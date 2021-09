Qué soluciones implementaron seis alcaldesas de Europa y Latinoamérica para mejorar la vida en sus ciudades

Las soluciones que implementaron seis alcaldesas de Europa y Latinoamérica para mejorar la vida en sus ciudades

Anne Hidalgo es la alcaldesa de París desde 2014. Va por su segundo mandato y desde el primero sostiene que “la fuerza de una ciudad se basa en su capacidad para desarrollar de manera simultánea tres innovaciones: la ecológica, la económica y la social, que son indispensables para enfrentar los desafíos de este siglo”.

Esta mirada de la gestión pública se plasmó en un proyecto que se propone una París con el 100 % de su movilidad en bicicleta para 2024, junto con una revalorización del barrio: Hidalgo proyecta que las actividades diarias de los parisinos —ir al trabajo, a la escuela de sus hijos e hijas, al mercado, al hospital— no demanden más de 15 minutos a pie o en bicicleta desde sus casas.

Las soluciones propuestas por la parisina pueden parecer peculiares. Sin embargo, un informe demuestra que son muchas las alcaldesas de ciudades de Europa y Latinoamérica que están promoviendo programas similares.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, propuso que para el 2014 el 100 % de la movilidad de la ciudad sea en bicicleta o a pie. (Imagen: AFP)

El cuidado del medioambiente, la movilidad sustentable, la revitalización del barrio, la generación de lugares de cuidado y la promoción de cuidadores más un ejercicio de la política que prioriza el consenso y no la confrontación aparecen como ejes coincidentes en casi todas sus gestiones.

El estudio que analizó las gestiones de seis alcaldesas fue desarrollado por la Red de Innovación Local (RIL) —una asociación civil que trabaja con equipos de Gobiernos municipales para mejorar sus capacidades de gestión y potenciar el poder de transformación de las ciudades— y Lideresas —un programa del Gobierno de Córdoba que desde 2018 promueve la participación política de las mujeres—.

Además de Hidalgo, las funcionarias estudiadas son: Ada Colau (Barcelona), Manuela Carmona (exalcaldesa de Madrid), Claudia Sheinbaum (México), Claudia López (Bogotá) y Carolina Cosse (Montevideo).

Para elaborar el informe, intendentas de distintas ciudades cordobesas revisaron los programas de gobierno de las seis alcaldesas, conversaron con algunas y reflexionaron sobre lo que ellas mismas hacían en sus municipios. “Vimos que temas como el cuidado, el ambiente, el género y la promoción del empleo son transversales a nuestras gestiones, así se ejerzan en las grandes capitales del mundo o en pequeñas ciudades como las nuestras”, dice Carolina Basualdo, intendenta del municipio cordobés de Despeñaderos y parte de la mesa ejecutiva de Lideresas.

El foco en el barrio y en los cuidados

La propuesta estaba en la plataforma electoral de Anne Hidalgo: convertir la capital francesa en una serie de vecindarios en los que se pueda encontrar todo lo que se necesita a 15 minutos del hogar. El objetivo es que los parisinos puedan moverse a pie o en bicicleta, sin recurrir al coche para satisfacer sus necesidades básicas.

El concepto de la ciudad de 15 minutos fue desarrollado por el urbanista especializado en ciudades inteligentes Carlos Moreno, quien trabaja con la idea de que en lugar de hablar de planificación urbana se hable de planificación de la vida urbana con seis funciones sociales esenciales: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar.

El gráfico ilustra la propuesta del urbanista Carlos Moreno: la Ciudad de 15 Minutos. (Imagen: gentileza)

Una vez reelecta en marzo pasado, Hidalgo comenzó a promover cambios que plasman esta idea. Se propuso que las calles más importantes de la ciudad fueran inaccesibles para vehículos de motor y las intersecciones antes obstruidas por el tráfico se convirtieran en plazas peatonales, que se crearan calles para niños alrededor de las escuelas y que estas se abrieran los fines de semana para realizar actividades alternativas. También que se apoyara a los comercios del barrio como librerías, mercados, panaderías, etc.

Como Hidalgo en París, Ada Colau es la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona. A ella también la desvela la idea de generar una ciudad más sostenible, que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Para eso promueve el proyecto conocido como Supermanzana Barcelona, que ya se desarrolló en varios espacios de la ciudad al cerrar las calles a la circulación de autos.

De esta manera, Supermanzana busca generar más espacio para pasear, para hacer vida de barrio, aumentando el verde urbano y potenciando el comercio de proximidad. Tras analizar la movilidad de la ciudadanía, el equipamiento de los barrios y los espacios verdes, entre otros aspectos urbanos, el equipo de trabajo de Colau hizo una jerarquización viaria que permitió liberar algunas calles del tráfico a motor y creó una red de zonas verdes y plazas en las que el peatón tiene prioridad.

