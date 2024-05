Oliver Sonne y Franco Zanelatto, dos peruanos de la nueva generación de la selección unidos por el mate

Oliver Sonne concentra con Franco Zanelatto en la selección peruana. Precisamente esa convivencia ha fortalecido su vínculo amical. - Crédito: Difusión

Quién diría que una bebida como el mate, oriunda de Argentina, sería el principal vínculo de amistad de dos peruanos que están iniciando su camino en la internacionalidad con la selección nacional. Resulta bastante curioso que esa infusión depositada en un envase de madera clásico tenga mucha pegada en nuestra nación, sobre todo en Oliver Sonne.

El nuevo integrante de la ‘bicolor’, que sigue causando sensación por estos lares, ha reconocido en una entrevista reciente con la plataforma Pase Filtrado que se ha vuelto un asiduo consumidor del mate gracias a su cercanía con Franco Zanelatto, futbolista de raíces paraguayas-uruguayas que representa al Perú por carácter de suelo al haberse mantenido en el país desde que fuera un niño.

Oliver Sonne y Franco Zanelatto han comenzado con el pie derecho en la era Fossati. - Crédito: FPF

Al lateral derecho del Silkeborg IF se la hecho una rutina adoptar las costumbres del atacante de Alianza Lima al concentrar juntos cada vez que se dan las convocatorias con Perú. En uno de esos encuentros, a Oliver le despertó la curiosidad por conocer más con respecto a la fiel bebida que acompaña a Franco mañana, tarde y noche. Al descubrir el producto quedó enamorado desde el primer día.

“En Perú yo vivo con Franco Zanelatto y siempre está así siempre. Le dije, ¿qué es eso? Y me dijo que es té, que sería muy bueno para mí. Y lo probé y lo amé”, expresó Sonne. “Está muy, pero muy bueno”, agregó.

“Le dije, ¿podrías conseguirme uno? Y me dijo que le hable a Advíncula, así que le hablé a Advíncula y él va a traerme uno, porque este es muy moderno. Quiero uno como los antiguos, este es muy nuevo. Así que le dije a Advíncula que me traiga uno de Argentina. Y dijo que me traería uno de allá, porque es de Argentina. Me traería uno desde Boca”, expresó.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)

“Puedo sentir al país”

En otro pasaje del diálogo, Oliver Sonne dio detalles con respecto al origen de su compromiso con la selección: “El mayor motivo fue obviamente todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y todo el apoyo que me dieron desde el primer momento. Y la mirada que me dio mi abuela cuando le dije que había una oportunidad, derritió mi corazón”.

“Cuando fui contactado por primera vez, estuve muy emocionado, también un poco nervioso. Mis primeros sentimientos fueron de mucha felicidad y emoción”, añadió el defensor de Silkeborg IF.

Oliver Sonne ha disputado dos amistosos con Perú, por lo que todavía puede jugar por Dinamarca. Deberá competir en la Copa América para quedar bloqueado - Créditos: Getty Images.

Incursiones inmediatas

Detrás de los llamadas de Oliver Sonne y Franco Zanelatto estuvo el seleccionador Juan Reynoso, quien vio en ambos un potencial importante de cara a las Eliminatorias Norteamérica 2026. Al principio se pensaba que el primero tendría el rodaje instantáneo, pero se priorizó su adaptación al país.

En contraparte, el entrenador de Perú apostó por darle pista al futbolista crecido en las categorías de la Universidad San Martín. Así pues apareció, por primera vez, como titular en el duelo contra Argentina, en el estadio Nacional. Disputó más de una hora causando aceptación entre el público. Después fue requerido como revulsivo contra Bolivia y Venezuela. Actualmente, es un puntual destacada para el nuevo CT liderado por Jorge Fossati.