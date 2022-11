Dalia Durán confirma que apelará fallo que dejó en libertad a cantante John Kelvin

Dalia Durán se encuentra muy afectada luego de ver que John Kelvin se muestra celebrando su libertad en redes sociales y no se ha contactado con sus hijos, para poder saludarlos o verlos, luego de decir que por ellos quería estar libre.

Como se sabe, Jonathan Sarmiento salió en libertad luego de estar en prisión por 15 meses en el Centro Penitenciario Lurigancho, puesto que fue condenado por los delitos de violencia física y abuso sexual contra la madre de sus hijos.

Dalia Durán acudió, la noche del miércoles 2 de noviembre, al programa de Magaly Medina para expresar su indignación sobre la actitud que viene tomando el cantante salsero, con respecto a sus cuatro hijos.

Además, indicó que está decidida a apelar la sentencia judicial que dejó en libertad a John Kelvin. Su abogada, Claudia Zumaeta, quien estuvo también en el set de televisión, aseguró que iniciarán el proceso de apelación al fallo que dejó en libertad a Kelvin

“Este es un recurso extraordinario, se llama la casación. Este recurso tiene como objeto pedir la nulidad de esta sentencia porque el objetivo es que se reforme”, explicó la letrada.

Además comentó que está dentro del plazo para iniciar con el trámite. Zumaeta manifestó que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema, para que se vuelva examinar la sentencia del salsero. “No puede ser posible lo que está pasando”, dijo.

Por su lado, Magaly Medina señaló que dejar en libertad a un golpeador es un mal precedente en una lucha que las mujeres vienen pidiendo hace tiempo.

“Para que las mujeres confiemos que cuando vayan a una comisaria violentada, magulladas o violadas, el policía no nos diga: ‘Pero, para qué vas a denunciar al marido, no viste que a John Kelvin lo sacaron’”, expresó la periodista.

Asimismo, la defensa de Durán agregó que las lesiones que sufrió la cubana fueron lesiones graves. “Fue un intento de feminicidio”, dijo la rubia. Medina expresó que todo el país vio “el rostro desfigurado de Dalia”.

Otro aspecto que la anfitriona detalló fue que, después de un año, aún tiene secuelas en el rostro de la golpiza que recibió por parte del padre de sus hijos.

Asimismo, la abogada Claudia Zumaeta reveló que John recuperó su libertad sin haber pagado una indemnización económica a su expareja. “Una indemnización completamente irrisoria, 10 mil soles que ni siquiera las ha pagado hasta hoy”, aclaró.

Dalia Durán confirma que apelará fallo que dejó en libertad a John Kelvin. ATV

Dalia contó que John la llamaba para decirle que la amaba

Para sorpresa de muchos, Dalia Durán confesó que durante los 15 meses que John Kelvin estuvo en la cárcel, varias veces se comunicó con ella para expresarle que aún la amaba y que la visite en prisión, pese a las agresiones que cometió en su contra.

“Unos meses antes este señor habló con mi papá diciéndole que me iba a cuidar, diciéndole que me amaba. Estando en el penal me hizo varias llamadas diciéndome que no me olvidaba, que me amaba, que esto y lo otro. ¿Qué personaje dentro de sus cinco sentidos, luego de sacarme la mugre, te va a llamar para decirte esas cosas? Me decía que lo visite en prisión”, añadió.

Magaly Medina de inmediato intervino, indicando que el cantante de cumbia debía de ingresar a terapia de manera urgente, y es que al parecer se olvida que es un agresor. “El agresor es él, no se encuentra bien, él no ha llevado terapia”, comentó.

Dalia Durán y su revelación sobre John Kelvin: “Me llamaba diciéndome que me amaba”. | Magaly Tv: La firme.

