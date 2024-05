Eddie Fleischman arremetió contra Agustín Lozano, Jean Ferrari y José Sabogal tras denuncia de la Fiscalía

El periodista deportivo explicó el inicio de diligencias de la Fiscalía contra directivos y acreedores por presuntamente integrar una organización criminal. (Youtube Eddie Fleischman)

El martes 30 de abril se dio a conocer que el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, el exadministrador de Alianza Lima, José Sabogal, entre otros integrantes o exmiembros del Fondo Blanquiazul, principal acreedor del elenco de La Victoria, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado Peruano y otros.

De acuerdo al oficio de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada, se acusa a Lozano Saavedra, Ferrari Chiabra y Elio Casareto de encabezar una banda que se apoderó del conjunto ‘íntimo’ mediante la compra de acreencias con la finalidad que se pueda suscribir un contrato con la empresa 1190 Sports para la televisación de sus partidos, pese a que dicha compañía registra pérdidas mayores a 44 millones de dólares.

Conforme a lo señalado por el oficio, los sindicados habrían empleado su “estructura de poder” mediante su brazo económico Corporación de Inversiones Latinoamericanas (Coril) para que “pueda funcionar el factoring (acuerdo con el que una empresa traspasa facturas futuras para obtener dinero de manera inmediata)” impuesto al ‘equipo del pueblo’.

Ante esta situación, el periodista deportivo Eddie Fleischman apuntó contra los denunciados, mencionando que ni la FPF, la ‘U’ o Alianza debería pagar la defensa legal que requerirán ante las próximas pesquisas, ya que ninguna de las instituciones ha sido acusada, sino que se señala a personas naturales.

“Yo hago una pregunta, las personas acusadas, Agustín Lozano, Jean Ferrari, el señor Hiraoka, el señor Sabogal, el señor Lerner, el señor Casareto, ¿van a pagar a sus abogados con dinero propio, o con el dinero de las instituciones en las que están? Ósea, ¿quién va a defender a Agustín Lozano? ¿Él le va a pagar a sus abogados, o será la Federación la que pague para que lo defiendan? ¿Por qué la Federación tendría que pagar abogados cuando la acusación es a una persona natural? ¿Por qué Universitario o Alianza tendrían que pagar cuando los acusados son personas naturales?”, afirmó durante una transmisión en su canal de Youtube.

El Ministerio Público denunció a Agustín Lozano, Jean Ferrari y miembros del Fondo Blanquiazul por formar una presunta organización criminal (Willax)

Se pronunció sobre comunicado de Universitario

Durante su explicación, Fleischman Benathan hizo mención al comunicado que emitió Universitario ante la denuncia que recibió su principal directivo, en la que bien señaló que no obtiene beneficio económico alguno con 1190 Sports, pues tiene contrato vigente hasta 2026 con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), operador de GOLPERU. El comunicador saludó que el elenco ‘merengue’ se pronuncie y distancie de este hecho.

“En este comunicado, Universitario marca distancia del proceso y no le falta razón, porque la ‘U’ no es acusado, el que es acusado es Jean Ferrari, como persona natural”, comentó.

Finalmente, ante el comentario de un espectador, negó que le genere placer ver a autoridades del balompié local inmersas en este tipo de hechos. “A mí no me da felicidad que el fútbol peruano tenga este tipo de acusaciones constantemente y que esté manejado por un directivo tan cuestionado, tan sospechoso y tan poco transparente (Agustín Lozano) en sus actuaciones. No me alegra, me alegraría que el fútbol peruano esté conducido por gente honesta, transparente, que no deje dudas y que no tenga una mala reputación”, culminó.