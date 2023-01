El príncipe Harry reveló los mensajes de texto de la pelea entre Kate Middleton y Meghan Markle

Meghan Markle y Kate Middleton en Wimbledon (AFP)

En sus memorias “Spare”, el príncipe Harry apuntó contra su cuñada, Kate Middleton, actual princesa de Gales, hablando de los días previos de su boda con Meghan Markle para contar un suceso que hizo llorar a su esposa con unos mensajes de texto de Kate Middleton le envió.

De acuerdo con las palabras escritas por Harry, había un problema con los vestidos de las damas de honor, entre las que se encontraba su sobrina, la princesa Charlotte. Eran prendas de alta costura francesa, cosidos a mano con las medidas de cada niña. “Así que no fue una gran sorpresa que necesitaran arreglos”, señala Harry en su libro.

Entonces, Middleton escribió a Markle explicando la situación. Sin embargo, debido a la gran cantidad de mensajes que Meghan tenía en su teléfono relacionados con la boda, tardó varias horas en responder que el sastre las estaba esperando para hacer los arreglos. Además, Meghan estaba lidiando con el caos que rodeaba a su padre, Thomas Markle, que no viajó al Reino Unido para acompañar a su hija al altar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018.

Las horas que demoró la ex actriz en responder le molestaron a la esposa del príncipe William, sucesor al trono.

“El vestido de Charlotte es demasiado grande, largo y holgado. Lloró cuando se lo probó en casa”, envió Kate a Meghan, según Harry. A lo que Meghan respondió: “Claro, y ya te he dicho que el sastre está esperando desde las ocho de la mañana aquí, ¿puedes llevar a Charlotte a que la arreglen, como están haciendo las otras madres?”.

El príncipe relata que Kate respondió tajante que debían hacer los vestidos de nuevo.

Meghan le preguntó si era consciente de lo que estaba pasando ahora mismo con su padre. Kate dijo que sí era conocedora de la situación, pero apenas faltaban cuatro días para la boda y los vestidos no estaban listos.

“Poco después llegué a casa y me encontré a Meghan llorando en el suelo”, detalla Harry en su explosiva biografía que ya está a la venta.

“Me horrorizó verla tan alterada, pero no me pareció una catástrofe. Las emociones estaban a flor de piel, por supuesto. Era intolerable, pero temporal”, dice el príncipe antes de añadir que estaba seguro de que creía que Kate no lo había hecho con mala intención, tan solo fue un malentendido.

Harry continúa escribiendo que a la mañana siguiente de aquellos mensajes, Kate fue a su casa con una tarjeta y flores de disculpa.

Charlotte saluda a los novios que se van de la mano de su mamá, Kate Middleton.

Durante la polémica entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey, Markle abordó los rumores de que había hecho llorar a Middleton antes de la boda. Dijo que no había sido ella quien había hecho llorar a Kate, sino que había sido al revés.

“Me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Fue una semana muy difícil y ella estaba molesta por algo, pero se hizo cargo y se disculpó”, dijo Markle a Oprah.

Te puede interesar: “Spare, en la sombra”, del príncipe Harry: los pasajes claves del polémico libro

Cuando Meghan se introdujo en la vida real, el príncipe Harry escribió que había señales de discordia entre su futura esposa y su cuñada.

Pero la tensión no se detuvo allí: Harry también escribe que Meghan y él estaban molestos con Will y Kate porque cambiaron las tarjetas de lugar para reorganizar su mesa en la boda real.

Harry y Meghan tras su boda en St George’s Chapel en el castillo de Windsor, el 19 de mayo de 2018 (Reuters)

El príncipe Harry también ha afirmado que el príncipe William se sintió incómodo ante el abrazo de Meghan durante su primer encuentro.

En “Spare”, el duque de Sussex, de 38 años, describió el momento en que le presentó a su hermano a su novia como una “clásica colisión de culturas”.

La cena tuvo lugar a finales de 2016 en el apartamento del Palacio de Kensington del príncipe y la princesa de Gales.

El duque explica que Meghan ya había conocido a la princesa Eugenia, a su entonces novio Jack Brooksbank, a la duquesa de York, al príncipe Andrés y a la reina Isabel II.

Al describir el corto paseo desde la casa de Harry y Meghan a Cotingham Cottage, hasta el apartamento 1A, el duque admitió que estaba más nervioso.

William, Kate, Meghan y Harry en Westminster Abbey, marzo de 2019 (Reuters)

Cuando su hermano abrió la puerta, Harry dice que William estaba “un poco elegante” para la ocasión.

“Le presenté a Meg, quien le dio un abrazo, lo que lo asustó por completo. Retrocedió”, recuerda.

Dando algo de contexto al incómodo encuentro, el príncipe Harry dijo que su hermano normalmente no abrazaría a alguien que no conoce.

" ¿Tal vez Willy esperaba que Meg hiciera una reverencia? Es parte protocolo al conocer a un miembro de la familia real por primera vez, pero ella no lo sabía y yo no se lo dije”, explica.

En otra parte del libro, el duque de Sussex cuenta que tuvo que recordarle a la entonces actriz de “Suits” que tendría que hacer una reverencia al conocer a Isabel II cuando se conocieron en el castillo de Windsor en 2016.

Sin embargo, Harry no sintió la necesidad de que ella hiciera eso cuando conoció a William porque “amaba ‘Suits’”.

Durante su especial de Netflix, Meghan compartió su experiencia de estar en la familia real y dijo que estaba “sorprendida” por lo “formal” que era la familia en privado: “Incluso cuando conocía a Will y Kate por primera vez, recuerdo que estaba en jeans rotos y descalza”.

“Comencé a entender que la formalidad en el exterior se refleja en el interior”, añadió.

Seguir leyendo: