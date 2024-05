¿Una persona infiel puede cambiar o siempre traicionará a su pareja?

Infidelidad marital puede ser uno de los motivos de divorcio.

Una de las dudas que se instaura cuando alguien ha sido engañado es si una persona infiel puede o no cambiar. Al saber que tu pareja “sacó los pies del plato” e insistes en darle una segunda oportunidad, automáticamente las dudas se instalan en tu cerebro para saber si él o ella se acerca demasiado a un compañero o compañera de trabajo, tiene otras aventuras paralelas, lo que hace sentirte paranoico o paranoica sobre su futuro.

Existe la frase: “una vez fuiste infiel, siempre lo serás”, la cual siempre ronda en el pensamiento de aquel o aquella persona que ha padecido esta situación. Sin embargo, pese a la creencia popular, esta no es una verdad universal, porque los absolutos como “siempre”, generalmente, no son reales. Esto lo señala la psicóloga Kayla Knopp, cofundadora de la clínica de Enamory en San Diego, California, agregando que, a pesar de que muchos o muchas tengan un historial negro de infidelidades, probablemente otros aprendieron de los errores.

Según la investigación de la especialista en la Universidad de Denver, no todos los hombres y mujeres que fueron infieles repitieron sus comportamientos en las siguientes relaciones, sin embargo, otro estudio demuestra que, en los casos donde el hombre o la mujer demuestra un trastorno narcisista de personalidad, sí se convierte en un patrón permanente.

Según el psicólogo peruano Martín Zurita, aquellos infieles compulsivos que, reiteradamente, repiten esta conducta tendrían una personalidad psicopática, con cero empatía y que no siente ningún afecto.

En ese sentido, el infiel compulsivo no ve su situación como un problema, sino como un estilo de vida que reflejaría su personalidad egocéntrica y sin empatía hacia la persona que es su pareja.

Entonces, la pregunta es ¿un infiel compulsivo puede cambiar? Según el profesional, las personas que tienen este tipo de conducta tienen escasas posibilidades de darle un giro a su vida, debido a que se basan en creencias propias, muchas de ellas machistas o de superioridad hacia la pareja.

Sin embargo, un infiel que, por diversas circunstancias, actúa de esta manera, tiene que aprender a valorar todo lo conseguido con su pareja. Ser consciente de que no se debe cambiar un momento de placer por toda una vida construida al lado de una persona que ha depositado su confianza en él o ella.

¿Conviene perdonar a una persona infiel? La verdad es que, como todo en la vida, los principios y los valores no se negocian. En ese sentido, si tu pareja te resulta infiel, prácticamente violó la confianza que depositaste en él o ella, por lo que perdonarla podría generar un conflicto en ti, porque vives con la duda y sabes que esta persona ha ido en contra de ti.

Peor es cuando se tiene al lado a un infiel compulsivo, alguien que en reiteradas ocasiones traiciona tu lealtad, porque aquí no hay mucho por perdonar sabiendo de que tu pareja es capaz de mentirte nuevamente para ser perdonado o perdonada.

Ten en cuenta que, si tu pareja te traicionó y no admite lo ocurrido, evita hablar sobre lo sucedido, minimiza los hechos, no admite toda su responsabilidad, te culpa o se mantiene a la defensiva cuando intentas confrontarlo, probablemente, él o ella no tenga ninguna intención de cambiar.

Pese a todos los avances en la salud mental, las terapias de pareja no siempre ofrecen la solución deseada, menos de manera instantánea. La única solución al problema de pareja es que la persona involucrada tenga la convicción para cambiar e iniciar una nueva etapa o, de lo contrario, conciliar en términos satisfactorios para terminar la relación.