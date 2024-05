Periodista portugués duro contra Jeriel De Santis: “No está preparado para ser titular en Alianza Lima”

El periodista portugués Pascoal Sousa dio detalles del papel de Jeriel De Santis en Boavista (Denganche).

El rendimiento de Jeriel De Santis en Alianza Lima no ha sido el esperado. En los siete partidos oficiales que disputó con camiseta ‘blanquiazul’ no consiguió convertir goles ni marcar diferencias en el juego, por lo que se comenzó a ganar fuertes críticas departe de los hinchas y algunos sectores de la prensa.

El rendimiento del atacante nacido en Venezuela sorprendió a muchos, ya que se trataba de uno de los prospectos a futuro del país ‘llanero’ y venía del Boavista de Portugal, una liga mucho más competitiva que la peruana.

En este contexto, el periodista portugués Pascoal Sousa, encargado de cubrir a los ‘ajedrezados’ para el medio ‘luso’ A Bola, reveló que el atacante tenía un papel bastante secundario en el club europeo y que no le parecía el indicado para ser la referencia ofensiva en el cuadro ‘blanquiazul’:

“De Santis era un arma del banco de suplentes, que entraba por su poder físico, pero no tenía mucha experiencia, le faltaban muchas cosas. Podrá ser un gran jugador en el futuro, pero en este momento, para Alianza Lima, con sus ambiciones como club, me parece corto”, declaró a Denganche.

El reportero comentó que el retorno de De Santis al Boavista, tras su préstamo por Cartagena B de la cuarta división de España, se debió más que todo a que el club no podía realizar muchos fichajes por sus problemas económicos, y que aún así, había varios nueves por encima de él:

“Llegó como un jugador suplente. Honestamente, Boavista tiene muchas complicaciones y dificultades financieras. Entonces no han podido, por sanción de la UEFA, realizar fichajes, ni en el verano ni en enero. Por eso, De Santis regresa a Boavista de Cartagena B para reforzar el plantel, pero nunca como primer delantero. El primer delantero es uno de experiencia, que se llama Robert Bozenik, que es internacional con Eslovaquia. El segundo es un joven de la cantera, que ahora es titular, que se llama Martim Tavares, y el tercero era De Santis”, explicó.

“No pensé que sería titular en Alianza Lima”

Pascoal Sousa comentó que, cuando se enteró de la llegada de Jeriel De Santis a Alianza Lima, supuso que tendría un rol similar al de Boavista, especialmente al tener a Hernán Barcos como compañero, futbolista que conoce por su paso por Sporting Lisboa en la temporada 2015/2016.

“Yo pensaba que De Santis llegaría como segundo o tercer delantero de Alianza, pero no con la responsabilidad de ser el delantero titular. El chico tiene 21 años, no ha jugado mucho aquí. Yo pensaba que, teniendo a Hernán Barcos en Alianza, un jugador que conocemos porque estuvo en Sporting Lisboa, De Santis iba a ser segundo o tercer delantero, pero nunca con la responsabilidad de ser titular inmediatamente. Para mí fue una sorpresa”, expresó.

Jeriel de Santis nunca se pudo asentar como titular en Boavista

“Es un jugador en formación”

El periodista indicó que, en Boavista, De Santis era un jugador para el último tramo del partido, y no para arrancar y estar los 90 minutos. Además, confirmó que le cuesta salir del área:

“La diferencia es que aquí jugaba solamente los últimos 15 minutos. Es siempre difícil para un futbolista, jugar tan poco tiempo. No es la misma cosa, pero, pienso que su problema es que juega en los últimos metros. Cuando tienes defensas de experiencia como en Perú, entonces el delantero tiene que salir de su posición. El problema de De Santis es que no estaba preparado para ser titular en Alianza Lima, tampoco en Boavista, no tenía lo necesario para ser titular. Y eso que Boavista era un club que pelea por mantenerse en la primera división”.

Pero no todo es negativo respecto al jugador, Sousa resaltó algunas aptitudes como el poderío físico, no descartó que en unos años pueda convertirse en un elemento importante y recordó que pudo convertir algunos goles:

“Metió dos goles, en el inicio de la campaña. Estuvo bien, no digo que no, es un jugador en formación. Con sus 21 años, no está preparado para un gran club. Tiene condiciones físicas muy buenas, es un jugador muy alto”, concluyó.