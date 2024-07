La defensa aérea rusa intercepta una treintena de drones ucranianos sobre las regiones de Briansk y Kursk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado entre la última hora del viernes y la madrugada del sábado cerca de una treintena de drones procedentes de Ucrania sobre las regiones de Briansk y de Kursk, han informado las autoridades rusas. En un primer momento, el Ministerio de Defensa de Rusia ha notificado vía Telegram que "veintiún vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos e interceptados" entre las 21.00 horas y las 23.40 horas (hora local) del viernes, como parte de "un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión". Poco después el gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, ha comunicado a través de la misma plataforma que otros seis drones ucranianos han sido "derribados en el cielo sobre la región de Kursk". "En una noche muy difícil, se anunció nuevamente la alerta de misiles. Nuestros muchachos de defensa aérea continúan protegiéndonos", ha expresado Smirnov, recordando a los ciudadanos que "no deben acercarse ni tocar los restos de misiles, vehículos aéreos no tripulados, ya que pueden causar daños".

