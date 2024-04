Magaly Solier de luto: su padre fallece a los 72 años y actriz le da el último adiós en Ayacucho

Fallece a los 72 años el padre de Magaly Solier y actriz le dio una despedida familiar. | TVISA Noticias

El padre de la reconocida actriz peruana Magaly Solier, don Gregorio Solier Simbrón, falleció el pasado sábado 27 de abril a la edad de 72 años, en un suceso que dejó conmocionado no solo a su familia sino también a sus seguidores. La noticia fue confirmada por medios de comunicación en Ayacucho, donde se reportó el sensible acontecimiento y se divulgaron imágenes del último adiós de la artista.

En compañía de su familia, la intérprete de ‘La Teta Asustada’ se despidió del patriarca en el pueblo de Palmayoc, Huanta, en dicha región andina, al día siguiente de su partida. Hasta el momento, las causas del deceso no han sido divulgadas, manteniendo en reserva los detalles que rodean este lamentable hecho.

Sin embargo, la difusión del informé motivó a numerosos seguidores de la nominada al Oscar a expresar sus condolencias y muestras de apoyo a través de las redes sociales, evidenciando el profundo afecto hacia la actriz y sus seres queridos.

Falleció a los 72 años el padre de Magaly Solier, actriz lo despidió en Ayacucho. | Captura TVISA Noticias

La nueva vida de Magaly Solier en Ayacucho

En el ámbito profesional, Magaly Solier continúa su destacada trayectoria, no solo en la actuación sino también en la música y, más recientemente, en la conducción televisiva. La artista ahora lidera el programa ‘Perú nativo’, emitido en Ayacucho, que ha ganado popularidad por su dedicación a difundir la riqueza de la música vernacular.

Paralelamente, la artista ha manifestado su interés en retomar su carrera como actriz, marcando su intención de continuar aportando al cine y teatro peruanos. Tras superar desafíos personales, entre ellos una batalla legal por la custodia de sus hijos y su tratamiento de salud mental, mostró una admirable resiliencia y el deseo de avanzar en sus proyectos.

Además, en agosto del 2023, compartió detalles sobre sus sesiones en Ayacucho, luego de haber estado en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, en Lima. Solier expresó su bienestar y gratitud por el apoyo recibido, destacando la importancia del entorno y la tranquilidad que le brinda estar alejada del bullicio urbano.

Justicia falla a favor de Magaly Solier y recupera la tenencia de sus hijos. (Foto: Captura de TV)

¿Qué pasó con Magaly Solier y su expareja?

Magaly Solier recibió la custodia compartida de sus hijos y la resolución de su divorcio con Erick Plinio, además de una compensación de 150 mil soles por daños y perjuicios. El Juzgado de Familia de Huamanga tomó esta decisión, marcando un nuevo capítulo en la vida de la protagonista de ‘La teta asustada’.

El padre de sus hijos ya anunció su intención de apelar el fallo, argumentando preocupaciones por el bienestar de ellos debido a los problemas de su madre con el alcohol. “No voy a permitir que una persona que todavía no está bien psicológicamente o que no se ha probado, que ha superado la situación que tiene del vicio con el alcohol pueda estar viendo libremente a mis niños”, dijo a ‘Amor y Fuego’.

Este caso generó una amplia atención pública, dado el perfil de la joven, quien representó a Perú en los Premios Oscar y su batalla conocida contra el alcoholismo. Estas acusaciones llevaron a que inicialmente la custodia total fuese otorgada a Plinio mientras se resolvían las investigaciones. Además, se estableció una pensión de alimentos por parte de ella hacia los pequeños.

Magaly Solier: El drama familiar de la actriz que triunfó en Hollywood. | difusión/Infobae

Así también, en el programa de Rodrigo González expresó su decepción con la decisión judicial y su percepción de un sesgo contra los hombres en el sistema judicial peruano. Alega que, como proveedor principal de sus hijos, la cantidad monetaria dictada es injusta.

“Esto tiene efecto suspendido hasta el día de la apelación, no es una sentencia definitiva, es en primera instancia. Yo me voy a ir hasta el final, yo sé que mis hijos me lo van a agradecer en un momento”, añadió.