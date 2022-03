Pamela Franco no dejará que polémica entre Isabel y Christian afecte su relación: “Voy a luchar por mi familia”

Pamela Franco aseguró que está más fuerte que antes. (Foto: Captura/ Instagram)

Pamela Franco estuvo enlazada este 24 de marzo con el programa En Boca de Todos para referirse a la reciente polémica entre el padre de su hija Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Recordemos que todo comenzó cuando el cumbiambero reveló que terminó con la bailarina porque no lo dejaba ver a su hijo, fruto de su relación con Karla Tarazona.

Ante ello y a la reciente entrevista que ofreció la coreógrafa al programa de Magaly Medina donde contó más detalles del fin de su romance con el cantante, la cumbiambera no pudo evitar las preguntas sobre lo que sucede con su actual pareja.

Durante la entrevista, fue Ricardo Rondón quién le consultó: “¿Cómo está tu situación en este instante con Christian Domínguez? Quiero saber si se ha visto afectada con todo lo publicado y lo que se ha dicho hasta el momento”.

Rápidamente, la líder de Puro Sentimiento dejó en claro que desde que inició su romance con el cumbiambero, ellos supieron que querían tener una familia. Como se recuerda, ambos comenzaron su relación en octubre del 2019 y en marzo del 2021 se convirtieron en padres de una niña.

“Yo las cosas las he tenido claras desde el comienzo de la relación con Christian. Quisimos y decidimos tener una familia y es lo que tenemos. No me voy a poner mal frente a una cámara, sin embargo, voy a decir que estoy más fuerte que nunca“, dijo ante las cámaras del magazine de América TV.

Asimismo, se mostró decidida a que el escándalo que se ha formado no afecte ni a su familia ni a su relación. “Voy a luchar por mi familia. No soy una santa, he tenido errores y siempre los tendré me imagino, he aprendido de ellos. He conversado con Christian y tenemos claras las cosas. Voy a luchar por mi familia porque Christian y yo hemos empezado una historia bonita. Lo más importante para nosotros es la tranquilidad, la paz y la unión de nuestra familia”.

Sus palabras fueron aplaudidas por el conductor del programa y la invitó a que el próximo 25 de marzo se presente en vivo en el set del canal de Pachacamac para que continúe hablando de lo sucedido entre la popular ‘Chabelita’ y el cumbiambero.

PAMELA FRANCO NO DEJÓ RELOJ EN LA CASA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Isabel Acevedo contó que encontró el reloj de Pamela Franco en la casa de Christian Domínguez cuando fue a recoger sus cosas días después de que saliera el ampay de ambos. Esto fue confirmado por la cumbiambera, pero pasó a explicar cómo fue que sucedió el hecho.

“El reloj sí existió, pero no es como se contó. Fue el día del ampay. Ese reloj estaba roto porque se me cayó en el karaoke en el que estábamos. Se lo di a (Christian) y a la hora que nos fuimos pedí mi celular y me olvidé exactamente del reloj”

En otro momento, volvió a recalcar que se lo dio para que lo guarde cuando se le cayó al suelo y se olvidó de pedírselo. “El reloj existió pero yo no lo dejé en el departamento como se ha dado a entender. Christian se lo llevó porque ese día sí estuvimos en el Karaoke y mi reloj estaba roto por eso yo lo encargué”.

Pamela Franco habla del reloj que dejó en el baño de Christian Domínguez. (Video: América TV)

