El Essential Phone original es un teléfono modular con una cámara 360 que se adhiere a la parte trasera del equipo por medio de imanes. El móvil, que salió al mercado en agosto de 2017, se destaca por su pantalla sin bordes y porque se le pueden añadir accesorios. Sin embargo, no recibió buenas críticas debido a quejad de que el accesorio no se fija de manera adecuada y el diseño no es particularmente novedoso.