Aníbal Torres ironizó sobre posible liberación de Antauro Humala: “Voy a hacer que salte una pared”

Aníbal Torres se burló de los periodistas que le preguntaron sobre una posible liberación de Antauro Humala. Foto: Andina

Tras el retiro del cargo de Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), todas las luces comenzaron a apuntar a el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien firmó el documento con el presidente Pedro Castillo, de la Resolución Suprema N° 025-2022-JUS, publicada en el diario el Peruano, sobre todo, por los rumores de una presión para liberar a Antauro Humala, preso desde 2005 por los asesinatos en el Andahuaylazo.

El titular del Minjusdh fue consultado sobre este tema este viernes en los exteriores de Palacio de Gobierno, sin embargo, contestó irónicamente a la prensa.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo.

Según fuentes del mismo ministerio que lidera Aníbal Torres, el presidente Pedro Castillo estaría buscando otorgar el beneficio a Antauro Humala, a través de la figura de redención de pena que significa reducir la condena mediante horas de trabajo y estudio.

Ministro Aníbal Torres sobre posible liberación de Antauro Humala. Video: 24 Horas

En este caso se necesita un informe del INPE donde convaliden las horas que el etnocacerista dedicó a estas actividades. El diario La República informó que Susana Silva se habría opuesto a esta supuesta iniciativa.

Recientemente, la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, advirtió que Susana Silva sería retirada como presidenta del INPE por negarse a redimir la pena de Antauro Humala, algo que sucedió este sábado en la mañana.

Por su parte, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, criticó las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos y agregó que la posible liberación de Antauro Humala es “inviable”.

“Ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro Aníbal Torres. Todas las semanas hay una declaración fuera de lugar. Creo que él como hombre de derecho sabe que eso no se puede, es inviable”, sostuvo la congresista de Acción Popular.

PEDIDO DE LIBERTAD DE ANTAURO HUMALA

Américo Prieto, abogado de Antauro Humala, presentó un recurso a favor del líder etnocacerista Antauro Humala el 29 de noviembre de 2021 ante al director del centro penitenciario Ancón II para que sea liberado antes del cumplimiento de su condena a 19 años de cárcel por el Andahuaylazo.

En el documento se lee que el hermano del expresidente Ollanta Humala buscaba “la libertad por el cumplimiento de la pena por redención del trabajo y estudio”.

Prieto sostuvo que su defendido tenía acumulado 3680 días de trabajo en concepto de “temas de artesanía, estudio en diferentes talleres que organiza el penal y otras actividades que ha ido cumpliendo en estos 16 años estando en prisión” y se pedía que ese lapso se convierta en días en libertad, aproximadamente, a dos años y medio de cárcel.

