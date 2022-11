Esdras Medina solicita que se suspenda la semana de representación ante las acciones que tomarán contra Pedro Castillo

Esdras Medina es investigado por plagio de informe de la Contraloría y violencia contra la mujer.

El congresista Esdras Medina (Somos Perú) envió una solicitud a José Williams, titular del Parlamento, para que suspenda la semana de representación prevista para los próximos días debido a las acciones que tomarán desde este poder del Estado contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, a su vez, solicitarte que por estar ad portas de tomar decisiones trascendentales para el país es conveniente solicitarle se sirva a suspender la semana de representación”, se indica en el documento.

Hay que recordar que Medina es quien promueve la suspensión por 12 meses del presidente Castillo por “incapacidad temporal”. El parlamentario añadió que sus colegas de la bancada de Avanza País se han sumado a su iniciativa.

Te puede interesar: Somos Perú tendría lista una moción para suspender a Pedro Castillo en la presidencia

Mencionó que solo faltan cerca de dos o tres firmas para la presentación de ese recurso que se da porque percibe la falta de consenso del Gobierno. “Nosotros, por el bien del país y para la salida constitucional, hemos juntado las dos mociones [de suspensión contra el presidente], hemos trabajando y estamos sacando en una sola. El equipo técnico se ha juntado, hemos trabajado, esa moción ya es consensuada. Está Avanza País, Somos Perú, algunos congresistas, no están bancadas”, declaró a Canal N.

Pedido de Esdras Medina.

“Estamos por llegar, yo creo que el lunes concretamos, nos faltan dos o tres firmas más para presentarlo. Desde aquí el llamado a los congresistas porque desde aquí se nota que el Ejecutivo no tiene el deseo de llegar a concertar, sino tiene un deseo de polarizar al país y no podemos estar peleándonos”, apuntó.

Medina también cuestionó que los ministros de Estado defiendan ante la población al mandatario por las denuncias fiscales en su contra y no prioricen la labor en sus respectivos sectores.

“Lo vamos a suspender 12 meses para que él pueda decir: ‘bueno tengo 51 denuncias’. Un presidente no puede estar en esta situación, teniendo tantas denuncias y sentarse y pedir a cada ministro que lo defienda. Los ministros se dedican a defender todas las denuncias y no realizan su trabajo”, lamentó.

Te puede interesar: Constitucionalistas opinan que moción de suspensión sería inconstitucional y vulneraría los derechos de Pedro Castillo

Inconstitucional

Días atrás, Infobae recogió las impresiones de los constitucionalistas Omar Cairo y Pedro Grández frente a esta nueva medida para acabar con el gobierno de Castillo.

“La incapacidad temporal es la incapacidad material para ejercer el cargo como un problema físico o mental. En estos momentos, no existe ninguna de estas dos circunstancias. No se puede considerar incapacidad al hecho que el Congreso considere que el presidente es sospechoso de graves y múltiples crímenes. No es válido utilizar este argumento para declarar su suspensión en base al artículo 114″, anotó Cairo.

“¿Cómo podría ser alguien inmoral o delincuente transitorio? No tiene sentido. Eso puede ser para la incapacidad material y, ahí, podría ser suspendido un año para tratarse algún problema de salud, físico o mental. La suspensión no es un castigo a la inmoralidad, al hecho que pueda ser un delincuente, sospechoso o pueda estar investigado”, mencionó.

Por su parte, Grández recalcó que el Congreso está forzando para que el presidente de la República ya no tenga que ir a un procedimiento de amparo, sino a “mecanismo de represión de actos homogéneos”. “Es verdad que este mecanismo está pensando para el amparo, pero precisamente esta es una modalidad de protección de derechos fundamentales. El presidente podría, sobre la base de la sentencia del habeas corpus, pedir al Tribunal Constitucional la homologación; es decir, de estos actos del Congreso de la República [traición a la patria y suspensión presidencial]”, indicó.

SEGUIR LEYENDO