Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel por “apañar” infidelidad de Christian Domínguez

Magaly Medina tuvo duras palabras contra Gisela Valcárcel y su hija. (Foto: Instagram)

Magaly Medina desató toda su indignación contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel este último jueves durante la emisión de su programa de espectáculos. Esto por las recientes declaraciones de la conductora de América Hoy, quien confesó haber sido testigo del inicio de la relación clandestina de Christian Domínguez con Isabel Acevedo durante su participación en El Gran Show.

Como se recuerda, la ‘Chabelita’ aseguró en Magaly TV La Firme que inició un romance con el cumbiambero en la segunda temporada del reality de baile de la ‘Señito’. Según la bailarina, recuerda las fechas porque el hijo que tiene Christian con Karla Tarazona tenía un año de edad en aquel entonces y ya estaba “caminando”.

Sin embargo, Ethel Pozo y Brunella Horna indicaron que Acevedo estaba cayendo en contradicciones, ya que ellas presenciaron el inicio de su relación amorosa en la primera temporada de Reyes del Show, cuando Domínguez seguía estando casado con la conductora de Panamericana y cuando el hijo que tenían en común tenía solo un mes de nacido.

“Ella ensayaba con una mamá dando de lactar, estaban en pareja, juntos. Perdóname Isabel, tú sabes que con los años nos hemos caído en simpatía, pero no podemos mentir en televisión nacional y decir que los tiempos son distintos. A mí esas cosas me arden, me da cólera la deslealtad ”, expresó la hija de Gisela sumamente molesta.

MAGALY MEDINA LAS TILDA DE “HIPÓCRITAS”

La periodista de espectáculos consideró que no era correcto que Ethel Pozo le reclame ahora a Isabel Acevedo por haberse metido en el romance que había entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, puesto que ella misma confesó que presenció la infidelidad hace seis años y nunca dijo nada hasta ahora, al igual que su madre.

“ A ella le da cólera la deslealtad, a mí me da cólera el apañamiento, la hipocresía, la doble moral, la doble cara. Eso me da cólera. Si Gisela Valcárcel es jefa del equipo y ves que ese hombre está casado y que viene su mujer a los ensayos dando de lactar a su bebito, vas y le llamas la atención. ¡Haces algo! Pero a ellas les convenía este tipo de situaciones”, expresó fastidiada.

Asimismo, criticó la decisión de Gisela Valcárcel por invitar al cantante de cumbia y a la ganadora de Reinas del Show nuevamente a la pista de baile, cuando ya habían hecho pública su relación. “Por eso Karla Tarazona se ofende tanto por esta alcahuetería y por este aprovechamiento del drama que estaba viviendo, que nunca más volvió al canal 4″.

“Recién ahora Ethel se indigna, recién le da cólera y le da ira. A mí qué cólera que me da la hipocresía barata de todas estas, acostumbradas a vivir en ollas de grillos. Ahí se callan, miran y no dicen nada. ¿Alguna le dijo a Karla Tarazona que su marido estaba coqueteando con la Chabelita, que era su bailarina? Yo hubiera hecho eso y lo he hecho con amigos míos”, añadió.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel por "apañar" la infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

KARLA TARAZONA PERDONÓ A ISABEL ACEVEDO

Durante una entrevista con Amor y Fuego, la bailarina afirmó que se encontraba dispuesta a pedirle disculpas a Karla Tarazona y utilizó las cámaras para dirigirse directamente a ella por si en algún momento la hizo sentir mal por su relación con Christian Domínguez.

Las palabras de Isabel Acevedo fueron escuchadas por la misma Karla Tarazona, quien aceptó contestar la llamada que le hizo el magazine para responder en vivo las disculpas públicas que le hizo llegar su ‘enemiga’ número uno durante varios años.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto. Decirle a Isabel, que las disculpas públicas son aceptadas”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: