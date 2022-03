Pedro Castillo en Congreso: Así reaccionó la oposición tras el mensaje del presidente

Pedro Castillo en el Congreso. | Foto: Agencia Andina

Tras el discurso del presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso, diversas fueron las reacciones de los congresistas opositores y oficialistas. Si bien hubo críticas, coincidieron en que no fue un discurso confrontacional contra el parlamento y saludaron que el mandatario se haya acercado a las bancadas opositoras al finalizar su alocución

Norma Yarrow, de Renovación Popular, consideró que el discurso de Castillo tuvo como objetivo impedir que los congresistas voten a favor de una vacancia presidencial.

“Creo que todos teníamos otra expectativa. Él ha hecho un mea culpa referente a que ha cometido algunos errores, pero no se ha visto nada del cambio de ministros. (...) No ha hecho un mea culpa respecto a los parientes que están vinculados en casos cuestionados. Ha sido un discurso largo, paporretero, no de un mandatario”, dijo al canal del Congreso.

En tanto, la parlamentaria de Fuerza Popular Martha Moyano criticó que el presidente se haya referido a los temas vinculados a la moción de vacancia presidencial.

“Para nosotros ha sido como si fuera un mensaje del 28 julio. (...) Vamos a ver qué dicen los estadistas, porque el señor ha dado cifras y vamos a revisarlas si realmente (es cierto). (Es) incorrecto que trate el tema de sus acusaciones: vacancia y acusación inconstitucional. Él no puede adelantar, pero en todo caso va a tener que venir el 28 (de marzo)”, indicó.

SALUDA LA AUTOCRÍTICA

En cambio, para la legisladora Susel Paredes tomó con buen ánimo que el presidente haya hecho un mea culpa de “sus errores y desaciertos”.

“No tengo memoria de un presidente que haya dicho alguna vez ‘he cometido errores y desaciertos’. Yo creo que eso es positivo porque hay una autocrítica por primera vez (...) Hoy lo que saludo es la autocrítica del presidente (...) Solo con una autocrítica uno tiende puentes de verdad. Porque con la soberbia no tienden puentes”, dijo.

El congresista Jorge Montoya manifestó que el discurso del presidente buscó “disminuir la temperatura” de la moción de vacancia qué su partido, Renovación Popular, impulsa y que se debatirá y votará el próximo 28 de marzo.

“Tratar de bajar la tensión de la vacancia es tratar de limpiar las situaciones en la que pueda estar comprometido en ese tema. Si esto se hubiera dado después (de la moción de vacancia), hubiera sido magnífico. Acá interrumpe un proceso”, señaló a las afueras del Congreso, aunque reconoció que el mensaje trataba de tender puentes, lo que ha hecho y lo que va a hacer. “Eso está bien, en líneas generales”, añadió.

NO HUBO ANUNCIO DE ADELANTO DE ELECCIONES

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, confirmó que sí estaba en los planes del Ejecutivo presentar un proyecto de ley para proponer un adelanto de elecciones en caso de que se dé una vacancia en el Congreso.

Torres contó, en el frontis de Palacio de Gobierno, que el presidente Castillo decidió, a último momento, no plantear adelanto de elecciones generales que estaba incluido en su mensaje ya que el mandatario quería buscar “concertación” con el Parlamento.

SEGUIR LEYENDO