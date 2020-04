“El problema es que, cuando cualquier dato se hace válido, o quiere serlo o se toma así, termina siendo válido, y en realidad, son versiones parciales de la realidad que no contribuyen a una conclusión común. No existe hoy una centralización de esta información. Si buscamos, desde antes de la pandemia, en internet observatorios de salud´, hay un montón. Cuando se necesita información de un tema y no hay una fuente oficial de ese dato, se crea un observatorio para ese dato. Existen millones de observaciones parciales”, señala.