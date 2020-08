WhatsApp tiene un nuevo diseño que facilita la búsqueda de archivos en los chats

WhatsApp sumó una nueva herramienta de búsqueda avanzada

WhatsApp sumó una nueva herramienta de búsqueda avanzada que permite, con mucha facilidad, encontrar archivos como fotos, videos, documentos, audios o GIF que hayas compartido por el servicio de mensajería. Esta opción, que ya estaba disponible para iOS, ahora llegó a la última versión beta de Android.

En qué consiste la nueva función de búsqueda avanzada

Búsqueda avanzada en WhatsApp

Ahora cuando se presiona en la lupa de buscar, se despliega un menú de opciones con los diferentes tipos de archivos que se pueden rastrear en las conversaciones. Así, por ejemplo, si presionás sobre el ícono de “videos” vas a ver que el sistema rastreará todos los clips compartidos por WhatsApp. El resultado de traerá un listado de todos los clips que compartiste en los diferentes chats.

Cómo obtener la última versión con esta función

Este nuevo rediseño está disponible en la versión 2.20.197.7+ de Android. Para actualizar a la última versión disponible para tu móvil en Android, tenés que ir hasta Google Play Store, buscar WhatsApp y presionar la tecla “actualizar”. Si no aparece esta opción y sólo ves “abrir” quiere decir que ya contás con la última versión actualizada disponible para tu dispositivo.

Recordá que esta herramienta está dipsonible sólo para beta testers de la aplicación. Quienes forman parte de este colectivo reciben las actualizaciones antes que el resto. Eso sí: son las versiones preliminares y como tal pueden incluir fallas (bugs). El resto de los usuarios (los que no son beta testers), recibirán las novedades también pero sólo cuando se hayan concluido las pruebas y ya esté disponible la versión final, libre de errores. En la actualidad ya no hay cupo para inscribirse como beta tester. El paso para hacerlo era simplemente ingresando en este enlace, pero como se ve, hoy ya no es posible sumarse.

Por otra parte, cabe destacar que aún cuando seas beta tester y tengas la última versión instalada es posible que aún no veas esta nueva función porque se trata de un desembarco gradual: va llegando de a poco a los usuarios. Pero si no tenés hoy la búsqueda avanzada es posible que en los próximos días la recibas.

Lo que se viene: una nueva herramienta para liberar espacio

WhatsApp está trabajando en una nueva herramienta para facilitar la gestión del espacio, según adelantó WABeta Info, un sito especializado en informar novedades sobre la plataforma. Se sumará una barra de progreso que permitirá visualizar cuánto espacio ocupan los diferentes elementos que se comparten a través de la app como fotos, videos, stickers y documentos.

A su vez, la aplicación ofrecerá sugerencias para liberar espacio en el equipo. En este sentido, destacará cuáles son los chats más pesados o los archivos que están ocupando mucho lugar y ya fueron reenviados. La nueva interfaz facilitará la forme en que se visualiza la información.

Así será la nueva herramienta de gestión de almacenamiento en WhatsApp (WABetaInfo)

De todos modos, cabe destacar que en la actualidad ya hay una herramienta para poder gestionar almacenamiento. Para acceder a ella hay que presionar en los tres puntos en el margen superior derecho de WhatsApp luego ir hasta Ajustes/Datos y almacenamiento/almacenamiento y al hacer clic ahí se puede ver el espacio que consumen cada uno de los chats. También desde ahí se puede ir borrando el material compartido en las conversaciones que más lugar ocupan.

Dentro de Almacenamiento, en el menú de Ajustes se puede ver el lugar que consumen los diferentes chats.

