Elecciones 2022: Reniec señala que casi un millón de peruanos aún no recoge su DNI

En menos de cinco meses los peruanos y peruanas acudirán a las urnas para votar por los nuevos gobernadores y alcaldes del país. El domingo 2 de octubre es la fecha señalada por las autoridades electorales para el desarrollo de la elección; sin embargo, el Registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) ha anunciado que una buena cantidad de peruanos no cuenta con su DNI, documento obligatorio para votar.

Se trata de 953 mil 930 ciudadanos que han realizado los trámites necesarios para adquirir un documento de identidad, pero hasta la fecha no han acudido a sus respectivas sedes del Reniec para recogerlo. Por su parte, el Reniec ha mostrado su preocupación por esta elevada cifra ya que de no contar con el DNI vigente las personas no podrán participar de las elecciones que están próximas a celebrarse.

328 mil documentos sin recoger se encuentran en Lima, volviendo a la capital el lugar donde se concentra esta problemática. En Piura son más de 114 mil los ciudadanos que deben acercarse a las instalaciones del Reniec. La región con la menor cantidad de residentes en problemas es Huancavelica que ostenta la cifra de 7,076.

Reniec anunció que atenderá los sábados desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m. en 200 sedes del organismo nacional de identificación para otorgar el DNI a los ciudadanos. Esto con el objetivo de que realicen sus trámites o utilicen la cédula de identidad en diferentes oportunidades, tal como las elecciones que se realizarán el próximo 02 de octubre.

En las elecciones generales del 2021, el gobierno anunció que aquellos cuyo DNI se encontraba vencido estaban en la facultad de usarlo para participar. Esto como medida frente a las olas de contagio de COVID-19 que se venían registrando. Ahora con menos cantidad de contagios y decesos se solicitará el Documento nacional de identidad vigente.

Como lo señala la ley, el Reniec participa de las elecciones que en el Perú se celebra apoyando a las autoridades electorales brindando información sobre aquellos aptos para elegir a las autoridades. La institución entregó a la ONPE la segunda lista actualizada con 12,589 ciudadanos fallecidos y que fueron registradas entre el 6 de abril y el 6 de mayo pasados. Esto, tras cerrarse el padrón electoral con miras a las elecciones municipales y regionales programadas para el próximo mes de octubre.

Esta actividad por parte del Reniec busca “identificar en el padrón electoral a los votantes hábiles que fallecieron con posterioridad a la aprobación del mismo”. Esto en cumplimiento de la Ley N° 31357, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley de Organizaciones Políticas.

Además, la ONPE habilitó su pagina web para que los ciudadanos puedan elegir su local de votación de acuerdo al distrito en que residen y que se encuentre inscrito en su DNI.

PASO A PASO PARA ELEGIR TU LOCAL DE VOTACIÓN

Recuerda que en estos comicios regionales y municipales participan todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años o si.

Paso 1: Ingresar a https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

Paso 2: Hacer clic en Empezar. Introducir el número de DNI, el dígito de verificación del documento de identidad y precisar el día, mes y año de nacimiento.

Paso 3: Leer los Términos y condiciones de uso y dar click en sí acepto para continuar.

Paso 4: Se debe seleccionar alguna alternativa de validación de la identidad. Si eliges preguntas personales, debes responder correctamente, antes de presionar el botón Continuar.

Paso 5: Seguidamente, deberás ingresar el correo electrónico y confirmarlo líneas abajo.

Paso 6: Ingresa el número de celular e informar si se tiene alguna discapacidad, lo que permitirá recibir una atención preferente en el local de votación. Después, seleccionar el botón Continuar.

Paso 7: El ciudadano recibirá un correo electrónico para confirmar la veracidad de tus datos y para validarlos para continuar con el registro.

Paso 8: Presionar seguidamente el botón ‘Confirmar dirección de correo’, tras lo cual se deberá presionar el botón Elige tu local de votación.

