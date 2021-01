Apple está desarrollando un iPhone plegable

IPhone 12 Pro Max y iPhone 12 mini

Apple comenzó a trabajar en un iPhone con pantalla plegable, un rival potencial para dispositivos similares de Samsung y otros, aunque para este año, únicamente planea cambios menores para la línea de iPhone.

La compañía con sede en Cupertino, California, ha desarrollado prototipos de pantallas plegables para pruebas internas, pero no ha consolidado sus planes de lanzar un iPhone plegable todavía. El trabajo de desarrollo no se ha expandido más allá de una pantalla, lo que significa que Apple aún no tiene prototipos de teléfonos completos en sus laboratorios, según una persona familiarizada con el proyecto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

De igual forma que el Galaxy Fold de Samsung, el Motorola Razr y otras ofertas de compañías chinas como Huawei, el iPhone plegable permitiría a Apple fabricar un dispositivo con una pantalla más grande en una versión más cómoda de transportar.

Apple ha discutido internamente una serie de tamaños de pantalla plegables, incluida una que se despliega a un tamaño similar a la pantalla de 6,7 pulgadas en el iPhone 12 Pro Max. Los teléfonos plegables actuales tienen pantallas desplegables de 6 y 8 pulgadas.

Las pantallas plegables de Apple en sus prototipos, como las de Samsung, tienen una bisagra casi invisible con los dispositivos electrónicos ubicados detrás de la pantalla, dijo la persona. Otras compañías, incluida Microsoft, han lanzado recientemente dispositivos con bisagras visibles que separan dos paneles distintos. Una vocera de Apple no quiso hacer comentarios al respecto.

La compañía está probando diferentes diseños de pantallas plegables (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esto sería una desviación radical para Apple. La compañía es pionera en el uso de teléfonos inteligentes con pantalla completa y podría decirse que el iPhone es el producto de tecnología de consumo más exitoso de la historia, lo que convierte a Apple en la compañía más valiosa del mundo. Sin embargo, es probable que un iPhone plegable esté a años de distancia o, en última instancia, no logre ser introducido. La compañía se centra actualmente en lanzar sus iPhones y iPads insignia de próxima generación a finales de este año.

Apple no está planeando cambios importantes para la línea de iPhone de este año debido a las mejoras que realizó en 2020, incluida la red 5G y los nuevos diseños, según personas familiarizadas con la situación. Dentro de Apple, los ingenieros consideran que los próximos iPhones son otra versión “S” del dispositivo, la nomenclatura que generalmente se da a los nuevos iPhones con actualizaciones menores.

Tim Cook, CEO de Apple (AFP PHOTO /Brooks Kraft / Apple Inc)

El covid-19 también ha complicado el desarrollo de nuevos productos, ya que los ingenieros de hardware de Apple solo trabajan en las oficinas de Silicon Valley algunos días a la semana y en cantidades limitadas. Eso ha significado redireccionar la carga de trabajo a los ingenieros de Apple en China.

El año pasado, la pandemia retrasó por varias semanas el lanzamiento del iPhone 12, pero Apple pudo incluir casi todas las funciones previstas, excepto un accesorio denominado “AirTags” para localizar artículos físicos como mochilas y llaves. La compañía ahora planea lanzar ese accesorio este año, y está planeando múltiples accesorios para él, incluido un llavero de cuero. Samsung anunció un artilugio similar a principios de este mes.

Para su línea de tabletas, Apple planea un nuevo iPad Pro que se parece al modelo actual pero agrega una pantalla MiniLED y un procesador mucho más rápido. También se está preparando un iPad de nivel de entrada más delgado y liviano que usa el mismo diseño que el iPad Air 2019.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Google dedicó un doodle en honor a Petrona Eyle, destacada médica argentina que luchó por los derechos de las mujeres

Apple actualizará sus nuevos Macbook Pro con la carga inalámbrica MagSafe