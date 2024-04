El engaño de la empatía: cuando lo blanco se oscurece y se torna gris

Cuento 'El Patito Feo'

En el clásico cuento ‘El Patito Feo’, el encuentro casual entre el Patito Feo y el Ganso ofrece una gran reflexión sobre la empatía. En este, el Patito Feo y el Ganso encuentran consuelo y empatía el uno en el otro gracias a una conversación, en la que el Patito Feo entiende que no está solo en sus luchas y que ser diferente no tiene por qué ser algo malo, sino que nos hace únicos y especiales.

Se trata de una gran reflexión que nos regala la literatura infantil sobre el valor de la empatía en situaciones de exclusión. A propósito de que esta palabra (“empatía”) se ha puesto tan de moda, considero que debemos preguntarnos si solo podemos esperar cosas buenas de ella.

La realidad nos presenta investigaciones que sugieren que la empatía puede tener matices grises, donde sus virtudes no están claras, y que, “cuando se oscurece”, puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo de ello es el estudio del profesor Breithup de la Universidad Indiana, donde se define a la empatía como un enigma capaz de manipularnos a través de la identificación en los sentimientos de los otros. Y, si lo llevamos al plano político y social, contribuyendo a la polarización, la violencia y los comportamientos disfuncionales.

El caso del expresidente Pedro Castillo es un buen ejemplo de cómo la empatía puede ser utilizada con fines políticos. Mientras era candidato, Castillo logró conectar con una gran mayoría de la población peruana mediante frases como “palabra de maestro” o “no más pobres en un país rico”. Pequeños slogans que repitió constantemente, generando esperanza entre el pueblo peruano. Tiempo después, su posterior destitución de parte del Congreso y las acusaciones de intento de golpe de estado, revelaron su verdadera identidad y mostraron cómo la empatía puede ser utilizada con fines políticos.

En la historia también existen infinidad de ejemplos en donde la empatía se convierte en un arma de manipulación. Uno de ellos es el caso de Hitler en Alemania. Este personaje explotó los sentimientos nacionalistas de su pueblo para promover políticas expansionistas y racistas, a través de un discurso que buscaba deshumanizar a los grupos étnicos. Otro ejemplo son las Cruzadas, donde los sentimientos religiosos se convirtieron en justificación para la guerra santa. Ocurrió entre los siglos XI y XIII, luego de que las diferencias religiosas pusieron en pie de lucha a cristianos europeos y musulmanes en Tierra Santa. En fin, dos ejemplos que muestran cómo la empatía puede polarizar y conducir a conflictos violentos.

Estas reflexiones me llevan a pensar que la idea generalizada de que la empatía siempre es buena (y que tiene que ver con la compasión, con ponerse en los zapatos del otro) puede llegar a ser perjudicial. Y si bien esta puede ayudar a resolver tensiones en caso de conflictos, también puede llevarnos a extremos y más bien polarizar a los pueblos y llevarlos al enfrentamiento.

La empatía también oscurece. Carga con el peligro de fanatizar con representantes corruptos, líderes abusivos o mentirosos, justificar ataques de guerra, feminicidios y violencia doméstica. Pero, ojo, no estoy en contra de la empatía. No obstante, sí considero que debemos reconocer sus matices y controlar su uso para el bienestar de la sociedad. No vivimos en un mundo de cuentos infantiles, sino en uno real y complejo donde este término puede ser tanto un regalo como una maldición.