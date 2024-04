Municipalidad de Surco le responde a vecino que increpó a jóvenes por despertar a su perro al hacer ejercicios: “No molestan a nadie”

(Vídeo: Twitter)

A través de redes sociales se viralizó un vídeo que tuvo como escenario una calle de Santiago de Surco y de protagonistas a dos deportistas y a un adulto mayor, todos residentes del distrito.

De acuerdo a lo observado, y luego denunciado por uno de los jóvenes, el hombre salió de su casa, a las 5 de la mañana, para increparles que el ruido de sus ejercicios molestaba a su perro mascota, quien no deja de ladrar dentro de su casa cada que ellos están en la zona. Por ello, intentó retirarlos del lugar mientras grababa sus reclamos.

Al respecto, los dos deportistas, al considerar que no cometían ni una infracción ni perturbaban la tranquilidad de la zona, decidieron hacer caso omiso a sus reclamos, continuar con sus ejercicios y también registrar un vídeo con uno de sus celulares.

“Hago el calentamiento en la puerta de mi edificio entre 10 a 15 minutos antes de ponerme a correr. A esa hora no hay nadie, el clima está templado, el clima es riquísimo para correr. Solo caliento y me voy. Nada más”, declaró el atleta a Panamericana Televisión.

“(El señor) me dijo que con mis ejercicios hago ladrar al perro y que con eso lo despierta. Que por eso me vaya a otro lado. Yo podría venir de cualquier lado a hacer ejercicio acá, él simplemente afirma que yo no vivo acá, me dice mentiroso. Yo solo atino a reirme, porque la situación me parece increíble”, agregó.

Además de indicar que lo denunciará ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo del distrito, el adulto mayor lo amenazó con que siempre saldría a interrumpir sus ejercicios cada que lo vea a esas horas de la madrugada. El mencionado medio se acercó hasta la vivienda del sujeto para pedirle sus descargos, sin embargo, no encontró respuesta alguna.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Surco

Ante este altercado, la Municipalidad de Surco intervino para dejar en claro que hacer ejercicios en espacios públicos está permitido y respaldado por la comunidad edil. El subgerente de Educación, Cultura, Turismo y Deporte del municipio, Piero Roncallo, sostuvo que estas prácticas contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

“Somos conscientes que la convivencia social entre los vecinos a veces es algo complicada, pero estamos para poder trabajar de la mano con ellos. Es importante vivir sanamente y tener calidad de vida, que es justamente lo que busca nuestra comunidad”, precisó Roncallo.

“No conocemos detalles de que exista alguna denuncia al respecto (del hombre a los dos deportistas), pero sí es importante destacar que cuando sale este señor, como podemos observar en el vídeo, también está promoviendo un poco el desorden comunal a esas horas de la mañana. Las personas cuando pasan trotando, caminando o corriendo, no molestan a nadie”, continuó el funcionario edil.

En esa línea, reiteró que la aptitud del vecino mayor no fue la correcta ya que en Surco se acostumbra que todos partes de Lima vayan a hacer ejercicio al tener gran cantidad de áreas verdes y espacios públicos que se prestan para dicha actividad.