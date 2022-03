Sebastián Yatra y el osado traje rosa que lució en la alfombra roja de los Oscar 2022

Sebastián Yatra lució como ninguno un elegante smocking rosa en la alfombra roja de los Oscar.

El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió a todos al desfilar por la alfombra roja de los Oscar 2022 luciendo un singular traje rosa. El intérprete de ‘tacones rojos’ no está nominado a ningún premio de la Academia, pero cantará en la gala la canción “Dos Oruguitas”, de la película ‘Encanto’.

El artista fue uno de los primeros en desfilar por la famosa ‘red carpet’ previo a la ceremonia más importante de la industria cinematográfica y su singular traje se convirtió rápidamente en tendencia. Los expertos en moda indicaron que Yatra usó un estilo genderless y glam, “digno de ser admirado”, dijeron.

Sebastián Yatra desafió los Oscar al lucir elegante smoking rosa en la alfombra roja.

Al igual que Daniel Craig y Jake Gyllenhaal en otras alfombras rojas, el artista y embajador de Tommy Hilfiger reafirmó la vigencia del color rosa con un traje de tres piezas: un chaleco abotonado, un saco jacket y un pantalón de vestir. El diseño fue creado especialmente por Jeremy Scott para la colección pre otoño 2022 de la firma italiana Moschino.

Yatra sumó a su look, un moño negro en el cuello, unos llamativos mocasines acordonados negros y rosas. Un reloj de pulsera negro y el pelo corto peinado prolijamente fue el toque final de un estilo “llamativo y despampanante”.

“LOS OSCAR SON MI MILAGRO”

En una breve entrevista para Tv Azteca, el cantante sostuvo que estar en los Oscar es “realmente un sueño” y que esta experiencia “es mi milagro de estar cantando aquí. Es una oportunidad para disfrutarlo, y aquí estoy gozándolo”

Reveló que si bien la nominación no le garantizaba que esté presente en la ceremonia, sobre todo por el COVID, cuando lo llamaron de la Academia para hablar de su presentación seguía sin poder creérselo. “No me caía en cuenta hasta estar esta noche. Hasta ayer en la noche nos estuvieron haciendo pruebas PCR. Si me llega a pasar algo o a alguien de mi equipo, no canto, entonces yo estaba sin poder hablar con nadie”.

“Aquí estoy representando a Latinoamérica, España y los países que hablan español, este idioma tan hermoso y representando esta cultura tan hermosa como la de Colombia y a los 50 millones de colombianos que estamos disfrutando este momento. Varios de mis colegas también se van a subir sobre la tarima a cantar ‘No se habla de bruno’”, recalcó.

Sebastián Yatra en la ceremonia de los Oscar | VIDEO: TV Azteca

OTROS COLOMBIANOS ESTÁN EN LOS OSCAR

Además de Sebastián Yatra, Carolina Gaitán y Mauro Castillo son otros de los dos colombianos protagonistas en Hollywood, cuando interpreten dos de las canciones de la película ‘Encanto’ en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Para muchos, la canción nominada debió ser We Don’t Talk About Bruno (No se habla de Bruno), que se volvió viral en TikTok e Instagram y alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100, pero la Academia hizo una excepción al incluir la canción en el evento, a pesar de no estar nominada.

Este éxito musical será interpretado por Carolina Gaitán y Mauro Castillo, quienes estarán acompañados por Luis Fonsi, BeckyG y el compositor Lin-Manuel Miranda, quien podría ganar una estatuilla dorada a mejor canción original.

Los premios Óscar regresan en todo su esplendor luego de dos años de restricciones por la pandemia. La cadena de televisión ABC, a cargo de la transmisión, espera recuperar en esta 94ª edición la audiencia perdida, aunque decidió junto a la Academia pregrabar la entrega de premios en ocho categorías y dar más tiempo a intervenciones de las presentadoras Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, y a actuaciones musicales más largas, como la presentación de “We Don’t Talk About Bruno”, el éxito viral de la película de Disney “Encanto” que sacudió las redes sociales y las listas de reproducción.