En línea con esta nueva manera de habitar la ciudad, el comercio de proximidad y los mercados municipales, que llenan de vida los barrios, son espacios que Colau busca apoyar. Por eso lanzó un plan de más de 40 medidas que pretende paliar la crisis que muchos de estos negocios de cercanía sufren debido a las medidas impuestas por la pandemia.

En Latinoamérica, en la ciudad de Bogotá, el equipo de Gobierno de Claudia López —la primera alcaldesa mujer de este distrito— lanzó el Programa Manzanas del Cuidado inspirado en experiencias como la de Barcelona.

En la capital colombiana, el proyecto concentra en espacios físicos de 800 metros cuadrados más de 30 servicios que van desde espacios de cuidado para niños y niñas menores de 5 años hasta lavanderías, pasando por educación y capacitación de cuidadores de adultos mayores, cursos de orientación vocacional, de prevención y asesoramiento en salud, formación de varones en tareas domésticas, entre otros.

En las Manzanas del Cuidado de Bogotá, niños y niñas hacen actividades mientras sus cuidadoras estudian o se recrean. (Imagen: gentileza Secretaría de la Mujer de Bogotá)

Con las Manzanas del Cuidado, López busca reconocer, redistribuir y reducir las cargas del cuidado que en la actualidad está en los hombros de las mujeres. El objetivo final es equilibrar la dedicación a estas tareas de hombres y mujeres, disminuir la pobreza y sumar posibilidades de capacitarse principalmente a las jefas de hogar, al reducir los tiempos de trabajo de cuidado que realizan las mujeres para permitirles desarrollarse personal y económicamente.

Desde la Ciudad de México, la alcaldesa Claudia Sheinbaum —licenciada en Física y doctora en Ingeniería Energética— sostiene que “las mujeres en puestos de decisión deben reivindicar el trabajo de otras mujeres”.

Desde esa perspectiva, en marzo de 2021 su Gobierno lanzó Red de Mujeres en Alerta por Ti, conformada por 232 promotoras que buscan identificar casos de violencia en 170 colonias prioritarias para brindar atención integral y reducir el riesgo de femicidios. Al día de hoy ya han visitado cerca de 41.000 casas de 122 colonias. El objetivo final es entrevistar a 222.720 mujeres para informarles sobre sus derechos y detectar casos de violencia.

También ubicaron a casi 10.000 mujeres dispuestas a apoyarse entre vecinas y gracias a la intervención de Abogadas de las Mujeres —estrategia de la alcaldía para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres de la ciudad— se han abierto 28.743 investigaciones por delitos de violencia de género y se han solicitado 533 medidas de protección para mujeres en situación de violencia.

“El 80 % de las intendentas o alcaldesas hemos implementado políticas de seguimiento de violencia infantil y de género”, contextualiza Basualdo, la intendenta de Despeñaderos.

Barrio Adentro es otro programa del Gobierno de Sheinbaum que interviene en el centro histórico de la capital mexicana para atender de manera integral a niñas, niños y adolescentes de los barrios Guerrero, El Centro y parte de Morelos.

El programa lo encabezan 210 personas que recorren estos barrios donde se concentran los actos de violencia y delictivos del centro histórico de la ciudad. Ofrecen actividades educativas, deportivas, culturales y de mejora de condiciones de predios, espacios públicos o instituciones.

Por ejemplo, ya se ofrecieron para los y las jóvenes: clases de box y baile aeróbico, talleres de ajedrez, electrónica y robótica y apoyos para concluir la escuela. Y se informó a madres, padres y tutores sobre el funcionamiento del programa de empleo temporal, la academia de buena crianza y dónde recibir atención en casos de violencia de género.

En Ciudad de México, 232 promotoras buscan identificar casos de violencia en 170 barrios de la ciudad. (Imagen: gentileza Gobierno de la ciudad de México)

A su vez, las acciones de Barrio Adentro se fortalecen con mejoras del equipamiento urbano y de los espacios públicos. También se abrieron salas de salud y unos 260 espacios para que los y las jóvenes se desarrollen de manera creativa, deportiva o puedan mejorar su preparación que busca impactar particularmente en zonas de mayor marginación.

En estos espacios gratuitos, chicos y chicas pueden terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria e incluso hacer una licenciatura con la ayuda de tutores.

Carolina Cosse es la intendenta de Montevideo desde septiembre de 2020. Asumió su cargo en plena pandemia de COVID-19, por lo tanto mucho de su gestión está marcado por este contexto. La intervención en los espacios de la ciudad para escuchar a las organizaciones barriales es un eje que la funcionaria destaca particularmente.

