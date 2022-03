Universidad San Marcos: ¿Cuándo será el nuevo examen de admisión tras su anulación?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez tras la filtración de una prueba de admisión y la posterior anulación de la misma. Varios estudiantes fueron sorprendidos con el anuncio realizado por la rectora Jeri Ramón, quien aseguró que la decisión responde al intento de salvaguardar el prestigio de la universidad. Sin embargo, el mayor interés de varios postulantes apunta a cuándo tendrían que rendir una vez más la prueba para conseguir una vacante en la competitiva institución.

Jeri Ramón confirmó que para la próxima fecha se tomarán “las prevenciones habidas y por haber” con el fin de no repetir el mismo impasse que ha perjudicado a miles de interesados en iniciar su vida universitaria. Sobre el pago por concepto de derecho de examen aseguró que está asegurado; sin embargo, no se confirmó cuándo sería la fecha exacta de la nueva prueba. Hasta el momento solo se conoce que habrá una reprogramación que sustituya a las evaluaciones de sábado 12, domingo 13 y sábado 19 de marzo. La prueba del 20 de marzo si bien no se llegó a rendir queda igualmente anulada al formar parte del proceso de admisión 2022-II.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, señaló la rectora durante la conferencia de prensa donde dio el controversial anuncio. “San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”, fueron las últimas palabras de su intervención.

A pocas horas de finalizado el examen del sábado 12 de marzo, en las redes sociales empezaron a circular las supuestas pruebas de la filtración. La más notoria fue la captura de un chat a donde había llegado una de las preguntas que formaban parte de la evaluación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el puntaje idéntico entre varios postulantes. El caso de Greycy Lyliana Quintos Vilchez y Jwen Lizeth Quintos Vilchez, dos supuestas hermanas, no sería el único. Entre otros que compartían puntajes altos e idénticos, ocuparon los primeros puestos de la carrera a la que postulaban.

“Ante la difusión en las redes sociales de una supuesta filtración del examen de admisión de UNMSM, rechazamos rotundamente este intento de desprestigio, puesto que las estrictas medidas de seguridad aplicadas en la elaboración, impresión y distribución del examen garantizan la idoneidad del proceso de admisión”, fue la primera respuesta de la oficina de admisión de la Universidad San Marcos.

En el mismo comunicado, se aseguró que para la prueba “se utiliza un software auditado que evalúa los indicadores de procedencia del postulante, aula en la cual rinde el examen e información histórica de procesos anteriores, que los puntajes obtenidos por los postulantes se encuentran dentro de la normalidad estadística, lo cual demuestra la imposibilidad de la filtración del examen de admisión”. Pero ahora, una semana después, la realidad es otra. Las autoridades han confirmado la filtración del examen y han anulado el proceso de postulación.

Si bien se ha indicado que San Marcos se ocupará de los estudiantes que rendirán nuevamente el examen, poco se conoce de fechas, de la participación de las autoridades para conocer el mecanismo que permitió la filtración y si permitirán rendir una vez más el examen a quienes habrían acudido a ayuda externa para conseguir una vacante en la casa de estudios.

