxy S21 es la función Perpectiva de Director (el modo “estrella” de los nuevos equipos), que permite realizar los conocidos “video reacción”, usando todas las cámaras del equipo, pudiendo grabar con la cámara de selfie y la trasera al mismo tiempo, con diferentes cuadros y previsualizaciones en tiempo real.

Modo "Perpectiva de director" del Galaxy S21

Se puede visualizar Side by Side (uno al lado del otro) o Picture in Picture (la cámara frontal previsualiza en el margen superior izquierdo). También existe la posibilidad de previsualizar y cambiar el lente prioritario, para elegir una mejor captura, incluir más personas, o hacer un close up. Esta función se puede usar de forma horizontal o vertical.

En el modo Perspectiva de director, se puede cambiar el lente prioritario (las 3 opciones abajo) durante la grabación

También tiene un modo de súper estabilización (super steady, muy importante al momento de grabar un video con zoom), para videos en Full HD. Por otro lado, como en el Note 20, incluye la función Diseño AR para crear diseños de realidad aumentada con la cámara y herramientas de edición.

Nueva función de Video Profesional en el Galaxy S21

Con la nueva función de Video Profesional, es posible configurar funciones de la cámara a medida, seteando micrófono, zoom o ISO. Por otro lado, la función de Toma única, que permite capturar una variedad de formatos fijos y de video con un solo toque, tiene mejoras. Suma configuraciones de video de estilo profesional como Highlight Video, un clip que se realiza automáticamente con las tomas más destacadas; el llamado Dynamic Slow-Motion que genera una versión en cámara lenta de algún fragmento de la toma, o Escena Reiluminada (variaciones de luz en una foto).

La función Snap 8K (permite tomar fotos mientras se graba un video) recibió mejoras y permite capturar imágenes nítidas de las grabaciones de video en 8K, permitiendo capturar toda la acción en vivo y obtener tomas fijas cada vez que presiona para grabar.

El Modo Retrato también tiene mejoras, realizando un análisis 3D para separar con mayor precisión al sujeto del fondo. También incluye opciones para lograr un efecto de iluminación de estudio virtual y efectos de fondo de IA para asegurarse que el sujeto no salga del encuadre (combina funciones de lo que en el modelo anterior se conoce como Enfoque Dinámico).

Una foto tomada con el S21 bajo el modo Toma Única

Éstas son algunas observaciones de las funciones más destacadas de las cámaras del celular (sin dudas, estrellas del producto). Los avances de esta nueva generación de celulares se encuentran también en la inteligencia artificial que emplean, optimizando capturas.

¿Cuánto vale?

En los próximos días, se revelará el precio en pesos de la nueva familia Galaxy S21. El S21 tienen un precio base de USD 800 (USD 1299 el Ultra). La compañía asegura que brindará financiación (los celulares no entran en los planes oficiales del gobierno nacional de cuotas sin interés “Ahora 12″) e inclusive, con los planes “Galaxy para siempre”, es posible canjear un equipo Samsung como parte del pago.