En estos diálogos se plantearon mejoras en viviendas y hábitats; intervenciones rápidas en calles, drenajes pluviales, alumbrado y espacios públicos; recuperación de casas e inmuebles abandonados y compra de terrenos destinados a viviendas.

Los equipos de todas las intendencias lideradas por mujeres analizadas en el informe tienen en común “la voluntad de dejar una huella en los social y el cuidado, en gestionar la ciudad con una mirada más humana y cercana a la vida del vecino”, explica la cordobesa Carolina Basualdo.

Cuidar el ambiente

“He sido juez la mayor parte de mi vida y mi gran desafío ha sido lograr una justicia cercana y personal, eficaz y útil. De ahí es de donde vengo y esa forma de hacer es la que intenté imprimir también en el ayuntamiento”, dice Manuela Carmena, quien fue alcaldesa de Madrid hasta 2019 y que dedicó gran parte de sus esfuerzos a que el aire de la ciudad estuviera más limpio.

Por ejemplo, en noviembre de 2018 implementó el Plan Madrid Central que promueve la movilidad a pie, en bicicleta o transporte público. Así, el centro de la ciudad se convirtió en un pulmón de 472 hectáreas casi sin calles de libre circulación.

Madrileños se manifestaron por la continuidad del Plan Madrid Central, creado por la exalcaldesa Manuela Carmena. (Imagen: gentileza Thomas Holbach-Wikipedia)

El plan llevó grandes beneficios medioambientales a los madrileños. Redujo en un 40 % las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante que afecta a la salud y cuyos niveles incumplían la normativa desde 2010. También disminuyeron los ruidos y se liberaron espacios públicos, dándoles mayor protagonismo a las personas que viven y visitan el distrito en un entorno más acogedor y saludable.

El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido mantener el plan en pie aunque con ciertas modificaciones.

En París, el Gobierno de Hidalgo construyó centenares de kilómetros de bicisendas en los últimos años —170 kilómetros solo en 2020—. Así, la movilidad en bicicleta aumentó el 62 % en dos años. Y la alcaldesa apunta a una ciudad que se mueva 100 % en bicicleta en 2024.

Además, Hidalgo —junto a los alcaldes de Londres y Seúl— presentó en 2017 un sistema de clasificación de emisión contaminante de los automóviles basado en sus emisiones reales de partículas. Así, se busca que los ciudadanos conozcan el impacto medioambiental real de los vehículos que compran y conducen a través de un sitio web específico. Y que los fabricantes inviertan en vehículos limpios.

Carolina Cosse, en Montevideo, busca que la ciudad sea cada vez más accesible y para eso la Secretaría de Discapacidad de la intendencia comenzó a verificar con personas con discapacidades cuán transitables son las veredas desde una perspectiva inclusiva.

En principio, el relevamiento se centrará en veredas circundantes a espacios públicos, centros de salud y de enseñanza y edificios de gobierno. Y servirá como insumo para el desarrollo del Plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía) que la intendenta pretende ejecutar en 2021.

Carolina Cosse busca que Montevideo sea una ciudad cada vez más accesible, para eso personas con discapacidades están relevando las veredas. (Imagen: AFP)

Si bien el plan es mucho más amplio, en cuanto a la movilidad busca mejorar la calidad de las veredas y acercar a Montevideo a los objetivos de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores (OMS 2010).

En Bogotá, el Gobierno liderado por Claudia López promueve las Ciclovías Temporales —funcionan entre las 6 y las 19.30 h—. A principios de 2020, la alcaldía añadió 84 km de nuevos carriles para bicicletas a la red preexistente de 550 kms de ciclovías permanentes.

Bogotá fue una de las primeras ciudades del mundo en añadir ciclovías temporales a las rutas existentes para mejorar las opciones de transporte sostenible y aumentar la actividad física de sus habitantes.

En cuanto a la impronta de estas alcaldesas de ejercer el poder mediante el diálogo democrático y evitando la confrontación, el mejor ejemplo tal vez sea el de Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona llegó a ser una de las políticas españolas con mayor número de seguidores en Twitter, más de 900.000. Sin embargo, en marzo de 2021 decidió cerrar su cuenta. Y explicó por qué: “No lo hice por los acosos, el machismo o las amenazas (cosas que también ocurrían), sino porque Twitter no permite hacer buena política. Yo tengo que promover el diálogo, los acuerdos, que se priorice el bien común por encima de intereses particulares. Y para eso Twitter no me ayuda”.

Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN